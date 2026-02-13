LA NACION

Este es el color de la suerte para cada signo del Zodíaco en febrero

Cada signo cuenta con una tonalidad que se alinea con su energía y con los objetivos que tiene para el segundo mes del año; ¿cuál le toca a cada uno?

La temporada de Acuario es la gran protagonista del mes de febrero, en donde la libertad, autonomía e innovación serán claves para avanzar. Durante estas semanas, muchos signos del Zodíaco buscarán vivir bajo sus propias reglas y encontrar autenticidad en todo aspecto de sus vidas.

Cada mes, muchas personas buscan rituales, métodos o formas de manifestar las energías que desean atraer. Para esto, los colores cumplen un rol clave. Poseen un impacto psicológico y espiritual, al representar ciertas emociones o tendencias. Es por ello que vestir de un tono, utilizar accesorios, elementos decorativos o incluso en el diseño de pantalla de dispositivos móviles es una gran manera de incluirlos en la vida cotidiana.

A continuación, el color ideal para cada signo del Zodíaco durante febrero para atraer la prosperidad y buena suerte.

Aries: terracota

Este tono es un marrón anaranjado saturado que también se puede denominar como naranja quemado. Expresa un balance claro entre la vitalidad, energía y optimismo con la seriedad, el uso de normas y responsabilidad. Las personas de Aries podrán utilizarlo para manifestar buena fortuna, enfoque y resultados positivos durante el mes de febrero.

Tauro: azul petróleo

Esta tonalidad de azul profunda conecta la estabilidad con la intuición. Es una combinación entre la práctica y lo racional con las emociones, el mundo espiritual y sensible. Será de gran ayuda para el signo del toro durante este mes, que necesita sentirse seguro de sí mismo y actuar con solidez para ir por lo que tanto anhela.

Géminis: coral

El coral es una tonalidad vibrante y cálida que mezcla el rosa y el naranja para dar un color original. De esta manera, se combina cierta sutileza, cuidado y atención al detalle con la vida social, diversión y creatividad. Este es un mes ideal para que las personas de Géminis exploren su costado más innovador, artístico y espontáneo junto a sus amigos o seres queridos.

Cáncer: verde agua

El signo del cangrejo se enfrenta a un mes con ciertas dudas e inseguridades en el plano emocional. El verde agua simboliza sanación y apertura afectiva, lo que ayudará a los cancerianos a comprender el cariño desde un punto de vista más libre y sin control. Es un tono que ayuda a bajar la guarda, confiar en los demás y dejar de lado una postura defensiva.

Leo: magenta

Similar al fucsia, este color expresa celebración, carisma y creatividad, en un mes en el que las personas de Leo buscan ser reconocidas por el tránsito del eclipse anular solar del día 17. Este tono potencia los momentos de festejo y disfrute compartido con sus seres queridos. En ese sentido, propone el encuentro, la comunicación fluida y buena energía a su alrededor.

Virgo: verde oliva

Nace de la combinación del verde ―color de la estructura, abundancia y calma― con el amarillo, que expresa diversión, alegría y energía vital. De esta manera, el verde oliva aporta optimismo, serenidad y enfoque, sin dejar de lado las ideas creativas. Es una tonalidad que se abre a lo nuevo sin dejar de lado los principios propios, los objetivos pautados y las responsabilidades diarias, algo ideal para los virginianos.

Libra: lavanda

Este color va desde el azul al violeta, por lo que mantiene un tono frío y vibrante. De esta manera, este tono combina la calma mental con protección energética y conexión espiritual. Esto ayudará a las personas de Libra durante febrero a alejar energías negativas y mantener la concentración en sus objetivos del nuevo año, sin importar lo que digan los demás.

Escorpio: lila

El tono que podrá acompañar al signo del escorpión durante febrero es el lila, gracias a sus cualidades de calma y cuidado. Es un tono que representa las sutilezas, los detalles y las pequeñas cosas de la vida. Ayudará a los escorpianos encontrar estabilidad y belleza en costumbres nuevas, hábitos o cualquier dinámica de autocuidado que les permita conectar aún más con su interior.

Sagitario: verde lima

El verde lima es la combinación de dos colores que representan la armonía y la buena energía, el verde y el amarillo. De esta manera, este tono se encuentra asociado a la expansión, movimiento y curiosidad renovada con seguridad y firmeza. Es ideal para acompañar viajes, aventuras o nuevas ideas que, aunque sean cosas que motivan a las personas de Sagitario, pueden generar cierto nerviosismo.

Capricornio: borgoña

Se trata de un color rojo oscuro con ciertos matices púrpuras o violáceos, similar al color del vino tinto. Se encuentra asociado con la madurez, la elegancia y el buen gusto, cualidades innatas al signo de la cabra. Sus nacidos podrán utilizarlo para alcanzar un mayor compromiso con sus ideas y respeto por parte de su entorno.

Acuario: amarillo

El amarillo representa optimismo, claridad y celebración. Es un color también asociado a la abundancia material, el reconocimiento y la buena energía, aspectos fundamentales para este signo de Aire. Es que febrero es el mes de su temporada, su cumpleaños, en el que desean sentirse acompañados, vistos y recompensados.

Piscis: rojo

Este tono invita a la acción, el coraje y energía, aspectos que las personas de Piscis desean alcanzar durante febrero. Este mes los invita a dar comienzo a sus planes, proyectos e ideas para el 2026, sin permanecer demasiado tiempo en su mente soñadora, que se distrae con facilidad. El rojo le da determinación y fuerza de voluntad.

