Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 8 al 14 de diciembre

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es tiempo de cambio y renovación para la Rata. Abocado a nuevas experiencias, sensaciones y retos, es hora de vivir de manera diferente, ya que se trata de un período para romper etiquetas, reinventarse y disfrutar. En ese sentido, es una etapa propicia para recuperar tiempo perdido y poner tus propósitos en marcha dentro de un marco real y objetivo. Llegarán nuevas oportunidades que deberás aprovechar al máximo, sin importar los riesgos que debas tomar. Es un momento ideal para nuevos proyectos, actualizar deseos, establecer prioridades y animarte a salir de situaciones o vínculos negativos. Surgirá la necesidad de pasar tiempo a solas y en calma.

Tendencia : evitar el exceso de pensamiento.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta semana se presentará con algunos contrastes para el Búfalo. Obtendrás buenos resultados en ciertas áreas y retrasos en otras. Se agilizan temas laborales con dinamismo y reconocimiento económico. Por su parte, los asuntos personales, en especial lo familiar, podrían sufrir contratiempos. Ciertas cuestiones caseras atenúan el buen fluir de los acontecimientos y este signo, que acostumbra tener todo bajo control, deberá prestar atención a cuestiones que han quedado pendientes. Será preciso encontrar equilibrio, cuidar la energía y delegar si es necesario. Para ello, puede ayudar el ejercicio y contacto con la naturaleza, que harán tu vida más placentera.

Tendencia : poner límites con autoridad y aplomo.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre comenzará la semana de reformas en metas y prioridades. Algunas situaciones podrían demandar más trabajo que de costumbre, pero, con el paso de los días, la carga se irá aliviando. Tendrás suficiente energía para enfrentar cada compromiso. Sin embargo, las circunstancias podrán traer tensión y desgaste emocional. A su vez, ciertas cuestiones hogareñas deberán ser atendidas y será preciso realizar algunos esfuerzos, ya que habrá demandas en el trabajo y también dentro del ámbito familiar. Saber repartir tiempo y energía para poder con todo será el desafío que los nacidos bajo este signo deberán asumir en este tiempo.

Tendencia : no permitas que el orgullo impida aclarar puntos conflictivos en las relaciones.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Esta etapa será propicia para la vida del Gato en cuanto a revisar algunas costumbres, hacer cambios y reflexiones sobre tu vida. Surgirá la necesidad de encontrar un aspecto más espiritual al trajín de cada día: una actitud más introspectiva, personal y privada te llevará a encontrar la calma cuando te encuentres sobrecargado. Asimismo, cuestiones del pasado podrían retornar de algún modo para soltar, perdonar si es necesario y sanar el corazón. En este proceso, si utilizás la energía en forma positiva, podrás avanzar más liviano y prepararte para lo nuevo; así como lanzarte hacia interesantes proyectos, relaciones y actividades.

Tendencia : temple y paciencia ante los propios procesos internos.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Surgirán nuevos retos que deberás estudiar detenidamente para hacer buenas elecciones. Los asuntos profesionales, el trabajo y todo lo relacionado con tu carrera ocuparán un lugar destacado esta semana. Habrá mucha demanda en este sentido y tendrás ocasión para reflexionar sobre la forma en la cual deseas exponerte, ya que como un nacido bajo el signo del Dragón necesitas ocupar un lugar central y expresar tus ideas. Respeta tu instinto y escapa cuanto antes de aquellos compromisos que no te convencen. En tanto, se aceleran cuestiones relacionadas con papeles, trámites o gestiones. El buen uso del dinero favorecerá la estabilidad y el patrimonio.

Tendencia : felices momentos de creatividad, arte y amor.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Habrá cambios profundos en la manera de enfocar las cosas: sentirás armonía y estarás más en sintonía con vos mismo. Con buena predisposición, podrás abrirte a nuevas experiencias, soltar viejos enfoques y abrirte a lo nuevo. La Serpiente es uno de los signos más trabajadores, responsables y disciplinados. Esta etapa te pedirá una actitud más descontracturada y positiva para llevar adelante tus asuntos. Trabajar o interactuar con personas menos rígidas o exigentes te dará la chance de desarrollar flexibilidad y creatividad. En el amor, manifestarás magnetismo, sensualidad y poder de conquista.

Tendencia : se abren puertas que siempre quisiste atravesar.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Los proyectos se irán encaminando y, si bien suponen esfuerzos, los beneficios no tardarán en llegar. Enfocarte de manera práctica y decidida te hará superar cualquier obstáculo. Manifestarás una profunda sensibilidad que acrecentará el poderoso encanto del Caballo y causará un fuerte impacto en el entorno. Será un tiempo oportuno para exponer ideas y solicitar entrevistas o mejoras en el trabajo. En lo personal, desaparecerán barreras e inhibiciones y podrás manifestar abiertamente tus deseos y necesidades. El amor volverá a ocupar un lugar importante en la vida de nacido de este signo, lo que renovará la atracción y la pasión.

Tendencia : defender tus derechos.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra estará más en eje, por lo que podrá reconocer e integrar aspectos de su naturaleza que hasta ahora no fueron desarrollados. Las energías que recibirás te permitirán reconocerte sin temores y manifestar tu sensibilidad natural y cualidades innatas. Cuanto más confiado y permeable te vuelvas, más fluida transcurrirá tu vida. El trabajo y las cuestiones económicas irán bien, pero deberás estar abierto y dejar de lado ciertas posturas rígidas. De este modo, podrá ser un período de reafirmación y encuentro de nuevos caminos. En el amor, las parejas harán planes y podrán encontrar soluciones que desbloqueen temas que estaban estancados.

Tendencia : cálidos encuentros en familia.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Esta semana será novedosa para el Mono. Tomarás decisiones acertadas y descubrirás facetas propias que se encontraban ocultas hasta ahora. Algunas cuestiones requerirán ciertos sacrificios de tu parte. Sin embargo, contarás con la fuerza necesaria para salir airoso ante cada desafío. Será preciso destinar tiempo a lo que más te agrada hacer, dar paso a tu lado más creativo y utilizar tu particular habilidad en aquello que dominas. Por otro lado, en los próximos días desarrollarás un notable don de seducción. Esta influencia propicia las conquistas, asegura el triunfo en el amor con momentos intensos en pareja, buena comunicación y ternura.

Tendencia : seguir el instinto propio.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Si bien la vida social y familiar será agitada, ciertos momentos de soledad permitirán a este signo organizar las ideas y establecer prioridades en su vida. Sentirás que es momento de asumir algunos riesgos en materia económica, puesto que lanzarse a un nuevo proyecto puede traer beneficios a corto plazo. Teniendo esto en cuenta, podrás realizar las refacciones o cambios en el trabajo o dentro del hogar. En el plano laboral, la prudencia será necesaria para sortear algunos obstáculos que se darán especialmente al comenzar la semana. Reservado y muchas veces desconfiado, el Gallo derribará viejas creencias para entregarse con confianza al amor.

Tendencia : fortalecer el espíritu.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Esta etapa traerá una energía de abundancia que cada nacido bajo este signo deberá saber canalizar positivamente en el trabajo para enfrentar los cambios y desafíos que se presenten. Un nuevo ciclo se está iniciando y, para crecer, tendrás que aprender a improvisar y recurrir a la experiencia en la toma de decisiones. En tanto, la simpatía y la seducción son armas potentes que el Perro sabrá manejar muy bien; en esta etapa sentirás que nada está lejos de tu alcance. Bajo la energía disponible, podrás administrar la hiperactividad con más eficiencia. Prodigarás luz y afecto a tu alrededor, por lo que despertarás una gran admiración.

Tendencia : lidiar con los imprevistos te fortalecerá.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Tendrás mucha suerte en lo que emprendas, aunque será oportuno modificar la tendencia al manejo excesivo del control sobre todas las cosas. Confiar y soltar, así como delegar cuando sea necesario, será una gran prueba de este tiempo para el Chancho. Los negocios crecerán si invertís pensando en el futuro. Es posible que recibas alguna propuesta que te impulse a tomar una decisión arriesgada. También en la vida amorosa habrá que tomar valor y definir una situación incierta. Será un período en donde se pondrá a prueba la capacidad de adaptación y flexibilidad para disfrutar de la vida con más soltura.