escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 24 de agosto a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Es esencial que aprendas a identificar cuando no está yéndote bien en los negocios para que, así, puedas implementar estrategias de emergencia. Es normal que suceda, no entres en pánico. Al contrario, actúa rápidamente.

Tauro

La recomendación de los planetas para hoy es que dejes de ser espectador y te conviertas en protagonista. Si una persona te atrae, no dudes en acercarte y expresarle tus sentimientos, si no lo intentas nunca sabrás el resultado.

Géminis

Es hora de que le des a conocer al mundo tus habilidades, si no nunca te darán el puesto de trabajo de tus sueños o no conseguirás a los socios que deseas. Tienes mucho que ofrecer, pero eres tú el que a veces no se da cuenta.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Captura de video de YouTube

Cáncer

No temas enfrentar tus afectos o los recuerdos que no son tan agradables. Todo eso te sirve para sanar y saber qué es lo que realmente quieres para el futuro. Además, la vida está llena de altibajos, no puedes evitarlo.

Leo

Empezarás a sentir atracción por un compañero de empleo que tiene un puesto jerárquico superior al tuyo. Eso te causará dudas y no sabrás si revelarle tus intenciones, sin embargo, la recomendación es que sí lo hagas. El cargo de trabajo no es importante.

Virgo

Se impone que aprendas a valorar a las personas por lo que te demuestran y por lo que son, no por lo que otros te cuentan sobre ellas. Nunca juzgues sin antes conocer, permítete leer un libro, aunque su portada no te guste.

Libra

Tendrás mucho trabajo este jueves, pero no permitas que eso te desanime. Velo como un desafío a cumplir y disponte a hacerlo de la mejor manera posible. Además, si tus directivos te dan estos retos es por tu capacidad.

Escorpio

Los astros te dicen que estás en la etapa de asumir riesgos, los que sean. Lo importante es que no tengas miedo de enfrentar un nuevo escenario porque todo es para crecer. Recuerda que el que no arriesga no gana.

Sagitario

Antes de hacerle reclamos a tu pareja o pedidos injustificados, analiza si tú también haces lo mismo con ella. Si ni siquiera te tomas la molestia de escucharla cuando te dice que necesita algo, pídele una disculpa.

Capricornio

Se impone que aprendas a observar las bondades de la soledad. Estar sin compañía no siempre es malo, tiene aspectos positivos que puedes tomar para tu vida diaria. También puede servirte como un espacio para la reflexión.

Mhoni es la astróloga más conocida de México Instagram @mhoni1

Acuario

La persona que te gusta no está en su mejor momento, así que dale su tiempo si es que planeas dar un paso adelante con ella. Al querer formalizar su relación, es probable que él o ella no se sienta preparado, pero es por su mala racha, no por ti.

Piscis

Es preciso que valores el dinero que ganas, sobre todo si te cuesta mucho esfuerzo obtenerlo. No lo gastes en cualquier cosa, al hacerlo es como si no le dieras importancia al sudor y tiempo que te costó adquirirlo.