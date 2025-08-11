Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 11 al 17 de agosto

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Con una sensibilidad dispuesta siempre a proteger y abrigar a quienes ama, la vida emocional y los grandes desafíos son clave para la Rata esta semana. En este período, la rueda moverá tu vida con momentos de alegría y otros más inestables. La practicidad te alejará de situaciones difíciles y permitirá el avance hacia tus metas. En ese sentido, es un momento ideal para realizar cambios para lograr equilibrio y tranquilidad. Procurá no preocuparte por demás, ya que está llegando un tiempo reparador y de grandes oportunidades. En la familia y el amor encontrarás la contención necesaria para no desalentarte y ver el futuro con esperanza.

Tendencia : manifestar positivamente las cualidades de mando y dirección.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Las predicciones para los 12 signos del horóscopo chino Pixabay

Se moviliza el sector profesional, donde se presentarán desafíos o cierta tensión que obligarán al Búfalo a realizar algunos cambios. Tal vez te conviene tomarte todo con más calma, aprender a confiar y delegar o bien bajar en el nivel de exigencia, propio de tu naturaleza. Las relaciones laborales pueden entorpecerse, por lo cual será bueno no ceder ante provocaciones y alejarse de cualquier intriga que pueda circular en el ambiente. También debes tener cuidado con el desgaste físico y emocional. Aunque se trata de un período dinámico, el exceso de actividad podría generar estrés, así que procura descansar lo necesario. A su vez, habrá un acercamiento hacia alguien relacionado con el trabajo o actividades.

Tendencia : capacidad de elevarse por encima de lo negativo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Avanzarás en el desarrollo de tus talentos y recursos. El vuelo creativo del Tigre permitirá ganar dinero con cierta facilidad. Un lento mejoramiento hará saborear pequeños éxitos cotidianos en la vida de este signo. Defenderás con fuerzas tus iniciativas y no permitirás que nada se interponga en tu camino. El sentido del humor ayudará a sortear posibles conflictos con personas que no están de acuerdo con tus decisiones. Surgirá la oportunidad de compartir lindos momentos en familia y crear vínculos más profundos. A su vez, una propuesta interesante renovará el entusiasmo y tus naturales ansias de aventura.

Tendencia : buena predisposición que te hará llegar donde están las oportunidades.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La bondad es uno de los atributos que distingue a las personas nacidas en un año del Gato. Solícito, empático y siempre dispuesto a dar una mano, en este período podrás recoger los frutos de tus buenas acciones, avanzar y sentir mayor confianza y vitalidad. Es un tiempo excelente para trazar planes a futuro, los cuales serán ambiciosos y expansivos. Podrás sentir que nada está fuera de tu alcance y esa actitud positiva allanará el camino hacia su realización. También es un buen momento para las cuestiones estéticas, artísticas y la vida sentimental. Conquistarás todo lo que te propongas, desarrollarás tus talentos y el amor alejará la melancolía.

Tendencia : evitar idealizaciones, nada ni nadie es perfecto.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana, podrás sobresalir en tu profesión o recibir una buena noticia que esperabas. Es momento de consolidación y tal vez un logro importante para el Dragón: puede que se concrete una asociación laboral, un nuevo negocio o un provechoso acuerdo. Seguramente habrá encargos de intenso trabajo mental, donde la capacidad personal parecerá ponerse a prueba debido a exigencias bastante continuas. Tendrás que adaptarte a una buena rutina, ya que si no detienes el ritmo, provocarás un desgaste físico y emocional. Es por ellos que lograrás estar bien con una vida más tranquila y ordenada. El amor será el lugar de tranquilidad y relax.

Tendencia : excelente para tomarte unos días de descanso y desconectar de todo.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La incidencia del momento imprime grandes cambios y renovación para la Serpiente. Podrás tomar decisiones definitivas o bien darle un giro positivo a tus actividades. Publicitar, actualizar métodos y modernizarte traerán grandes beneficios, con los cuales podrás brillar con luz propia y lograr todo aquello que te propongas. Habrá buenas novedades en cuanto a la economía con la posibilidad de recibir un dinero extra, ya sea por un trabajo, la concreción de un préstamo o crédito, o un cobro pendiente demorado. Es un período excelente para invertir en el hogar y el bienestar. También es un buen momento para consolidar o comenzar una relación.

Tendencia : el amor se manifestará con fuerza.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Será una semana propicia para planificar y decidir, conectar con los demás y salir al mundo. Observar y ordenar cada asunto será la clave para resurgir. Ante ciertos temas la espera no será una opción, sino una necesidad que cada Caballo deberá saber aceptar. Estás viviendo un proceso que te llevará a reconocer tus verdaderas necesidades y sentirte más seguro en tus propósitos, con la oportunidad de luchar con fuerza por conseguir la concreción de los mismos. Las palabras sensibilidad y creatividad marcarán este tiempo que no deberás desperdiciar. Los más solitarios de este signo sentirán apertura y buena predisposición frente al amor.

Tendencia : despertar de nuevos intereses que te impulsen a desplegar una gran acción.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Será un excelente momento para la economía y la vida de la Cabra. Esta semana se favorecen las finanzas, con la posibilidad de recibir dinero que tendrá influencia en algunas decisiones que deberás tomar próximamente. Convendrá estar atento a las circunstancias del entorno, como también a tus reacciones. Es un tiempo de asumir responsabilidades, tanto en lo laboral como en lo personal. Asimismo, es tiempo de reordenar el día a día y, al hacerlo, podrás sentirte más tranquilo y renovado. Se fortalece la autoestima y se corren velos para dar paso a una nueva mirada respecto a tus necesidades sentimentales.

Tendencia : actuar según tu propio juicio y elecciones.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Surgen buenas posibilidades de éxito en emprendimientos personales y profesionales. Surgirán nuevos objetivos que serán estimulantes para quien haya nacido un año del Mono. Podrás recibir una buena noticia laboral que te llenará de entusiasmo y renovará la esperanza. En tanto, se activan las energías para dar inicio a un verdadero renacer. Tendrás todo a favor para dar un paso importante y deberás estar predispuesto a recibir lo nuevo que la vida propone. Las circunstancias te permitirán lucirte en ámbitos sociales y establecer provechosos contactos. Se afirmarán los romances en marcha y habrá un real disfrute del amor.

Tendencia : tiempo de renovación y nuevos comienzos.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El horóscopo chino para el Gallo esta semana

Se abrirá un campo de acción que podrá ayudar a encontrar tu vocación, cambiar la elegida o bien nutrir la que ejerzas. El trabajo y la economía se mantendrán estables y, aunque no habrá muchos cambios en lo material, sentirás que tus pasos son más firmes y el camino se ilumina. La familia siempre es protagonista en la vida del Gallo y en esta etapa las circunstancias te darán más razones para volver a elegir y confiar en los seres queridos más cercanos. En el amor, buscarás una pareja que te complete nivelando para arriba, una unión que vaya más allá de lo físico y puramente químico.

Tendencia : relajar y bajar el nivel de autoexigencia.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Se espera crecimiento y buena suerte para el Perro en esta semana. Una etapa de incertidumbre y falta de energía llega a su fin para dar paso a un ciclo de acciones concretas. Este signo contará con buena fortuna en lo que emprenda, aunque será preciso manifestar una fuerte determinación y evitar la tendencia a la indecisión que lo caracteriza. Mucha revisión y la mirada puesta en el propio comportamiento serán los aspectos centrales de esta etapa. El dinero no te faltará, y, sin excederte en los gastos, este puede convertirse en un momento ideal para planificar el futuro. En el amor, podrás vivir momentos de gran comunión y placer.

Tendencia : progreso y mayor solidez.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Las condiciones para realizar negocios se presentan favorables para el Chancho. Se activa la vida social y te resultará sencillo conquistar la simpatía de las personas y todo aquello que te propongas. Tu sentido artístico y creativo, así como los estudios y asuntos intelectuales, estarán exaltados y serán motivo de grandes satisfacciones. Serás escuchado y conseguirás mayor libertad para expresar tus talentos, realizar buenos negocios y ayudar a tus personas más queridas. Una mirada objetiva y madura redimensionará los anhelos en el amor y la vida en pareja. Aumenta tu poder de seducción y tendrás todo a favor para conquistar y ganar.