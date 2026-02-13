Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en febrero

La temporada de Acuario es la gran protagonista del mes de febrero, en donde la libertad, autonomía e innovación serán claves para avanzar. Durante estas semanas, muchos signos del Zodíaco buscarán vivir bajo sus propias reglas y encontrar autenticidad en todo aspecto de sus vidas.

¿Qué datos necesitás para hacerte la carta astral?

Cada mes, muchas personas buscan rituales, métodos o formas de manifestar las energías que desean atraer. Para esto, los colores cumplen un rol clave. Poseen un impacto psicológico y espiritual, al representar ciertas emociones o tendencias. Es por ello que vestir de un tono, utilizar accesorios, elementos decorativos o incluso en el diseño de pantalla de dispositivos móviles es una gran manera de incluirlos en la vida cotidiana.

A continuación, el color ideal para cada signo del Zodíaco durante febrero para atraer la prosperidad y buena suerte.

Aries: terracota

Este tono es un marrón anaranjado saturado que también se puede denominar como naranja quemado. Expresa un balance claro entre la vitalidad, energía y optimismo con la seriedad, el uso de normas y responsabilidad. Las personas de Aries podrán utilizarlo para manifestar buena fortuna, enfoque y resultados positivos durante el mes de febrero.

Tauro: azul petróleo

Esta tonalidad de azul profunda conecta la estabilidad con la intuición. Es una combinación entre la práctica y lo racional con las emociones, el mundo espiritual y sensible. Será de gran ayuda para el signo del toro durante este mes, que necesita sentirse seguro de sí mismo y actuar con solidez para ir por lo que tanto anhela.

Géminis: coral

El coral es el color de la suerte para las personas de Géminis en febrero Freepik

El coral es una tonalidad vibrante y cálida que mezcla el rosa y el naranja para dar un color original. De esta manera, se combina cierta sutileza, cuidado y atención al detalle con la vida social, diversión y creatividad. Este es un mes ideal para que las personas de Géminis exploren su costado más innovador, artístico y espontáneo junto a sus amigos o seres queridos.

Cáncer: verde agua

El signo del cangrejo se enfrenta a un mes con ciertas dudas e inseguridades en el plano emocional. El verde agua simboliza sanación y apertura afectiva, lo que ayudará a los cancerianos a comprender el cariño desde un punto de vista más libre y sin control. Es un tono que ayuda a bajar la guarda, confiar en los demás y dejar de lado una postura defensiva.

Leo: magenta

Similar al fucsia, este color expresa celebración, carisma y creatividad, en un mes en el que las personas de Leo buscan ser reconocidas por el tránsito del eclipse anular solar del día 17. Este tono potencia los momentos de festejo y disfrute compartido con sus seres queridos. En ese sentido, propone el encuentro, la comunicación fluida y buena energía a su alrededor.

Virgo: verde oliva

Nace de la combinación del verde ―color de la estructura, abundancia y calma― con el amarillo, que expresa diversión, alegría y energía vital. De esta manera, el verde oliva aporta optimismo, serenidad y enfoque, sin dejar de lado las ideas creativas. Es una tonalidad que se abre a lo nuevo sin dejar de lado los principios propios, los objetivos pautados y las responsabilidades diarias, algo ideal para los virginianos.

Libra: lavanda

Este color va desde el azul al violeta, por lo que mantiene un tono frío y vibrante. De esta manera, este tono combina la calma mental con protección energética y conexión espiritual. Esto ayudará a las personas de Libra durante febrero a alejar energías negativas y mantener la concentración en sus objetivos del nuevo año, sin importar lo que digan los demás.

Escorpio: lila

El lila es el color de la buena suerte que le toca a Escorpio este mes Freepik

El tono que podrá acompañar al signo del escorpión durante febrero es el lila, gracias a sus cualidades de calma y cuidado. Es un tono que representa las sutilezas, los detalles y las pequeñas cosas de la vida. Ayudará a los escorpianos encontrar estabilidad y belleza en costumbres nuevas, hábitos o cualquier dinámica de autocuidado que les permita conectar aún más con su interior.

Sagitario: verde lima

El verde lima es la combinación de dos colores que representan la armonía y la buena energía, el verde y el amarillo. De esta manera, este tono se encuentra asociado a la expansión, movimiento y curiosidad renovada con seguridad y firmeza. Es ideal para acompañar viajes, aventuras o nuevas ideas que, aunque sean cosas que motivan a las personas de Sagitario, pueden generar cierto nerviosismo.

Capricornio: borgoña

Se trata de un color rojo oscuro con ciertos matices púrpuras o violáceos, similar al color del vino tinto. Se encuentra asociado con la madurez, la elegancia y el buen gusto, cualidades innatas al signo de la cabra. Sus nacidos podrán utilizarlo para alcanzar un mayor compromiso con sus ideas y respeto por parte de su entorno.

Acuario: amarillo

En el mes de su cumpleaños, Acuario puede optar por el amarillo para la buena fortuna

El amarillo representa optimismo, claridad y celebración. Es un color también asociado a la abundancia material, el reconocimiento y la buena energía, aspectos fundamentales para este signo de Aire. Es que febrero es el mes de su temporada, su cumpleaños, en el que desean sentirse acompañados, vistos y recompensados.

Piscis: rojo

Este tono invita a la acción, el coraje y energía, aspectos que las personas de Piscis desean alcanzar durante febrero. Este mes los invita a dar comienzo a sus planes, proyectos e ideas para el 2026, sin permanecer demasiado tiempo en su mente soñadora, que se distrae con facilidad. El rojo le da determinación y fuerza de voluntad.