escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio los horóscopos de cada signo de este fin de semana del 25 al 27 de agosto para el Heraldo de México. La pitonisa alertó sobre lo que les espera y, además, planteó qué dictan los astros para todos en cuestiones económicas, sociales, amorosas y hasta familiares. Serán momentos de reflexión para la mayoría y tendrán que resolver asuntos pendientes.

Aries

Estarás muy vulnerable y no te quedarán ganas de salir, pero todo es por la posición actual de los planetas. Así que no te dejes engañar por esos sentimientos y solo deja que, con el pasar de los días, se vayan.

Tauro

La recomendación es que no te tomes las cosas tan personales y que, si alguien dice cosas que te desagradan, no explotes. Podrías tener conflictos con tus seres queridos si no aprendes a tranquilizarte antes.

Géminis

La diversión no te faltará, tendrás muchas invitaciones a salir y gustarás de pasar tiempo con tus amigos. En cuanto a lo amoroso, te llevarás muy bien con tu pareja y, si no tienes, conocerás a alguien. Aunque no será una relación muy duradera.

Mhoni Vidente dio sus horóscopos para este fin de semana

Cáncer

Se impone que le expreses a tu pareja lo que sientes, si no estás en un buen momento o si tienes alguna preocupación. En caso de que no lo hagas, el día que estés distante o con actitudes extrañas, tu ser amado no lo comprenderá.

Leo

A diferencia del fin de semana anterior, te irá bastante bien en términos de amistad. Volverás a conectar con tus amigos y te sentirás feliz a su lado. Respecto a tu pareja, se impone que den el siguiente paso, es lo mejor.

Virgo

Serás esa persona que gusta de hacer sentir bien a los demás cuando están en un momento difícil de su vida. Te convertirás en un guía y les cambiarás la vida, aunque sea por un instante. Esas buenas acciones las ve el Cosmos.

Libra

Se aproxima una racha de mal augurio y de mucha preocupación. Te sentirás sin rumbo y con mucho estrés por no saber qué es lo que te depara el futuro. Entonces, por ahora, medita, enfócate en ti y poco a poco encontrarás la respuesta.

Escorpio

Es preciso que te sientes con tu pareja y le expreses tus planes. Si no los comparten, es probable que no deban estar juntos. No se hagan perder su tiempo mutuamente o, por el contrario, empaten sus intereses.

Sagitario

Te enfrentarás a un problema de infidelidad, aunque podría ser de cualquiera de los dos vértices: que tú la cometas o que descubras a tu pareja. Debes estar preparado y ser consciente de lo que quieres. Las relaciones se construyen.

Capricornio

Tendrás muchos objetivos para cumplir este fin de semana, sin embargo, no te presiones por hacerlos todos. Está bien que vayas de a poco y que te des tus momentos para descansar. Si el sábado trabajas, que el domingo sea de reposo puro.

Mhoni Vidente dio los horóscopos del fin de semana Mhoni Vidente/Facebook

Acuario

Tu pareja no estará del todo feliz porque piensa que tú no te esfuerzas por ella. En ese sentido, es tiempo de que pongas manos a la obra y retomes los detalles. Escucha lo que te dice y trata de remediar las heridas que le causaste.

Piscis

Este fin de semana por lo que menos deberás preocuparte es por tu situación económica y familiar. El dinero no te faltará y la convivencia con tus allegados estará mejor que nunca. Disfruta de esa estabilidad que tanto necesitabas.