Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 6 al 12 de octubre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Habrá un momento de reflexión que llevará a la Rata a tomar decisiones. La oportunidad de hablar con personas de confianza ayudará a ampliar puntos de vista y elegir correctamente. La influencia de esta semana suavizará tensiones al brindar una particular protección en momentos de riesgo. Estos días serán ideales para cambiar hábitos, realizar dietas desintoxicantes y realizar un balance para mejorar y obtener mayor calidad de vida. Se trata de un período introspectivo y tranquilo, donde será posible aclarar las ideas y liberar el corazón de antiguos traumas o dolores. La necesidad de querer y sentir cariño estará en primer plano.

Tendencia : curación, estabilidad interior y mayor autoconfianza.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es un excelente momento para que el Búfalo realice cambios y reflexiones sobre su vida. Algunas cuestiones pueden ponerte en duda o necesitar una renovación para sentirte entusiasmado. Es posible que, luego de muchos esfuerzos, logres ocupar el lugar que mereces. Previsor, cuidadoso y responsable, buscarás la seguridad ante lo inédito sin exponer tus reservas. En lo personal, desaparecerán las barreras y las inhibiciones, y podrás manifestar abiertamente tus sentimientos. Es así que podrás conocer a alguien que te impacte. El amor volverá a ocupar un lugar importante, que renovará la atracción y la pasión.

Tendencia : evitar la inclinación natural a hacerte cargo de todo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Esta semana habrá imprevistos que pondrán a prueba los reflejos y capacidad de adaptación del Tigre. Deberás concentrarte sin perder de vista las metas fijadas y considerar cualquier inconveniente como algo pasajero. Hacia el fin de semana, comenzarán a destrabarse cuestiones que te hacían sentir atrapado. La buena influencia que recibirás estos días garantiza el buen fluir en asuntos laborales y personales. En ese sentido, experimentarás un cambio positivo y esto repercutirá en tus relaciones. Será un tiempo propicio para recibir y dar afecto. Hasta puede que una relación apasionada se desarrolle, en el marco de un amor claro y sincero.

Tendencia : contacto sanador con la naturaleza.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Una extraordinaria capacidad para el aprendizaje llevará al Gato a explorar nuevos campos de conocimiento y apasionarse con temas que hasta ahora desconocía. Será una etapa positiva para los estudiantes, intelectuales y comunicadores del signo. En tanto, las relaciones laborales podrían ser tensas, especialmente con personas de autoridad; deberás actuar con cautela y refugiarte entre los más íntimos. Durante el tiempo libre, preferirás la tranquilidad del hogar a las salidas y el bullicio. El momento inclina a la introspección y a la familia, con mucha emocionalidad y sensibilidad. Pueden haber mejoran las perspectivas en el amor.

Tendencia : aprender a valorar tus capacidades y experiencia.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La energía con la que contarás esta semana será estimulante: promueve cambios y señala una acción decidida y muy positiva. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de ser más reflexivo y controlar los impulsos. Es que actuar con cautela alejará al Dragón de cualquier riesgo. En este tiempo, darás un salto cuántico y descubrirás aquello que realmente deseas y es acorde a tu naturaleza. Una actitud generosa y comprensiva te inclinará a ayudar y proteger a quienes te rodean. En el amor habrá interesantes planes compartidos en pareja. Los solitarios del signo podrán conocer a alguien que mantenga despierto su ardiente corazón.

Tendencia : toca compartir, cooperar y consensuar.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La Serpiente tendrá estos días la capacidad de abarcar diversas ocupaciones con gran iniciativa, con afán directivo y originales ideas. La influencia de esta semana confiere una disposición que te hará rendir por encima de lo habitual. Gran energía para afrontar los asuntos cotidianos, pero deberás evitar exigirte por demás y la tendencia a hacerte cargo de todo. Por otro lado, nuevas actividades artísticas o culturales llevarán a este signo a ampliar su círculo social y encontrar personas interesantes con quienes compartir excitantes momentos. En cuanto a las relaciones, vivirás un tiempo de profundo aprendizaje. Procura no ser tan exigente ni crítico con tu pareja.

Tendencia : elegir entre dos caminos.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Lucharás contra reloj para llegar a hacer todo en tiempo y forma. Tus empeños te llevarán a la conquista de nuevos desafíos y ganarás la confianza de personas importantes. De todos modos, el Caballo deberá repartir equitativamente tiempo y energía entre el trabajo o estudio y la vida familiar, ya que se encontrará abocado a sus tareas y podría descuidar otros asuntos relevantes. Notarás una influencia positiva en este período que será útil para poner en orden asuntos pendientes del hogar, trámites y papeles. En el amor, será en la intimidad que hallarás la fórmula en la pareja para alcanzar esa comunión que tanto necesitas sentir.

Tendencia : algo nuevo se está gestando en tu interior.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La actitud tranquila y receptiva de la Cabra provocará un acercamiento más profundo con personas de su entorno, con quienes compartirá ideales y mirarán en la misma dirección. A su vez, un proyecto que pronto verá la luz será motivo de entusiasmo, dedicación y expectativa. La influencia del momento favorece la comunicación, los acuerdos y los viajes. Aunque estarás muy ocupado, contarás con tiempo para una escapada que te desconecte y aparte de las preocupaciones y el estrés. En el amor se darán combinaciones positivas y enriquecedoras. Procura evitar los reclamos y aprender a ponerte en el lugar del otro será el gran desafío.

Tendencia : trabajar sobre tus debilidades y destacar tus puntos fuertes.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono encontrará soluciones creativas en el trabajo: podrá organizarse mejor y centralizar tareas para afianzar su posición. Alguna propuesta inesperada podría cambiar el rumbo de tus ocupaciones y puede ser un verdadero desafío en tu carrera. Es un buen momento para realizar negocios y obtener mejoras que beneficien tu economía. Aumenta el bienestar físico y emocional, por lo cual estarás en óptimas condiciones para iniciar ejercicios o cualquier actividad que te dé placer y bienestar. Asimismo, te entregarás al amor y serás correspondido, pero tu afán de control podría chocar con una postura más independiente de tu pareja.

Tendencia : evitarás posibles decepciones al no dejarte llevar por las apariencias.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Una de las cualidades más sobresalientes del Gallo es su capacidad de pensamiento y el análisis preciso de toda situación. En esta etapa sabrás desarrollar tus mejores cualidades, y es posible que surjan oportunidades para crecer y evolucionar. El aprendizaje, la madurez y la plena conciencia de tus necesidades se pondrán de manifiesto y te llevarán por el camino correcto. También es un momento ideal para realizar un cambio de look que te haga sentir renovado y seguro. También será favorable para los proyectos en pareja; los y las enamoradas del signo disfrutarán haciendo planes y excepcionales proyectos de a dos.

Tendencia : un pequeño gesto amable mejora el clima familiar.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta semana será ideal para la vida social del Perro: todo se tornará novedoso y es posible que hagas nuevas y buenas amistades o contactos laborales. A su vez, tu mente estará inspirada para generar ideas brillantes y lucrativas. Es así que habrá progreso en tu profesión y es posible que ahora puedas hacer frente a deudas u obligaciones. También es un período favorable para recibir un reconocimiento por lo hecho en el pasado. Es importante que aproveches este tiempo de bonanza y refuerces tu salud; los tratamientos, dietas o cualquier actividad que comiences traerá grandes beneficios. Por otro lado, se ilumina algo que se encuentra oculto para aclarar tu situación sentimental.

Tendencia : comunica tus dudas y verás que todo se renueva.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Estos días se dará crecimiento y evolución que permitirán al Chancho enfocar su vida de un modo diferente. La búsqueda de comodidad y tranquilidad te llevará a construir bases sólidas. De todos modos, el momento pondrá a prueba la tenacidad y el temple del signo; el esfuerzo y la constancia serán las herramientas necesarias para superar obstáculos. En el aspecto económico deberás ser prudente, ya que, si bien se trata de un período tranquilo en general, durante estos días los gastos podrían superar las entradas. En cuanto al amor, las energías pueden ser estimulantes, pero cuidado que también inclinan a la competitividad, los roces y el control.