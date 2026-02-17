10 cosas que tenés que sacar de tu casa en el Año Nuevo Chino 2026
Según el Feng Shui obstaculizan la energía y van en contramano de lo que se predica en esta festividad que comienza este martes 17 de febrero
- 3 minutos de lectura'
El Año Nuevo Chino 2026 comienza en la jornada de este martes 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero del 2027. De esta manera, arranca una de las festividades más significativas de la cultura asiática donde se da inicio a un nuevo ciclo en el calendario lunisolar.
Aunque su fecha varía anualmente, su inicio se da entre enero y febrero. La particularidad de este Año Nuevo Chino 2026 es que estará regido por el Caballo de Fuego, lo que, según marcan los expertos, promete un ciclo de profunda transformación y acción.
Este evento que está marcado por la estética y la espiritualidad, también marca un antes y un después en los creyentes quienes deben desechar objetos que bloquean la energía en el hogar y producen un estancamiento peligroso. Es por eso que, a continuación, se detallarán, los diez elementos que debes retirar del hogar para sacarle el mayor provecho posible a la llegada del Año Nuevo Chino.
Los diez elementos que debés eliminar de tu hogar
1) Ropa acumulada: es la primera condición a revisar durante esta celebridad. Esto incluye: prendas agujereadas, desteñidas o antiguas que ocupan un lugar innecesario y representan un apego al pasado. Una de las recomendaciones es donar toda esa indumentaria no solo para liberar espacio físico, sino para renovar las energías.
2) Juego de sábanas: es otro ítem que suele acumularse en los hogares. La intención es solamente quedarse con lo necesario y descartar cualquier tipo de juego de sábanas que esté desvencijado o en desuso; el Feng Shui, para aclarar el panorama, indicó que con solamente dos pares de sábanas alcanza para la rotación adecuada.
3) Recipientes de comida: también denominados tuppers, estos contenedores, de plástico o vidrio, suelen coleccionarse en los estantes y, en algunos casos, no tienen tapas al haberse extraviado.
4) Vajilla suelta: esto incluye platos de diferentes colores, juegos de cubiertos con más tenedores que cuchillos y cucharas antiguas que están deformadas debido a su antigüedad. Ante esto se recomienda juntar toda la vajilla y seleccionar cuáles objetos sirven y los que no.
5) Cajas vacías de electrodomésticos: un clásico de la cocina de muchos hogares. Al sacar el electrodoméstico de su envase, la caja queda almacenada en alacenas, ocupando un lugar indispensable para otros objetos de valor y mayor rotación en la vida diaria.
6) Documentación antigua: los papeles son otro ítem a desechar si se quiere aprovechar la llegada del Año Nuevo Chino. Según el Feng Shui, la acumulación de esta documentación obstaculiza la energía y, por ende, se requiere clasificarla y desecharla.
7) Muebles sin uso: en esta ocasión, estos equipamientos ocupan un lugar importante en los ambientes y generan un efecto negativo en lo visual.
8) Flores secas o marchitas: según el Feng Shui simbolizan el desgaste. De esta forma, deben tirarse y cambiar por unas nuevas para atraer la alegría en el hogar.
9) Frascos y envases de vidrio o plástico: la acumulación de estos recipientes no solo genera un olor desagradable en el interior de los mismos, sino que también causa un rechazo visual.
10) Teléfono fijo: completamente en desuso, este artefacto, que sirvió para comunicarse en años anteriores, entra en el grupo de los elementos que deben retirarse del hogar para generar una armonía diferente.
