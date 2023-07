El horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, viernes 21 de julio

escuchar

La astróloga Mhoni Vidente dio sus predicciones para este viernes 21 de julio a través del Heraldo de México. Alertó sobre lo que le espera a cada signo. Habrá que tomar en cuenta lo que los astros dictan en temas económicos, familiares y hasta monetarios. Para algunos, puede que hoy sea el día de tomar decisiones clave.

Aries

Tienes que aprender que estar en una relación amorosa es una relación compartida. Los dos deben poner de su parte tanto en los momentos buenos como malos. No te deslindes de ninguna responsabilidad.

Tauro

Es probable que tengas una pérdida material este viernes, lo que te obligará a ser más consciente de tus movimientos. Cuida tus pertenencias y haz un inventario si es necesario, no puede sucederte constantemente.

Géminis

Se te presentará una oportunidad para demostrar tu valía profesional. Les demostrarás a tus compañeros y a tus superiores de lo que estás hecho. Solo trata de abordar el tema con humildad y con una actitud de servicio.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Cáncer

La advertencia de los planetas es que cuides más tu dinero y tengas una mayor disciplina a la hora de evaluar tus gastos. Sueles tener dificultades para autocontrolarte, pero si continúas así te quedarás en la ruina.

Leo

Es momento de que te hagas cargo de un problema que has pospuesto porque no quieres enfrentar. Eres el único que tiene la capacidad de resolverlo, además de que no es responsabilidad de nadie más, así que no puedes delegarlo.

Virgo

En tu relación amorosa puede haber momentos en los que el encanto y la atracción disminuyan, pero no significa que ya no se quieran. El amor es una decisión, entonces, si ves que algo no funciona debes ponerle atención y tratar de revertirlo.

Libra

Se impone que seas más seguro de ti y confíes en tus conocimientos. De esa forma, no te dejarás impresionar por quien te dice que sabe más que tú. Pon el alma en lo que haces y te convertirás en un icono.

Escorpio

Tienes un secreto que no quieres que quede al descubierto y temes que tu pareja ya lo sepa o que lo descubra pronto. Sin embargo, solo es la culpa que sientes. Hasta el momento tu ser querido no está enterado, pero lo correcto sería que tú le dijeras.

Sagitario

Los astros te dicen que no es el momento correcto para adentrarte a lo desconocido. La alineación actual de los astros no te favorecerá, mejor quédate con lo que ya conoces. Ese negocio, trabajo o decisión puede esperar.

Capricornio

Tus directivos te pedirán hacer una tarea que, en un inicio, puede parecer insignificante. No obstante, en realidad será más importante de lo que tú crees. Es crucial que la realices con pasión y ganas o terminarás hartándote.

Mhoni Vidente dio los horóscopos de hoy Mhoni Vidente/Facebook

Acuario

Es un buen día para levantar el ánimo de tu equipo, sé ese líder que quisieras que hubieran sido contigo. Una palabra de aliento puede cambiarlo todo. Es normal sentirse desanimados de vez en cuando, pero tú puedes remediarlo.

Piscis

Entre tú y tu pareja hay muchos temas delicados de los cuales conversar. A veces evitan abordarlos, pero a la larga eso les causará más conflictos. Hagan una pausa y perdónense mutuamente por las omisiones, vale la pena dialogar.

LA NACION