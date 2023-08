escuchar

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Etapa de renovación con importantes cambios para la Rata, que estará más inquieta que de costumbre y querrá avanzar logrando mayor independencia. Sin embargo, no deberás olvidarte de actuar con responsabilidad y utilizando la razón. Sé osado, pero no dejes de tener los pies en la tierra. Vivirás momentos interesantes en tu faceta personal. La Rata, decidida y perseverante, podrá transitar un período de extraordinarias transformaciones para dejar atrás todo aquello que ya no es importante en su vida. Establecerás prioridades, organizarás tu agenda de acuerdo a tus necesidades y podrás contar con quienes apoyen todas tus empresas.

Tendencia : Oportunidad de revertir cuestiones negativas del pasado.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Práctico, realista y ambicioso, el Búfalo estará más receptivo a ideas y sugerencias. Nuevas actividades laborales y domésticas, así como un entorno social cambiante, pondrá a prueba la capacidad de adaptación del estructurado Búfalo. Quienes se dediquen a las ventas tendrán más actividad y podrán ahorrar un dinero inesperado. Para el amor, será el momento de resolver asuntos pendientes, expresar tus ideas y sentimientos con espontaneidad y sin reparos. El diálogo hará retornar el equilibrio y la pasión en una relación que puede estar pasando una crisis.

Tendencia : Guiarse por el instinto y la convicción.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Momento óptimo para lanzarte a nuevas aventuras empresariales o profesionales, desarrollar emprendimientos de manera independiente o adquirir nuevos conocimientos para progresar en tu trabajo. El Tigre es un animal libre y necesita hacer todo que quiere en su vida, si no, se sentirá frustrado. En esta etapa manifestarás todo el coraje y la valentía para ir detrás de tus sueños. Si administrás bien tus fuerzas y sabes repartir el tiempo, este podría ser un momento de gran lucidez, comunicación fluida y el logro de buenos acuerdos. El amor y los encuentros familiares serán sanadores y te brindarán un fuerte impulso.

Tendencia : El esfuerzo constante te llevará hacia el éxito.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Desearás fervientemente que reconozcan tus esfuerzos. Será oportuno pensar en realizar cursos de perfeccionamiento o todo aquello que te permita avanzar en tu carrera. Los resultados podrás percibirlos con el tiempo, ahora será necesario realizar un ajuste en tus cuentas y evitar gastos innecesarios. Durante esta etapa, cada Gato tendrá la posibilidad de desplegar sus aptitudes artísticas y descubrir nuevos caminos de expresión. Contarás con el apoyo y la anuencia de personas que respetás y admirás. En el amor, te sentirás amenazado e inseguro frente a una persona que enfrenta tu destino de manera osada y desenfadada.

Tendencia : Ver la vida con optimismo, confiar y entregarse al amor.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Actuarás de manera decidida y lograrás avanzar hacia el logro de tus objetivos. Se destraban algunos temas y habrá muchas posibilidades de renovarte, comenzar nuevos trabajos o poner en marcha emprendimientos propios. Al Dragón le gusta vivir “a lo grande” y mueve cielo y tierra cuando quiere algo. Estos días sentirás fuerza y empuje para recomenzar desde cero si es necesario. Lograrás equilibrar las cuentas y el balance será positivo. Se agita la vida social, especialmente en cuanto al trabajo y las actividades. Deberás estar atento a los encuentros y las presentaciones. Si estás en pareja, el cariño y el apoyo mutuo se harán notar.

Tendencia : Horas felices de intimidad y ternura.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Manifestarás una mayor comprensión y podrás ver las cosas desde otro ángulo. La Serpiente buscará nuevas formas de abordar los problemas para encontrar soluciones acordes a sus expectativas. Se trata de un tiempo de concreciones y puesta en marcha de nuevos proyectos, que en muchos casos incluirán a otras personas. La perseverancia y la acción decidida se unirán para dar excelentes resultados, tanto en el ámbito económico-laboral como en el plano personal. La vida de relación propone el desafío de emprender cambios. El reto estará en aceptar y empatizar con las necesidades y los momentos del otro.

Tendencia : Vencer el desánimo del entorno y reponer energías.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Cambios imprevistos podrían sacudir el clima laboral y modificar horarios y tareas. El Caballo debe tratar de equilibrar su pasión con la razón, estar atento y organizarse bien. Te manejarás mucho mejor con una estrategia planificada y ordenando tu día a día para no sobrecargarte. Sin embargo, la semana estará protegida y si bien las cosas marcharán lentas, contarás con una sensibilidad especial que te advertirá sobre posibles riesgos. Algún proyecto que incluya a otros, podrá mantenerte pila y entusiasmado. Deberás seguir tus intuiciones, ya que una corazonada dará en el blanco y puede abrirte a un nuevo horizonte sentimental.

Tendencia : Tiempo de reencuentros, de unir fuerzas y pensar colectivamente.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Una actitud más firme y seria en la comunicación modificará positivamente tus relaciones, tanto laborales como personales. Será una semana muy productiva y colmada de buenas oportunidades de progreso. Puede que haya momentos en los que sientas coartada tu libertad y debas adaptarte a situaciones no elegidas. La paciencia será una dura prueba para la Cabra, por lo que será preciso ser cuidadoso; ver claramente tus objetivos y avanzar hacia ellos con cautela. Para el amor, será una etapa estimulante y colmada de vivencias que enriquecen tu corazón y autoestima.

Tendencia : Golpe de suerte en tu economía.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Este período no se destacará tanto por la acción, sino más bien por el desarrollo interno. La influencia que recibe el Mono esta semana señala el momento de cerrar etapas, terminar lo que esté pendiente, dejar de lado lo que resulte tóxico o negativo y conectarte con tus verdaderos deseos. Oportuno para desarrollar talentos, mejorar habilidades y trabajar con otras personas en una forma productiva. Se pondrá a prueba la capacidad de adaptación y sensibilidad del Mono. Mantenerte calmo y frío será esencial a la hora de tomar decisiones. Mejora la vida de relación a través de la solidez y el aplomo que ahora sabrás manifestar.

Tendencia : Buenas noticias en cuanto a un tema familiar.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Etapa favorable para iniciar actividades, se incrementa la vitalidad, la competitividad y será fácil para el Gallo tomar decisiones. Las energías de esta semana acentúan la acción y la búsqueda de nuevos desafíos. Comenzarás una de las etapas del año más favorable para ponerte en movimiento, dejar de lado viejos patrones y lograr liberarte de las propias inseguridades. Recompensas importantes y logros laborales que esperabas. Una resolución garantiza mayor tranquilidad económica. La vida afectiva del Gallo estará muy activa. Se encenderán grandes pasiones, pero deberás evitar las acciones impulsivas.

Tendencia : Dar espacio a la recreación y el relax será reparador y vivificante.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Sensible y solidario, el Perro sentirá una enorme necesidad de ayudar a los demás. Solo deberás permanecer atento para no lastimarte ni desilusionarte fácilmente. En el trabajo podrás destacarte por tu capacidad de concentración y dedicación incondicional. El ámbito financiero se beneficia con tu olfato especial que te guiará a la hora de tomar decisiones importantes. Las asociaciones comerciales crecerán y traerán grandes satisfacciones. Todo tipo de unión afectiva estará favorecida en este tiempo con momentos de mucha alegría. Con mayor conciencia sobre tus necesidades lucharás por un amor más genuino y verdadero.

Tendencia : Moderar los celos y el afán de controlar todo.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho es de metabolismo lento, pero constante, necesita organizar su vida y no le gusta la improvisación. En este período tendrás oportunidad de desarrollar tu talento y creatividad. Con una buena organización podrás realizar todo lo que te propongas. Posibilidad de estar en contacto con público o bien tener una agitada vida social. El desafío estará en no dispersarte y enfocar las energías de manera concreta y positiva. Este tiempo presentará matices interesantes en las relaciones humanas que estarán marcadas por el compromiso y la entrega y se presentará la oportunidad de tomar una decisión importante en la pareja.

Tendencia : Excelente para publicitar, escribir y hablar en público.