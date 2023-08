escuchar

Luis Miguel y Paloma Cuevas forman una de las parejas más seguidas por la prensa desde los primeros meses de 2022, cuando se dio a conocer el romance. Él, un soltero inatrapable, y ella, exesposa del torero Enrique Ponce; tienen todos los ojos del mundo puestos sobre sus vidas y muchos especulan con un inminente compromiso. Sin embargo, una predicción del astrólogo Víctor Florencio, alias Niño Prodigio, dicta que ese deseo de los fans, de verlos juntos por siempre, podría llegar a su fin,

A más de un año de vivir en la plenitud de su amor, El Sol de México y la diseñadora de modas española podrían enfrentar un final trágico como pareja. El vidente dominicano vaticinó un futuro no muy próspero para ambos, en una colaboración para la revista People. “Luis Miguel se levantó (al conocerla) porque estaba enfermo, estaba en una depresión muy fuerte y el hombre dijo: ‘Espérate, que yo no me voy. Tengo que regresar’”, comenzó el tarotista.

Luis Miguel en el Movistar Arena, de Buenos Aires, durante su gira por Argentina NOELIA MARCIA GUEVARA

Lo primero que quiso dar es un contexto de cómo es actualmente la relación de ambos y por qué se llevan tan bien. El astrólogo describió a Paloma como la pareja ideal de Luismi. “Es una mujer muy sofisticada, muy buena. Es como su estilo, él está en ese mood”, comentó. Sin embargo, también advirtió que a pesar de eso, el intérprete no estará satisfecho: “Estamos hablando de un hombre que puede ser bipolar, que tenga problemas de bipolaridad, de depresiones en su vida íntima”.

Niño Prodigio suele dar los horóscopos, pero también vaticinios sobre el mundo del espectáculo @ninoprodigio / Instagram

Niño Prodigio sentenció que habrá casamiento, pero que terminará muy pronto debido a la inestabilidad del famoso. “(Luis Miguel) No es un hombre para el amor. Sí se casará, pero no nació para el amor. Lamentablemente es por su problema (con sus emociones) y mientras él no trabaje eso desde su niño interno (no se solucionará)”, remarcó.

Entre las posibilidades de quién sería el que termine con la unión, el místico consideró que Cuevas. “Puede ser que esa mujer lo deje. Mira esto”, dijo Niño mientras mostraba al aire la carta del Sol. “A él le dicen El Sol y le salió el sol, pero aquí nos sale algo como la ruptura, como que se caen las torres y el amor le sale hacia abajo, no sé qué es lo que esté pasando”, concluyó.

Finalmente, el astrólogo concluyó que, después de ese matrimonio, el cantante permanecerá soltero: “Vamos a decir que esa relación le va a durar un tiempo, yo los veo juntos pero... (Aunque) se case con esta (mujer)... se va a separar. No tiene una estabilidad amorosa. Ojalá yo me equivoque”.

Luis Miguel y Paloma Cuevas tienen ya varios meses de relación @palomacuevasofficial @lmxlm / Instagram

Luis Miguel y Paloma Cuevas se conocen hace muchos años. Su relación comenzó como una amistad muy cercana: ella y Enrique Ponce se convirtieron en padrinos de bautizo de uno de los dos hijos que el cantante tuvo con la actriz mexicana Aracely Arámbula. Años más tarde, nació el amor entre ambos y están mejor que nunca, incluso se los ha visto conviviendo en familia con las dos hijas de la socialité española.

Frente a esta bomba de desamor, otra pitonisa latinoamericana, Mhoni Vidente, también vaticinó qué le depara al futuro al astro mexicano. Predijo que esta será su última gira y también aseguró que su relación con Paloma Cuevas no tendrá un final feliz: “No creo que se case. Llevan una relación estable, que eso es lo que necesitaba Luis Miguel, pero no creo que lleguen a más”.