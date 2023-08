El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, lunes 7 de agosto

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este lunes 7 de agosto a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Los astros te dicen que tienes que alejarte lo más pronto posible de las amistades tóxicas, esas que solo están para dañarte emocionalmente. Si sigues al lado de gente negativa, terminarás por volverte igual, cambia de entorno.

Tauro

Si necesitas más recursos financieros, no es recomendable que pidas préstamos bancarios o algo parecido. Mejor busca cómo generar más ingresos porque el préstamo no tendrás cómo pagarlo en el futuro.

Géminis

El trabajo en equipo siempre fortalece la relación entre los compañeros. Toma la iniciativa de crear actividades en las que todos participen. Por otro lado, en el amor debes dar lo que esperas que te den.

Cáncer

Es probable que tu pareja te pida formalizar su relación o, incluso, que comiencen una vida juntos. Si no deseas lo mismo, tienes que decírselo desde el principio. Ambos deben estar en el mismo nivel de compromiso para que funcione.

Leo

La recomendación para esta jornada es que trates de mantener un equilibrio en tu vida. Intenta que tu trabajo, tu relación amorosa, la familia y tus amigos estén en igualdad de condiciones. Todo debe estar en armonía.

Virgo

Se impone que dejes de preocuparte por el pasado de tu pareja. Lo que no hizo mientras no estaba contigo no debe ser asunto tuyo. No indagues porque la relación podría complicarse, es innecesario que lo hagas.

Libra

Es preciso que le muestres a tu pareja el amor que le tienes y que le brindes tu apoyo incondicional. No le condiciones la ayuda, hazlo porque te nace y no porque debas hacerlo. Si esperas algo de él o ella, debes brindarle lo mismo.

Escorpio

Aprovecha los golpes de suerte que tendrás este lunes y tómalos también como una enseñanza. En el futuro es muy probable que no sucedan, dado que es algo momentáneo, así que también aprende de ellos.

Sagitario

Nunca le pidas a tu pareja que te revele todo o que te cuente sus secretos más íntimos si tú no estás dispuesto a hacer lo mismo. Tener privacidad es importante para que su relación funcione, son seres individuales.

Capricornio

Los astros te dicen que es hora de que pienses en el futuro y en lo que quieres que suceda. No tengas miedo de ir hacia adelante, el temor es normal cuando te enfrentas a sucesos desconocidos. Utiliza tus inseguridades como motivación.

Acuario

Si ya te diste cuenta de los errores que cometes en tus relaciones interpersonales, pide disculpas. Es importante que sepas reconocer que no haces todo perfecto y que estás dispuesto a remediarlo si es necesario.

Piscis

Te llegará una noticia del pasado y podría influir bastante en tu relación amorosa, pero eso depende de ti. No permitas que te afecte algo que ya sucedió, a menos que sea realmente grave. Continúa sin preocupaciones.

