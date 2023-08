escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este jueves 31 de agosto a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Debes dejar de conformarte con los pensamientos y pasar a los hechos. No sirve de nada que idees la mejor estrategia de negocio para tu emprendimiento, si no la vas a llevar a cabo. Confía en los procesos e inicia cuanto antes.

TAURO

No ocultes la felicidad que sientes con tu pareja, es una buena manera de decirle al mundo cuán afortunado eres. Es válido que quieras mantener tu vida privada, pero de vez en cuando es importante que des a conocer lo mejor de tu vida.

GÉMINIS

Necesitarás ayuda para echar a andar esa idea que tienes en la cabeza. No dudes en pedirles ese apoyo a quienes más confianza les guardas, es vital que hagas negocios o actividades de relevancia solo con ellos, así te aseguras de que todo salga bien.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Mhoni Vidente/Youtube

CÁNCER

Ten cuidado con lo que dices sobre la familia de tu pareja porque podría molestarse. Respetar los vínculos que esa persona especial tiene con otra gente es respetarla a ella. Deja que explore por sí misma los peligros de la vida.

LEO

Los astros te dicen que es un buen día para que agradezcas a quienes siempre te han apoyado. A veces das por sentado que tus seres queridos deben estar todo el tiempo al lado tuyo y a tu servicio, pero no es así.

VIRGO

Alguien con mucha experiencia en el ámbito en el que tú quieres desenvolverte te ofrecerá su ayuda. No dudes en aceptar, así crecerás mucho más de lo que esperabas. Que el orgullo no te impida mejorar.

LIBRA

La recomendación para este casi final de semana es que no le exijas a tu pareja más de lo que puede darte. Además, él o ella están actualmente en un período difícil de su vida, añadirle más carga sería muy desconsiderado.

ESCORPIO

Este jueves es imperante que realices la mejora que habías postergado por mucho tiempo. No esperes a que las condiciones sean propicias, tú créalas. No temas pedir lo que mereces e irte de algún sitio si no te lo dan.

SAGITARIO

La vida es un viaje en el que muchas experiencias se viven en soledad, así que no te sientas triste si a veces no tienes a nadie a quien compartirle tu sentir. Al contrario, disfruta de ese proceso y aprende a ser más independiente.

CAPRICORNIO

Sueles alejarte de la gente que más te quiere y eso debe terminar. Préstales atención a esos allegados a los que dejas a un lado por enfocarte en cosas que no valen la pena. Con el tiempo te arrepentirás si no lo solucionas.

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Mhoni Vidente/Youtube

ACUARIO

No permitas que terceras personas se entrometan en tu relación porque causarán un daño irreparable. Los asuntos deben ser resueltos entre las dos partes únicamente. Por otro lado, cuida tu salud al mejorar tu alimentación.

PISCIS

Vivirás un golpe de suerte que cambiará tu existencia de una manera implacable. Todo será tan rápido que no tendrás ni tiempo de asimilarlo, pero cuando lo hagas agradécele al Universo. Es el karma bueno que recibes por las cosas que haces.