Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 20 al 26 de octubre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Inquieto y enérgico, este signo siempre está pensando en ideas para llevar a la práctica sus objetivos. Su temperamento es fuerte y determinado, por lo cual es valiente y cumple sus sueños aunque tenga que enfrentar los más temibles desafíos. Esta etapa puede ser productiva, aunque deberás ser cuidadoso con los gastos superfluos, a los que sos propenso; será importante establecer prioridades. Rodeado de amor, el generoso corazón de la Rata se sentirá pleno, pero será conveniente no perderse en medio de tanto éxtasis. Sentirás mayor compromiso con tu bienestar, gracias a iniciativas vinculadas al deporte, la naturaleza y la meditación.

Tendencia : importante avance basado en el tesón y la buena voluntad.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Guiado por su perseverancia, responsabilidad y empeño, este signo siempre avanza sin prisa ni pausa. Quienes nacen un año Búfalo son grandes trabajadores, se sienten a gusto rodeados de orden y limpieza, y logran el éxito gracias a su esfuerzo. Este será un tiempo para el debate de ideas, de conocimientos y opiniones; ideal para abrirte a la comunicación y el intercambio. Tendrás la oportunidad de superarte y es posible que tus intereses artísticos y sociales estén conectados a tus actividades. En tanto, será una etapa intensa para el amor: surgen proyectos en las parejas y se aviva la sensualidad y la belleza.

Tendencia : popularidad en su entorno, amigos y seres queridos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Quien nace en un año Tigre suele actuar según su propio juicio, sin seguir los puntos de vista de los demás, ya que prefiere creer en sus propias ideas, sabiduría e intuición antes que aceptar el consejo de otros, y en general, acierta. En estos días, comenzarás una etapa decisiva para tu futuro personal y profesional. Las energías del momento te llevarán a buscar estabilidad en tus actividades y vida personal. Se trata de un período clave, ya que decantarán muchas cuestiones y decisiones. También puede ser que bajes la guardia y estés más sensible a las señales lanzadas por los demás, por lo que dejarás de lado tu natural orgullo y te entregarás al amor sin reservas.

Tendencia : reencuentro con alguien del pasado que te hará replantear tu presente.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Las perspectivas son prometedoras para el Gato. Al actuar con determinación, podrás resolver temas pendientes en el trabajo, disponer de tiempo libre para disfrutar, descansar y dedicarte a cuestiones personales postergadas. Será un período ideal para hacer cambios y ajustes en cuanto a hábitos y costumbres. Para ello, un sentido de responsabilidad y fuerte voluntad deberá imperar en todos tus actos; así como evitar aquello que te quita energía y no añade nada positivo a tu vida. Es momento de ponerte en movimiento, confiar y hasta arriesgar. Recibirás el apoyo de quienes amas de diferentes formas.

Tendencia : la posibilidad de planear un viaje lo cambia todo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Esta semana, el Dragón logrará organizar mucho mejor el tiempo y las actividades para conseguir los resultados que desea. A nivel laboral, es el momento ideal para hacer propuestas que serán bien recibidas. Es posible que crezcan las obligaciones y que debas responder ante la demanda. Se trata de una poderosa etapa que, bien aprovechada, te otorgará una extraordinaria capacidad de gestión y un dinamismo increíble. La proyección profesional se activa y es importante que pienses en la imagen que querés darle al mundo. Por su parte, el amor será una fuente de inspiración a la hora de resolver cualquier asunto.

Tendencia : nuevas perspectivas hacia la prosperidad.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Empieza una etapa de importantes desafíos para la sigilosa Serpiente. Habrá esfuerzo, pero también gratificaciones. Aunque algunas cuestiones dependerán de los demás, será oportuno concertar entrevistas y reuniones. Será un tiempo enriquecedor en donde podrás transformar positivamente algunos aspectos que necesitan ser renovados. Ser flexible te acercará a las metas, así que aprovechá el momento para manifestar tu lado más inspirado, amoroso y creativo. También habrá cambios positivos en la forma de llevar adelante la vida afectiva. Las energías del momento despiertan el deseo de querer y sentir para entregarte al amor con mayor confianza.

Tendencia : desarrollar adaptabilidad ante lo que no se puede controlar.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo representa la libertad, la comunicación y la osadía. Carismático y juvenil, posee un magnetismo difícil de resistir. Busca emoción, riesgo, aventura y no duda cuando quiere algo. En esta etapa, sabrás imponer tu propio ritmo de trabajo y no aceparás dilaciones. Serán fechas apropiadas para intentar una salida laboral, presentar un currículum o conseguir una contratación. El talento práctico proporcionará recursos materiales y servirá para lograr ascensos, mejoras y distinciones. Asimismo, nuevas búsquedas espirituales llevarán a la estabilidad del carácter y proporcionarán grandes satisfacciones.

Tendencia : días conciliadores y componedores para el amor.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Esta semana, la Cabra logrará vencer debilidades y desarrollar fortaleza. Ampliarás tus posibilidades a través de la adquisición de nuevos conocimientos y apertura mental. El desafío en esta etapa será poner esmero en perfeccionarte y entablar nuevos contactos. Eso requiere mayor control de las emociones y capacidad natural para impactar favorablemente en el medio ambiente. Es así que empieza un ciclo de nuevas y estimulantes relaciones que podrán beneficiarte de distintas maneras. En tanto, una actitud competitiva en la pareja podría ocasionar tensión o discusiones. Será preciso evitar enfrentamientos por cuestiones insignificantes.

Tendencia : movimiento, búsqueda de nuevos desafíos.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Es un momento oportuno para resolver cuestiones pendientes y avanzar, aunque, en algunos casos, el Mono deberá ceder ante las exigencias de los demás. A su vez, ciertos asuntos del hogar necesitarán ser atendidos con premura. En cuanto a tus relaciones más cercanas, evitá susceptibilidades o influencias negativas y buscá tu propia verdad interior antes de tomar la palabra. De este modo, no habrá errores. Tu poderosa e inagotable energía promete beneficios y una guía interior infalible. En la vida cotidiana, el humor contribuirá a la buena convivencia, pero deberás aprender a poner límites sin enojarte y evitar posturas rígidas.

Tendencia : un cambio de planes inesperado resultará beneficioso.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Será un período significativo para el Gallo en muchos sentidos. La tendencia del momento hace hincapié en el respeto hacia los límites personales, la madurez y la determinación para lograr los objetivos. Este tiempo invita a asumir la responsabilidad de las propias acciones y la creación de sanos límites. El principal reto será cultivar la confianza personal y evitar actitudes negativas. Tal vez experimentes una sensación de conflicto interior, debido a la disyuntiva entre mantener la línea de acción habitual o probar nuevas alternativas. La necesidad de independencia prevalecerá, lo que te conducirá fuera de tu zona cómoda.

Tendencia : buenas decisiones que te acercan al amor.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Intenso, lleno de vivencias interesantes y sorpresas agradables, así será este período si naciste un año Perro. Habrá muchas oportunidades de resurgir en asuntos que permanecían estancados y, la estabilidad económica dará sustento a nuevos proyectos. También será un momento de autoconocimiento y descubrimiento de potencialidades desconocidas hasta ahora, con la posibilidad de desarrollarlas en un escenario propicio y alentador. En tanto, la vida social será intensa y tu capacidad de seducción dará sorpresas agradables. Expresarás todo el magnetismo y encanto propios del signo, y te sentirás correspondido.

Tendencia : el amor estará en primer plano.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La influencia de esta semana impulsa al Chancho a tomar la iniciativa, vislumbrar y definir objetivos y disponerse a concretarlos. El coraje y la espontaneidad protegerán las ideas, palabras y acciones. Con ánimo de victoria y autoafirmación, podrás destacarte, recibir ofertas o propuestas innovadoras o bien comenzar algo que venías postergando. Hasta es posible la concreción de buenos tratos comerciales. También aumenta la creatividad, que será práctica y productiva. Además, surge la posibilidad de transformar cuestiones negativas en el amor. Habrá inspiración y tendencia al enamoramiento, lo que permitirá comenzar una relación plena de pasión y misterio.