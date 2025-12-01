Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 1° al 7 de diciembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Se abre un período excelente para este signo. Surge la posibilidad de encontrar placer en todo lo que hagas, desarrollar habilidades y mejorar la comunicación. Una actitud positiva que te llevará a incursionar en negocios que ofrecen rentabilidad en poco tiempo, pero deberás estar atento y no invertir en proyectos poco claros. De todos modos, puede ser una etapa desafiante, ya que la inquieta Rata deberá detener su paso, poner orden y cultivar la templanza. En tanto, seguirás buenos consejos de belleza que resaltarán tu lado más estético y te hará sentir mayor confianza. También es un buen momento para tomar decisiones y encontrar accesibles soluciones a todo aquello que te preocupa.

Tendencia : armonía y bienestar que marcan una gran etapa para tus asuntos sentimentales.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Será un momento de grandes revelaciones y descubrimiento de aquello que se anida en tu inconsciente. En ese sentido, el Búfalo sentirá el llamado a dar un cierre definitivo a todo aquello que ya no es importante en su vida. Estarás muy perceptivo, lo cual exaltará el sentido comercial que destaca al signo; por lo que deberás seguir tus corazonadas porque pueden llevarte a las puertas de un gran negocio. Asimismo, la vida social será interesante y alegre. Serás capaz de percibir más belleza en tu entorno y estarás inspirado. También es un buen momento para realizar viajes cortos, visitar a personas queridas o para lucirte en alguna actividad social.

Tendencia : profundizar en el sentido de la vida, del amor y las relaciones.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Habrá grandes cambios en la vida del Tigre. Podrás percibir el mundo con una nueva mirada y esto te ayudará a entender ciertos asuntos del pasado. A través de este proceso, sentirás una gran liberación con respecto a algo que te tenía confundido. Por su parte, el trabajo y la economía irán en alza y es posible que recibas una buena noticia en estos días. Igualmente, prestá atención a las señales de tu cuerpo: si te sentís agotado, intentá descansar más y mejor. Es un momento ideal para iniciar tratamientos o actividades físicas que contribuyan a tu bienestar. En las relaciones de pareja, tomarte un tiempo para aclarar los sentimientos será mejor que tomar decisiones apresuradas.

Tendencia : la introspección que permite conectar con tu interior.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Empieza un período positivo para el Gato, que estará más activo y comunicativo que de costumbre. La influencia del momento exaltará la inteligencia, intuición y percepción propias de tu signo. De ese modo, no será demasiado complicado enfrentar y superar cualquier obstáculo que pueda presentarse; incluso podrás revertir una situación negativa en algo a tu favor. Será importante concentrar y enfocar las energías hacia objetivos concretos y posibles para no desgastarte en vano. En la pareja encontrarás puntos fundamentales en común y buenos motivos para un mayor compromiso. Tendrás una actitud determinada y madura para lograr tus objetivos sin depender de nadie.

Tendencia : dejar de lado las opiniones ajenas negativas.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Algo finaliza para dar lugar a lo nuevo, por lo que fluir con los aires de cambio que soplarán será el reto para el Dragón en esta novedosa etapa. Tu intelecto estará concentrado en cómo llegar al máximo rendimiento laboral. La capacidad de multiplicarte al frente de distintas tareas alcanzará un nivel realmente destacado. Muchos tomarán decisiones trascendentes con total naturalidad, guiados por una afilada intuición. Es por eso que las reuniones con personas de dinero o con influencia estarán muy bien auspiciadas. Por lo tanto, no rechaces invitaciones o encuentros donde puedas conocer gente, puesto que tendrás éxito. En el arte y el amor, encontrarás la motivación.

Tendencia : convicción, claridad de ideas y buena predisposición comunicativa.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Esta semana se movilizarán asuntos postergados de la Serpiente. Es un buen momento para la acción: tu vida se agitará y sentirás más ganas de moverte y tomar la iniciativa. La actividad social te ayudará a cambiar de actitud y a tomar mejores y más atinadas decisiones. A su vez, obtendrás interesantes ingresos gracias a tu buena predisposición y capacidad de persuasión en los negocios. Los estudios, las publicaciones y lo concerniente a la comunicación traerán novedades alentadoras. Las energías del momento auguran una etapa sentimental excelente con grandes posibilidades de nuevos romances o bien afianzar relaciones existentes.

Tendencia : logros, brillo y talento reconocido.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Esta semana, el Caballo deberá luchar contra reloj para llegar a hacer todo. Tus empeños te llevarán a la conquista de nuevos desafíos y ganarás la confianza de personas importantes. Igualmente, intentá repartir equitativamente tiempo y energía entre tu trabajo o estudio y tus seres queridos, ya que te encontrarás abocado a tus tareas y podrías descuidar otros asuntos relevantes. De todos modos, notarás una influencia positiva en este período que será útil para poner en orden asuntos pendientes del hogar, trámites y papeles. En el amor, será en la intimidad que hallarás la fórmula en la pareja para alcanzar esa comunión que tanto deseas alcanzar.

Tendencia : algo nuevo se está gestando en tu interior.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Tomarás las riendas de tu vida, promoverás tus ideas y sabrás canalizar tus pensamientos hacia áreas fértiles donde poder expresar tu individualidad, desarrollarte y progresar. La Cabra podrá sentirse segura, aumentar su autoestima y conocer personas que serán importantes en el futuro. Al combinar esfuerzos e inteligencia, conseguirás alcanzar logros que considerabas improbables. Aprovechá la situación que se presenta: si te apoyas en tus virtudes, resolverás todo sin tensionarte. En el amor, deberás cuidas las palabras dichas a destiempo y las acciones impulsivas porque corrés el riesgo de ser malinterpretado.

Tendencia : voluntad para iniciar algo nuevo.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

En los próximos días, la rapidez y perspicacia del Mono se manifestará en su máxima expresión. Una estrategia cuidadosa en la administración de los recursos evitará preocupaciones posteriores. También se agilizarán trámites y podrás realizar negocios ventajosos si actuás con previsión y cautela. También las inversiones y las mudanzas se verán favorecidas. Puede que haya posibles novedades en el entorno de la familia, por las que se activarán la comunicación y serán una fuente de alegrías y festejos. Será un período excelente para disfrutar de la vida hogareña y celebrar con los más queridos. En el amor, te sentirás preparado para tomar grandes decisiones.

Tendencia : romper con la rutina te alejará del desgano y la monotonía.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Esta semana será propicia para el Gallo en cuanto a asumir responsabilidades y realizar algunos esfuerzos en pos del crecimiento personal y material. Además, será un tiempo de gran aprendizaje, ya que las circunstancias te obligarán a rever actitudes y tendencias que muchas veces pueden jugarte en contra. También será propicio para dedicar más tiempo a ciertas exigencias del ámbito doméstico, así como a temas familiares que puedan estar descuidados. Deberás adaptarte a los cambios sin aferrarte a viejas posturas porque en el ámbito laboral se presentarán algunas reestructuraciones. En el amor, la afinidad ayudará a profundizar tu relación de pareja.

Tendencia : soltar el control y confiar en el porvenir.

En el horóscopo chino, los signos se determinan por el año de nacimiento de una persona Pixabay

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Un acontecimiento inesperado llevará al Perro a realizar algún ajuste o cambio de planes durante esta semana. Experimentarás nuevos estímulos que estarán impulsados por un fuerte deseo de estabilidad y seguridad. De esa forma, encontrarás placer en tu trabajo y disfrutarás de las actividades que realices. Además, el ambiente laboral pasará por una etapa de cooperación y armonía, lo que propicia un clima cómodo y agradable. La elocuencia e ingenio serán factores que contribuyan en cuanto a sus asuntos laborales y negocios. En el amor, una relación poco convencional te llenará de sorpresas. También pueden surgir un posible viaje corto o escapada.

Tendencia : tiempo de liberación que te abrirá al amor y cambiará la forma de comunicarte.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Esta semana, el Chancho actuará con acierto en temas financieros y podrá realizar benéficos acuerdos o contratos. La energía del momento augura mejoras en tu economía así como cambios favorables en cuanto al manejo del dinero. También surgirán oportunidades para dar un salto profesional con la posibilidad de un nuevo panorama para tu futuro. Cambiarás la forma de entender las cosas o interpretarlas, así como la manera de transmitirlas.