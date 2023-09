escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 14 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Eres de los miembros de la rueda zodiacal más audaces y energéticos, lo que provoca que a veces seas impulsivo. Trata de que ese ímpetu no te haga caer en negatividades, al contrario, úsalo para asumir desafíos.

TAURO

Si lo que buscas es mantener una relación estable, la recomendación es que dejes de ser tan obstinado. No todo debe ser como tú deseas o visualizas, lo que la otra persona quiere, tiene la misma importancia que lo tuyo.

GÉMINIS

La alineación actual de los astros provocará que se estrechen los lazos entre tú y tu pareja. También te ayudará a elegir la mejor opción laboral. En general, todo te saldrá bastante bien si te dejas guiar por el Cosmos.

CÁNCER

Se te aconseja guardar silencio ante las preguntas difíciles que te haga tu pareja, ya que no te expresarás de la mejor manera. Todo lo que quieras decirle, demuéstraselo con hechos y no solo con palabras, es lo ideal.

LEO

Te enfrentarás a una difícil decisión relacionada con recortes financieros o períodos de restricción en tu trabajo o tu negocio. Lo único que puedes hacer es tratar de evitar los despidos para no dejar a nadie sin empleo.

VIRGO

Atrévete a salir de tu zona de confort, sé la persona que deseas y la que siempre has tenido en la mente. No tengas miedo de lo que dirán otras personas, al final la opinión más relevante acerca de ti es la tuya. Sal de las relaciones donde no se te permita hacer esto.

LIBRA

Los planetas te dicen que este jueves estarás lleno de inspiración, aprovéchala para expandirte por otros terrenos y encontrar soluciones innovadoras a tus problemas. Respecto a tu salud, no te olvides de hacer ejercicio y comer bien.

ESCORPIO

Te darás cuenta de que tu pareja no es del todo sincera contigo y que le cuesta expresarte lo que siente. Por primera vez no la juzgues, intenta generar confianza en ella al demostrarle que cuenta contigo para todo.

SAGITARIO

Si no te has sentido del todo bien, es hora de que te sacudas el polvo y sigas adelante. Trabaja en tu bienestar interior porque nadie más lo hará por ti. La armonía interna es lo que más debes tener para enfrentar la vida.

CAPRICORNIO

Tienes que prestarles atención a tus finanzas porque en los próximos días podrías ver cómo tu patrimonio disminuye. Tu pareja se alarmará y te pedirá rendir cuentas, por lo que es urgente que hagas un método con el que gastes menos.

ACUARIO

Si las cosas no han ido como esperabas es porque quizá tenías expectativas muy poco realistas. En la siguiente ocasión intenta centrarte en la realidad y analizar qué es posible y qué no. Asegúrate de dar lo mejor de ti también.

PISCIS

Sentirás celos y preocupación por una amistad cercana que tiene tu pareja, pero es importante que tengas más confianza en ti y en tu ser amado. Es preciso que entiendas que las muestras de cariño entre amistades no son malas.