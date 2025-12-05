Trabajo y carrera en diciembre 2025: ¿qué le depara a tu signo del Zodíaco este mes?

Diciembre 2025 es un mes de movimientos planetarios importantes. Puede que el plano laboral y profesional tome relevancia durante estas semanas, con un impulso de crear, explorar nuevos horizontes y crear relaciones estratégicas gracias a la temporada de Sagitario.

En tanto, la Luna Llena en Géminis que ocurrió el jueves 4 ayuda a la toma de decisiones, conversaciones y toma de conciencia acerca de asuntos pendientes. Hacia el 11 de diciembre, Mercurio ingresa en Sagitario, una posición que incentiva el aprendizaje, la expansión y la claridad intelectual. Cuatro días más tarde, Marte entra en Capricornio, lo que aporta mayor disciplina, constancia y un enfoque hacia los objetivos más ambiciosos.

El 20 de diciembre ocurrirá una Luna Nueva en Sagitario, que potencia la apertura mental en el plano profesional. Por este motivo, las personas pueden estar dispuestas a considerar nuevas rutas laborales. El ingreso del Sol en Capricornio del domingo 21 fortalece la determinación, el profesionalismo y la capacidad de liderazgo. El mes concluye con la llegada de Venus en Capricornio el día 24, que aporta facilidad para las alianzas, relaciones comerciales, compromiso y dedicación a lo que apasiona.

Sin embargo, es necesario recordar que durante todo el mes Júpiter y Urano continúan retrógrados, algo que puede perjudicar al crecimiento, la llegada de buenas noticias y la cancelación de algunos planos.

A continuación, el impacto de los movimientos astrológicos durante diciembre para cada signo en el trabajo y carrera.

Aries

Diciembre invita al carnero a reordenar sus prioridades laborales. La Luna Llena en Géminis favorece los diálogos, la sinceridad y la capacidad de causar una buena impresión en otros. Esto podría contribuir con solucionar problemas del pasado o destrabar asuntos que se encontraban estancados. Así los arianos podrán dejar atrás a finales de año todo lo que ya no les sirve y darle la bienvenida al 2026 con nuevos proyectos.

Tauro

Las personas de Tauro se enfrentan ante un mes de evaluación profunda. La Luna Llena les sugiere revisar ciertos asuntos financieros vinculados al trabajo o acuerdos pendientes. Puede que sientan dudas o inseguridad, pero deben confiar en la llegada de Mercurio en Sagitario que abre diálogos sobre beneficios, condiciones o crecimiento profesional.

Géminis

Con la Luna Llena en su signo, el signo de los gemelos comienza diciembre con revelaciones decisivas. A pesar de cierta incertidumbre y verdades que pueden causar un gran impacto, podrán tomar coraje durante la temporada de Sagitario para ir por lo que tanto anhelan. Es momento de organizar un plan de acción y confiar en las conexiones que se hacen en el camino porque podrían traer propuestas a futuro.

Cáncer

Para las personas de este signo de Agua, diciembre es un mes de orden, revisión y proyección. Durante estas semanas, las fases lunares invitan a sus nacidos a analizar ciertos aspectos de su entorno laboral que por momentos pueden pasar por alto. Es hora de solucionar internas y conflictos con compañeros, además de dejar de lado el estrés.

Leo

Este mes se despierta la creatividad de las personas de Leo en lo laboral Shutterstock - Shutterstock

Los nacidos bajo este signo pueden brillar en el último mes del año. Diciembre les presenta la oportunidad de explorar su creatividad, gracias a la energía de Sagitario. Los tránsitos planetarios los impulsa a ver más allá de su realidad, considerar nuevas formas de trabajo o incluso pensar en soluciones a sus problemas del día a día, que pueden mejorar su eficiencia y desempeño.

Virgo

La Luna Llena en Géminis del pasado 4 de diciembre pudo desestabilizar la calma característica de este signo de Tierra. Por su parte, Mercurio, su planeta regente, genera ajustes en la organización interna y en la toma de decisiones. A mediados del mes, el ingreso de Marte en Capricornio favorece la eficiencia, la estrategia y el avance concreto, lo que le generará mayor tranquilidad.

Libra

Diciembre invita al signo de la balanza a expandir conocimientos y fortalecer su presencia profesional. Es hora de asesorarse, estudiar y capacitarse para alcanzar su mejor versión. Nutrir el intelecto es la mejor herramienta para encarar un nuevo año laboral, por lo que será necesario analizar sus puntos de mejora.

Escorpio

Las personas de Escorpio pueden experimentar cierta reconstrucción profesional durante el último mes de 2025. Amantes de los cambios y transformaciones, pueden aprovechar las fases de la Luna en el mes para dejar atrás lo que ya no les funciona y pensar las bases para proyectos a futuro, que puedan darle mayor estabilidad y recompensa en 2026.

Sagitario

En su temporada, los sagitarianos vivirán un gran mes en muchos ámbitos de su vida. Sin embargo, los festejos y la euforia podrían distraerlo de sus responsabilidades. Deben intentar concentrarse y no postergar proyectos o tareas de sus trabajos. Es hora de fortalecer la rutina para alcanzar su máximo potencial.

Capricornio

El signo de la cabra se prepara para finalizar un gran año y comenzar un nuevo período de su vida. La Luna Llena en Géminis los hizo revisar sus rutinas diarias, de manera que puedan equilibrar su energía sin agotarse. La entrada de Marte en su constelación activa ambiciones profundas y determinación en sus metas.

Acuario

Las personas de Acuario tendrán la oportunidad de llevar ideas profesionales al plano material Shutterstock - Shutterstock

Este signo de Aire podría sentirse un tanto distraído durante diciembre. Este mes les a los acuarianos presenta grandes ideas, oportunidades y esperanzas acerca de su profesión. Es importante que activen su conducta y puedan llevar a cabo sus objetivos, de manera que no queden únicamente en el plano mental.

Piscis

Las personas de Piscis se sienten con ganas de expandirse en el área profesional. Puede que la temporada de Sagitario las motive a alinear sus pensamientos, deseos y misión de vida con su carrera profesional. La clave está en encontrar un balance entre sus pasiones y lo que le permite alcanzar el estilo de vida que buscan.