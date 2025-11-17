Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 17 al 23 de noviembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Esta etapa puede ser muy significativa para la Rata, con la posibilidad de crecer y asentarse en lo laboral y en lo personal. Con buena voluntad y actitud positiva podrás tomar las riendas de una situación que te preocupa. De todos modos, necesitarás paz y quietud para resolver algunas cuestiones, lo que requiere alejarse emocionalmente para tener una mejor perspectiva. Hacia el fin de semana mejora el panorama y será posible que recibas una respuesta esperada o una propuesta satisfactoria en cuanto a tu profesión o actividades en general. Iniciarás una etapa de recuperaciones, tanto en las finanzas como en el amor.

Tendencia : oportunidad de renovar tu imagen y darte algún gusto especial.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Con fuerte voluntad y los pies en la tierra, el Búfalo es un signo laborioso, decidido y jugado en todo lo que hace. Le agrada planificar y es metódico en sus acciones. En esta etapa, revisarás tus proyectos y reestructurarás algunos de tus planes. Sabrás adaptar las circunstancias a tus nuevas necesidades para utilizar las energías a tu favor y convertir cualquier dificultad en beneficio. En cuanto a la salud, será importante organizar tus rutinas y desechar cualquier hábito negativo para mantenerte vital. En tanto, algún romance podría impactar tu vida afectiva o bien pasar un excelente momento en las relaciones ya establecidas.

Tendencia : capacidad de conquista y destreza al lidiar con las circunstancias.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana el Tigre deberá armarse de paciencia, ya que algunos asuntos podrían desgastar sus energías y, en gran parte, dependerán de circunstancias ajenas o de otras personas. Algunos reveses o choques en las relaciones servirán para definir aquello que considerás importante. Se trata de un tiempo necesario para revolucionar tu vida, liberarte y encontrar nuevos estímulos. Las buenas energías que gravitarán sobre este signo ayudarán en este proceso de transformación, puesto que permitirán que cualquier situación sea superada, manteniendo la mirada optimista y confiada hacia el futuro.

Tendencia : sensibilidad a flor de piel.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Lograrás avanzar al combatir la monotonía y enfocar tu vida hacia terrenos más creativos. Tu sentido estético te llevará a destacarte a través de creaciones artísticas ingeniosas o ideas originales que podrás aplicar al trabajo. La energía disponible para el Gato será reveladora en cuanto a objetivos, sueños y anhelos. Descubrirás tus verdaderos propósitos y el camino hacia su realización. Por otro lado, el momento aporta mucha sensualidad y expresividad afectiva. Los nacidos bajo este signo que se están proponiendo innovar, ya sea con la pareja o con un nuevo amor, hacia el fin de semana tendrán grandes oportunidades de concretarlo.

Tendencia : sorpresiva invitación.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón deberá tener especial cuidado con los gastos: administrar con cautela la economía doméstica para no quedar vulnerable ante cualquier imprevisto. De todos modos, es un buen momento para asociarse en emprendimientos vinculados al arte, cultura o servicios sociales. La clave será buscar personas con talento y mesura a la hora de tomar decisiones. Será oportuno para perseverar en tus empeños, ya que estás sembrando semillas fértiles de cara al futuro. En tanto, madurarás en tu forma de llevar adelante las relaciones, puesto que aprenderás a ceder y no demandar constantemente. Los nacidos bajo este signo que puedan evolucionar, lograrán hermosos vínculos.

Tendencia : hacer ejercicio y tener disciplina en los hábitos diarios.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente mudará de piel y muchos asuntos se renovarán en su vida. Será una etapa de mayor solidez con la gran oportunidad de conquistar lo que deseás profundamente. Aunque puedan presentarse algunos obstáculos que pondrán a prueba tu convicción y fortaleza. Sin embargo, un aire nuevo te ayudará a enfrentar los compromisos que se avecinan. Más allá de algunas demoras, habrá novedades alentadoras en cuanto a tu situación financiera y laboral. La influencia de estos días también protegerá las relaciones y hará florecer el romance. Si estás solo, será el tiempo de abrir el corazón y volver a creer en el amor.

Tendencia : transformación positiva que requerirá paciencia y moderación.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Alegre, activo y muy inteligente, el Caballo busca libertad y felicidad constantemente. En el horóscopo chino es considerado el rey de la comunicación, ya que es su mejor herramienta. En esta etapa se expandirán tu mente y tu vida, conocerás personas interesantes y desarrollarás ingeniosas ideas junto a otros. Es un momento ideal para manifestar ingenio en el manejo de las finanzas. Igualmente, podrá haber demoras en la llegada de un dinero que estás esperando, aunque en poco tiempo los problemas económicos pasarán a un segundo plano. Necesitarás también momentos íntimos de armonía, pasar tiempo a solas para aclarar tus sentimientos.

Tendencia : las cosas no serán tan complicadas como parecen.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Será una semana con ciertas exigencias laborales y satisfacciones personales en la vida de la Cabra. Algunos cambios en el trabajo podrán generar tensión, pero también serán fuente de progreso y mejoras en el futuro. Será importante confiar en tus capacidades y dejar atrás las indecisiones para lidiar con cualquier situación, por difícil que parezca. Se trata de un período de gran vitalidad y lucidez que deberás saber aprovechar y manifestar con valor. También habrá buena sintonía en las relaciones, puesto que lo mejor de uno se proyecta en el otro con empatía y placer. Puede surgir la oportunidad de vivir nuevas experiencias.

Tendencia : se pone a prueba tu fortaleza y determinación.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Durante esta semana, el trabajo y la familia ocuparán los lugares más destacados en la vida del Mono. Se abrirán nuevas posibilidades que te estimularán positivamente y te pondrán muy activo. Dado que estarás muy ocupado, procurá destinar tiempo suficiente al descanso y la distracción a fin de no estresarte. Aunque algunas situaciones pondrán algunos frenos a tu sed de independencia e individualidad, aprenderás mucho de los demás y podrás fluir y amoldarte a las circunstancias. En lo afectivo, deberás ser comprensivo, evitar los celos y fortalecer la confianza porque, de lo contrario, se debilitarán tus relaciones.

Tendencia : intuiciones, sueños reveladores.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La economía y los recursos serán los temas más sobresalientes para este signo en esta etapa. Tendrás la oportunidad de sentar nuevas bases y entrar en una dinámica de crecimiento y expansión. Es momento de descubrir tu potencial oculto y saber sacar partido a tus recursos de todo tipo. Lograr seguridad, tanto en lo material como en lo emocional, será el gran desafío para el exigente Gallo. Si bien la salud será buena, las tensiones podrían afectarte. Será conveniente practicar alguna actividad física o ejercicios de relajación. Podría surgir interés en relaciones en las que compartas ideales y una misma filosofía de vida.

Tendencia : posible viaje corto que combine actividades y paseo.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Algunos asuntos imprevistos en el trabajo podrían desestabilizar la rutina del laborioso Perro. Será preciso evitar involucrarte en conflictos ajenos que podrían enemistarte con algunos compañeros. De todos modos, será una etapa de acción e inquietudes que podrás superar si actuás con prudencia y sensatez. El clima mejorará hacia el fin de semana: comenzarás un período más positivo en general, podrás descansar y sentir mayor bienestar. En cuanto al amor y las relaciones, habrá armonía en la convivencia y lograrás enmendar errores del pasado. Será un tiempo de acercamiento, promesas y buenas intenciones.

Tendencia : triunfo del entusiasmo sobre la apatía.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Las energías de esta semana traerán grandes compensaciones al Chancho. Tu ánimo se renueva, contarás con gran optimismo y tendrás ganas de comenzar cosas nuevas. Renovarás tu vida con entusiasmo y marcada vitalidad; podrás sentir mayor seguridad y confianza al establecer objetivos bien definidos. La influencia del momento fomenta el desarrollo de ideas y creaciones que producirán rédito monetario en el futuro. Sin embargo, deberás evitar las palabras y acciones impulsivas que podrían arruinar una situación que se presenta favorable. Lo mejor será moderar el carácter y apelar a la diplomacia.