Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 2 al 8 de junio

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Una gran necesidad interna de renovación llevará a quien haya nacido un año Rata a explorar nuevas alternativas profesionales. Ciertas cuestiones burocráticas, trámites y todo lo concerniente a comunicación puede sufrir demoras o malentendidos. Deberás prestar atención, ya que un pequeño descuido o despiste podría complicar las cosas. Aunque los asuntos laborales te demandarán gran parte del tiempo, podrás disponer de momentos de ocio. El contacto con la naturaleza y las salidas al aire libre traerán armonía y bienestar a tu vida. Por otro lado, para poder consolidar un vínculo deberás dejar de mirar atrás y poner punto final a tu pasado amoroso.

Tendencia : necesidad de espacio y libertad de movimiento.

Los 12 signos que componen el horóscopo chino

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es una buena oportunidad para reestructurar o establecer nuevas metas a nivel laboral y hogareño. Complementar la fuerza con tu naturaleza laboriosa y dedicada, da como resultado eficiencia, negociación y productividad. Se trata de una etapa de progreso, aunque será preciso que abandones hábitos más conservadores y te aventures en jugadas que impliquen cierto riesgo. A su vez, se abrirán nuevas perspectivas en los corazones de quienes hayan nacido un año Búfalo. Encontrarás la manera de salir de circunstancias que te inhibían o limitaban, especialmente en el terreno afectivo y en la comunicación.

Tendencia : fortalecer el amor propio, la dignidad y autoestima.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es un buen momento para los asuntos relacionados con la comunicación, relaciones públicas, lo político y lo social. Esta semana, el Tigre sentirá la necesidad de proceder con moderación porque las reacciones emocionales podrían ser intensas. La susceptibilidad puede ser causa de rivalidades, con una tendencia a la falta de objetividad. Si bien la economía permanece protegida, es recomendable prestar suma atención a cualquier papel que debas firmar y tener paciencia, ya que podrán existir algunas demoras burocráticas. En tanto, se abren nuevos caminos en las relaciones humanas, excelente para iniciar romances.

Tendencia : disfrutar del arte, la música y la buena lectura.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Gato comenzará la semana definiendo planes y metas a futuro. La energía se volcará al exterior y los nuevos contactos traen innovadores proyectos. Sentirás armonía y convicción y podrás convertirte en el centro de atención en reuniones y eventos. Se trata de un tiempo de mucho coraje para movilizarte y actuar. En el área de la salud, será preciso controlar la ansiedad y evitar el estrés, ya que tantos compromisos pueden agotarte y perjudicar tu bienestar. Con buen descanso y relajación, podrás seguir adelante y abarcar todo. Por su parte, una crisis amorosa servirá para aclarar cuestiones ocultas o negadas que te afligían.

Tendencia : no permitas que los demás intercedan en tus decisiones.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Defenderás con fuerza tus iniciativas y no permitirás que nada se interponga en tu camino. El sentido del humor propio del Dragón te ayudará a sortear posibles conflictos con personas que no están de acuerdo con tus decisiones. El desafío estará en seguir tus deseos, mientras mantienes la armonía con los demás. En estos días, podrás mejorar tanto tu posición profesional así como tu condición económica. Es un buen momento para las actividades creativas, artísticas y todo lo referido a los sentimientos. También es oportuno para hacer cambios que beneficien las relaciones y te acerquen a lo que verdaderamente deseas concretar.

Tendencia : aprender a escuchar y aceptar con amor enriquece el espíritu.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Las cuestiones económicas se verán bien aspectadas y una singular protección alertará a la Serpiente en el momento justo para prevenir errores. Las inversiones a largo plazo serán las más convenientes, ya que te otorgarán mayores réditos. En ese sentido, sabrás administrar positivamente tiempo, dinero y energía, lo que exaltará tu naturaleza organizada, disciplinada y constante. Empieza una etapa de mucha inspiración, en la que surgirán nuevas ideas que formarán parte de un interesante proyecto a futuro. A su vez, los vínculos formales serán prósperos. Puede que estés muy selectivo y cauto a la hora de abordar aventuras ocasionales que pueden traer luego desilusiones.

Tendencia : fluir con los cambios que se presenten.

El 2025 es el Año del la Serpiente de Madera para el horóscopo chino MADAREE THOLALA - AFP

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Se trata de una etapa favorable para el Caballo, en la que proyectará una imagen positiva que atraerá buenos resultados. Asuntos que estaban trabados o demorados comenzarán a movilizarse con mayor fluidez: trámites y gestiones se aceleran y, aunque deberás esforzarte, todo lo que inicies en esta etapa será estable y duradero. Tu poder de persuasión y la propia convicción de superar cualquier obstáculo causarán un profundo efecto. También es un buen momento en cuanto al comercio y la publicidad. Será bueno que canalices el exceso de energía realizando ejercicios o actividades de tu agrado. En ese sentido, te sentirás dinámico y optimista para darle la bienvenida al amor.

Tendencia : atreverte a poner en acción las ideas.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Las buenas vibraciones que recibirá la Cabra en estos días amparan las acciones y actividades en general. Es tiempo de cosechar los frutos de tu dedicación y esfuerzo. Si estás esperando una respuesta, es posible que recibas buenas noticias esta semana. Será buen momento para planificar negocios y ampliar contactos profesionales. La armonía del entorno permitirá que surjan proyectos o sociedades de tipo familiar. Avanzarás en actividades relacionadas con el arte, la decoración y la estética. Estate atento porque podrá surgir una relación con alguien dentro del entorno laboral que te llevará a romper con ciertos prejuicios y limitaciones.

Tendencia : comprometerte con el crecimiento, el placer y la creatividad.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Se enciende una poderosa ambición que revolucionará la vida del Mono en varios aspectos. Es momento de actuar, ya que contarás con una energía que te impulsa hacia la renovación. Tu creatividad estará en su punto máximo para producir más actividad y beneficios. En ese sentido, utilizarás toda tu energía para conseguir lo que deseas, pero no deberás tener apuro porque actuar de manera improvisada puede hacerte perder detalles importantes. La prudencia y planificación en todo lo que hagas será imprescindible. Así llegarás a buenos acuerdos con personas de tu entorno, pero no exageres nada. No convienen los excesos ni las cosas apuradas.

Tendencia : notable sensualidad dan a momentos de alto voltaje.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Las actitudes acertadas del presente traerán muchas alegrías al futuro cercano del Gallo. Aumentará tu patrimonio, lo que te brindará mayor holgura y tranquilidad. Este signo se caracteriza por ser autoexigente y detallista. En esta etapa, procurá no distraerte en pequeños detalles o ciertos asuntos sin trascendencia. Conviene mantenerte concentrado en las propias labores, ya que tus ideas y planes se verán favorecidos. Conviene incluir en la agenda un espacio dedicado al ocio y todo lo que brinde placer y aleje el estrés. Al finalizar la semana, necesitarás descansar de la rutina y relajarte. En el amor, un evento feliz te mantendrá radiante.

Tendencia : mantenerte firme en lo que queres lograr.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Será una semana provechosa para el Perro, que contará con buenas energías en estos días. Favorable para alcanzar tus aspiraciones sociales y profesionales. Alguno de tus sueños comenzarán a movilizarse y crece el entusiasmo, que compartirás con personas de confianza. Es tiempo de retomar el propio camino y encontrar satisfacción en todo lo que hacés. La buena estrella acompañará tus emprendimientos al acelerar los procesos y facilitar la interacción con el entorno. Hacia el fin de semana, se movilizará tu mundo emocional; buena ocasión para lograr equilibrio y complementación en tus vínculos más estrechos.

Tendencia : se ponen a prueba tus sentimientos.

¿De qué signo sos en el horóscopo chino?

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Surgen buenas expectativas para el Chancho en cuanto a la economía. Un dinero extra que estaba pendiente por cobrar o un crédito pueden ser posibilidades para estos días. En lo laboral, expondrás ideas originales que te permitirán sellar prósperas alianzas. Con los pies bien afirmados en la realidad, podrás tomar decisiones acertadas respecto a varios asuntos que estaban estancados. Actuar con firmeza, pero de manera calma, será lo mejor para alcanzar los objetivos y mantener buenas relaciones laborales. De todos modos, deberás prevenir situaciones de estrés que pueden afectar tu vitalidad. En la pareja encontrarás tranquilidad, orden y contención.