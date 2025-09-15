Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de septiembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Habrá muchas sorpresas con la oportunidad de encontrar salidas alternativas a cuestiones que se presentarán de manera imprevista. Una propuesta laboral te pondrá en una situación difícil de resolver, ya que habrá aspectos positivos y otros no tanto. Deberás reflexionar con cuidado y tener en claro tus objetivos antes de decidir. La Rata tiene una poderosa capacidad de adaptación y positivismo. Siempre dispuesta a prestar ayuda, en esta etapa será muy buscada y consultada, ya que inspira suma confianza. En el amor, la Rata vivirá momentos fantásticos. Solo tendrá que utilizar su encanto para preservar este clima privilegiado.

Tendencia: lazos fuertes y confiables.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Las energías que recibe el Búfalo en estos días serán la fusión perfecta para lograr encauzar los asuntos de manera muy eficaz. Ideal para modernizar métodos de trabajo y renovarte en todo sentido. El momento sugiere avance profesional, de perfeccionamiento y mucho intercambio. Algunos asuntos familiares que causaron preocupación, comenzarán a encaminarse. Será propicio para limar asperezas en los vínculos y en la pareja así como comenzar una nueva relación. Madurez y estabilidad interior que te llevará a superar viejos conflictos para vivir el amor y la sexualidad de manera plena y vital.

Tendencia: aprender de los errores y no ser tan obstinado.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Amante de las causas más nobles, el Tigre es un trabajador incansable para hacer de este mundo un lugar mejor. Esta semana podrán surgir nuevas posibilidades laborales que estén alineadas con tus más altos ideales. Tal vez los asuntos vayan más lentos de lo que quisieras, no sufras por el tiempo adicional, es momento de estudiar cada proyecto en detalle. Beneficioso para iniciar cuestiones legales, realizar gestiones, hacer relaciones públicas o promocionar tu trabajo. Una intuición da en el blanco y permite resolver un asunto complejo. Posibilidad de relacionarte afectivamente con personas del entorno laboral.

Tendencia: buen momento para todo tipo de asociación.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Después de una etapa de mucho trabajo, podrás obtener beneficios y mejoras en cuanto a tu economía y bienestar. El Gato es en general tranquilo y equilibrado y muchas veces puede parecer tímido y reservado. Sin embargo, en esta etapa tu faceta social saldrá a la luz y sabrás sacarle provecho profesional. El poder de llegada al otro y carisma personal alcanzarán su máxima expresión, te abrirá nuevas puertas y hará que te sientas más fuerte y seguro. Un tiempo de grandes oportunidades en todo sentido. El amor y los hijos traen grandes alegrías. Habrá éxito en tu corazón y en la vida.

Tendencia: cambio positivo en el ámbito laborar.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Semana positiva para el Dragón que podrá alcanzar algún logro en cuanto a sus actividades, aunque será importante enfocarse y no caer en la impulsividad que caracteriza al signo. Tus ideas causarán admiración y tendrás la fuerza necesaria para marcar un nuevo rumbo. Sin embargo, la impaciencia podría jugarte en contra, en especial a la hora de consensuar con los demás. Momento clave para revisar las relaciones, tanto en cuanto al medioambiente laboral, familiar y de amistad. Podrás recuperar viejos amigos o conectar con personas sabias en algún sentido. Proyectos de pareja demorados comienzan a tomar forma.

Tendencia: priorizar lo que es verdaderamente importante.

Los 12 animales que componen el horóscopo chino iStock

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Los primeros días de esta semana serán propicios para ocuparte de asuntos personales, renovar la imagen personal, un cambio de look, así como para publicitar y dar a conocer tus actividades. La Serpiente comenzará un largo período de desarrollo y superación. Ama y señora del conocimiento, la Serpiente es capaz de renacer de sus cenizas. Esta capacidad de regeneración es su talento más valioso junto con otro, que en este tiempo le será de gran utilidad: su extraordinaria intuición. Nada le faltará al bello ofidio que sabrá qué pasos dar en cada momento, sea en el trabajo, su economía o en el amor.

Tendencia: todo está dispuesto para que disfrutes a pleno.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Con una sorprendente capacidad para hacer muchas cosas a la vez, el Caballo no deberá abusar de este talento, ya que podría sentirse sobrecargado y disperso. Sabrás administrar la energía con inteligencia y tendrás la posibilidad de conocer gente influyente que beneficiará tu desarrollo laboral. Se trata de una etapa productiva y de gran renovación para el Caballo. Notarás que la suerte está de tu lado, que algún asunto que venía mal se logra encausar, en definitiva contarás con más facilidades y mayor vitalidad. En el amor, desplegarás tu seducción y tomarás la iniciativa.

Tendencia: la intuición aplicada a los negocios da buenos resultados.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Pequeños triunfos personales permitirán a la Cabra forjar una personalidad más segura y confiada. Esta semana habrá mucho movimiento y nuevas posibilidades. La vida social se agita y promete agradables sorpresas. Destinarás mucho tiempo a tus ocupaciones fuera de casa, por lo que podrías recibir reclamos familiares, sobre todo al comenzar la semana. Luego te sentirás más aliviado interiormente y es posible que recibas una buena noticia que llevás tiempo esperando. Etapa excelente para el amor, el arte y la belleza. La armonía, el bienestar y la buena predisposición contribuirán a forjar relaciones sanas.

Tendencia: dinero extra que permitirá darte un gusto.

Qué le depara a cada animal del horóscopo chino esta semana

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana será importante para el inquieto Mono, señalando el inicio de un ciclo de crecimiento y desarrollo. La influencia del momento te permitirá superar ciertas limitaciones, proteger tus acciones y te invita a realizarlas con alegría y plena confianza. En cuanto al trabajo el Mono va a vivir un período de equilibrio y bonanza. La salud dependerá en gran parte de mejorar la calidad de vida, con rutinas saludables, haciendo prácticas de meditación y ejercicio físico. Iniciarás un período expansivo, que beneficiará también el amor, con facilidad para la conquista y la expresión de los sentimientos.

Tendencia: parte de la evolución consiste en aceptar lo que la vida ofrece.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

En esta etapa el Gallo sentirá la necesidad de realizar un cambio de mentalidad. Los últimos tiempos el Gallo se ha centrado mucho en el trabajo y la economía dejando de lado otros asuntos importantes de la vida que ahora pueden estar necesitando atención. Un profundo examen de conciencia te llevará a valorar lo que realmente merece la pena, pero sin dejar escapar la oportunidad de prosperar tras un período en el que no has visto grandes recompensas a tus esfuerzos. Una actitud abierta y sociable te llevará a ampliar el círculo de tus amistades con la posibilidad de encontrar a alguien con quien construir un futuro.

Tendencia: cambios personales que benefician la autoestima.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro es leal e incondicional, pero no es ingenuo ni se deja llevar por las apariencias, todo lo contario, posee un olfato agudo para descubrir las verdaderas intenciones de los demás. Si bien se trata de un buen momento en el campo profesional, las relaciones laborales pueden ser tensas. Deberás respetar tu instinto y escapar cuanto antes de cualquier chisme o intriga en el entorno. Con trabajo y perseverancia, tendrás grandes oportunidades en todo sentido. Tu carisma jovial atraerá buenas amistades y desplegarás tus armas de seducción para conquistar a quien te propongas.

Tendencia: algunas deslealtades te bajonean.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Práctico y generoso, el Chancho es muy soñador, pero siempre tiene los pies en la tierra. En lo laboral, superarás las expectativas gracias al tesón, disciplina y entrega que manifestarás en esta etapa. Te mostrarás calculador y analítico, lo que será determinante para tus intereses y la seguridad de tu familia. El Chancho es manso, pero una amenaza puede hacer despertar ese animal feroz que habita en su interior y a quien solo le interesa la defensa de quienes ama y de sus finanzas. Florecerán tus vínculos, pero no olvides que algunas situaciones necesitan un tiempo para evolucionar positivamente.

Tendencia: disfrutar de aquello que surge espontáneamente.