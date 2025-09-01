Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 1° al 7 de septiembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Empieza una etapa de realizaciones. Sabrás hacer algunos cambios en el trabajo para poner en acción el ingenio y fuerza, propios del signo de la Rata. Es un buen momento para animarte a nuevos desafíos, ya que contarás con un impulso que te mantendrá optimista y activo. La convicción aumenta el entusiasmo e inclina a los aciertos. Es ideal para desarrollar la comunicación y manifestar dinamismo en todas tus acciones. En tanto, una nueva manera de ser cambia los vínculos en función de los deseos actuales. La vida en pareja se nutre de buenos momentos y el fortalecimiento de la relación. Por su parte, habrá buenas posibilidades de interesantes encuentros para quienes estén solos.

Tendencia : novedades respecto a viajes o personas que están lejos.

El horóscopo chino de los 12 signos de la rueda zodiacal oriental

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Comenzarás una nueva etapa personal que permitirá determinar detalladamente los objetivos que tenés en mente y planificar los pasos a seguir para conseguirlos a corto plazo. La influencia del momento actuará como un relámpago de comprensión, que traerá consigo la conciencia de la propia naturaleza y las verdaderas necesidades. Este despertar llevará al Búfalo a desechar todo lo superfluo y a dirigirse sin vueltas hacia lo verdadero, aquello por lo que debés luchar y perseguir sin desalentarte ante los obstáculos. Se pondrán en la lupa cuestiones vinculares que venías negando: es hora de correr velos y volver al eje.

Tendencia : aceptar que no todo puede mantenerse bajo control.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana el Tigre tendrá suerte con las finanzas. Podrás recibir un cobro atrasado, una mejora laboral o un dinero extra que traiga alivio al bolsillo. Encontrarás soluciones provechosas en temas inmobiliarios. Sin embargo, el entendimiento con los demás puede ser problemático. El progreso será el resultado de una mente sabia, capaz de saber escuchar consejos inteligentes. Asimismo, el arte en todas sus formas te atraerá y permitirá mostrar habilidades ocultas. Es un buen momento para iniciar cursos o talleres. En tanto, puede que estés más inquieto de lo habitual, pero no descuides a tu pareja e intenta lograr equilibrio en tus relaciones familiares.

Tendencia : mantenerte confiado y sereno.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

Ciertas novedades se anuncian prometedoras y estimulantes para el Gato. Se incrementa la vitalidad y surgen oportunidades; es posible que consigas algo estable si es que estás buscando empleo. En ocasiones sentirás que debes lidiar con cierta resistencia o procesos estancados, ya que hay una lentitud en las resoluciones vinculadas a otras personas. La perseverancia se pondrá a prueba, debes dejar de dudar y seguir avanzando en tus anhelos. Trata de descansar la cantidad de horas necesarias para lograr una buena recuperación y tener buen rendimiento. La vida de relación propone el desafío de emprender algunos cambios.

Tendencia : de tu determinación dependerán los resultados.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón vivirá una etapa que será ideal para despegar de viejos planes laborales y embarcarse en nuevas propuestas. Excelente para tomar decisiones, planificar futuras inversiones y organizarte. Se resaltarán tus aptitudes en cuanto a la comunicación y los negocios; sin embargo, deberás ser cauto al resolver ciertos problemas económicos. Contarás con el apoyo de personas idóneas que te respaldarán y estimularán tu crecimiento de manera ingeniosa. También emprenderás una búsqueda de nuevas filosofías de vida, por lo cual nada será superficial al profundizar en cada pensamiento y decisión que debas tomar, sea personal o profesional.

Tendencia : noticias de un viejo amor.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Esta semana, la Serpiente podría sentirse apremiada por las exigencias y los excesivos compromisos. Conseguirás encarrilar las cosas si actúas de manera realista y responsable. Algo se ilumina en cuanto a lo laboral, poniendo de manifiesto asuntos que eran confusos. A su vez, una sensibilidad especial puede movilizar las emociones; el tacto y la diplomacia de este signo serán puestos a prueba. Guiarte por tu intuición imponiendo tus puntos de vista sin generar conflicto con los demás será el gran desafío. El fin de semana traerá un aire de renovación que incidirá en tu ánimo y te dispondrá a relacionarte con buena predisposición.

Tendencia : atención a los encuentros casuales.

El 2025 es el año de la serpiente de Madera en el horóscopo chino Shutterstock

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo encontrará un gran estímulo en el trabajo, con grandes perspectivas de mejoras. Se incrementan las ventas y, si trabajás en relación de dependencia, es probable que pronto lleguen interesantes novedades. La influencia del momento será favorable para concertar encuentros constructivos con superiores. Por otro lado, el cansancio mental puede afectar tu salud y provocar fatiga, así que deberás destinar tiempo para el relax y la distracción así como tener cuidado con los esfuerzos físicos que sobrepasen tus fuerzas. En cuanto a los sentimientos, se reavivan viejos amores que estaban en el olvido.

Tendencia : momento de elegir entre dos opciones.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Cambios alentadores en cuanto a la economía permitirán a la Cabra revertir una situación compleja y avanzar. Deberás estar atento y no desaprovechar lo que ahora se presente: es posible que surjan reuniones, entrevistas o traslados que traerán importantes beneficios. Sabrás construir tu futuro de manera organizada y es posible que realices actividades grupales y se active la vida social. El momento favorece los asuntos intelectuales, los viajes y el desarrollo de las ideas. También es un tiempo propicio para publicitar, establecer nuevos contactos y llegar a buenos acuerdos. En tanto, habrá contradicciones en el amor a la hora de asumir mayor compromiso.

Tendencia : darle espacio al placer y al ocio.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La confianza y fuerza de voluntad de progresar, propias del Mono, lo llevarán a concretar nuevas metas. Tomarás importantes decisiones, aunque no deberás descuidar los detalles que a veces te cuesta ver. Lograrás prosperar y encontrar la calma y estabilidad económica que estás buscando alcanzar. A su vez, resoluciones y cambios oportunos dentro del hogar crean bienestar y armonía en el entorno familiar, luego de una etapa de desacuerdos y tensiones. Hasta habrá novedades respecto a la vida sentimental, puesto que se trata de una etapa de definiciones en la que habrá un reordenamiento en los afectos y te sentirás liberado y seguro.

Tendencia : etapa ideal para proyectar y construir de a dos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Organizado y seguro, el Gallo transitará una etapa de crecimiento y transformación que será el pilar de las grandes decisiones que tomará próximamente. Es momento de ocupar el rol protagónico. Pero para ello, deberás saber descartar aquello que ya cumplió su ciclo o de algún modo ejerce una función negativa que te impide avanzar. Las energías impactan directamente en la necesidad de lograr mayor independencia. Es posible que haya novedades en torno a la familia o algún asunto inmobiliario decante esta semana. En cuanto a la vida afectiva, tendrás oportunidad de sanar viejos rencores y volver a creer en el amor.

Tendencia : iniciativas renovadas y planes que se van concretando.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Las circunstancias llevarán al Perro a lugares impensados y a renovar varios aspectos de su vida. Pero deberás controlar los impulsos, sobre todo en cuanto a situaciones que dependen de terceros. Todo te inclina a la acción, pero también a la prudencia. Aunque algunos asuntos marcharán lentamente, deberás saber aprovechar la buena estrella que ahora te acompaña. Los asuntos afectivos cobran importancia: la incidencia del momento para tu signo permitirá que ocurran los cambios necesarios, y eso te hará más permeable y flexible y ayudará a tomar decisiones acertadas. La intuición te llevará directo al centro del amor.

Tendencia : derrumbar la energía de manera constructiva.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Habrá buenas oportunidades en el terreno profesional. Sin embargo, una excesiva impetuosidad podría malograr las cosas. Resultará prudente que cada Chancho proceda con un mayor grado de paciencia, a fin de no irritarse, provocar problemas o perder oportunidades. Con templanza, los buenos resultados no tardarán en llegar. Asimismo, las emociones estarán a flor de piel y será necesario canalizar positivamente el exceso de energía a través de alguna actividad física, artística o intelectual de tu agrado. El nuevo ciclo que se inicia traerá novedades en cuanto a cuestiones no resueltas que deberás afrontar.

Tendencia : desarrollar tu lado más espiritual.