escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este miércoles 20 de septiembre a través de El Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

ARIES

Antes de hacerle un reclamo a alguien, revisa que tú no hagas lo mismo. Analizar la conducta propia es elemental para mantener buenas relaciones interpersonales. No es justo que pidas algo que no estás dispuesto a dar.

TAURO

No le mientas a nadie, ni aunque sean las llamadas mentiras blancas, mucho menos si es para ocultar algunos de tus pensamientos. Todo podría perjudicarte cuando te descubran y te arrepentirás cuando la gente quiera alejarse de ti.

GÉMINIS

No permitas que la frialdad y la indiferencia se instalen en tu relación amorosa. Todo eso es irreparable si no te vuelves consciente de que lo tienes, así que lo mejor es que fomentes la comunicación y que no dejes de lado los detalles.

Mhoni Vidente revela los horóscopos para este miércoles YouTube/CanalOficial Mhnividente

CÁNCER

Si discutiste con tus seres queridos en los últimos días, para volver a la armonía habitual, lo más recomendable es que finjas que no pasó nada. Si el problema no fue severo, entonces seguro puedes dejarlo pasar.

LEO

Tu pareja te comunicará que desea hacer un viaje en solitario y tú no sabrás cómo sentirte. Antes de enojarte o negarle la posibilidad, valora ese gesto de independencia y piensa en que tiene una vida aparte de ti.

VIRGO

Cometiste un grave error y no sabes cómo repararlo. La solución está en que te manejes con honestidad y que no trates de culpar a nadie más. Acepta tu responsabilidad sin exagerar y muéstrate interesado en arreglarlo.

LIBRA

Tu pareja tendrá un problema relacionado con su familia y lo que puedes hacer es solo estar al lado de ella. Apóyale en lo que necesite, pero no hagas críticas sobre el tema ni te pongas en el lugar de nadie que no sea tu ser amado.

ESCORPIO

Ya es tiempo de que te relajes un poco en lo que al trabajo se refiere y que sueltes un poco tus responsabilidades. Hay cosas que te propones que a veces son imposibles, pero no te das cuenta, porque no descansas.

SAGITARIO

Los astros te dicen que estás en una época correcta para invertir. Quizá no se trata de que gastes más dinero, sino que aproveches bien el que ya tienes. También es fundamental que organices mejor tus finanzas.

CAPRICORNIO

Eres el alma de la fiesta y constantemente quieres hacer reuniones en tu hogar. No obstante, tu pareja a veces quiere que tengan instantes a solas y que no siempre estén rodeados de personas. Dale ese privilegio.

Mhoni Vidente y sus horóscopos de hoy

ACUARIO

No solo te enfoques en los resultados que consigues, también valora el proceso por el que atravesaste para llegar hasta ahí. No desperdicies ese conocimiento adquirido, aprovéchalo y úsalo para tu día a día, es la clave.

PISCIS

Se impone que no le prestes atención a la negatividad y los malos augurios de otra gente. Lo mejor es que te concentres en lo positivo y que saques de tu vida a quienes no te aporten nada bueno. Que nadie te quite el impulso y felicidad.