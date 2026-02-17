10 cosas que tenés que sacar de tu casa en el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino 2026 comienza en la jornada de este martes 17 de febrero y se extenderá hasta el 5 de febrero del 2027. De esta manera, arranca una de las festividades más significativas de la cultura asiática donde se da inicio a un nuevo ciclo en el calendario lunisolar.

Aunque su fecha varía anualmente, su inicio se da entre enero y febrero. La particularidad de este Año Nuevo Chino 2026 es que estará regido por el Caballo de Fuego, lo que, según marcan los expertos, promete un ciclo de profunda transformación y acción.

Qué significa la llegada del Año Nuevo Chino

Este evento que está marcado por la estética y la espiritualidad, también marca un antes y un después en los creyentes quienes deben desechar objetos que bloquean la energía en el hogar y producen un estancamiento peligroso. Es por eso que, a continuación, se detallarán, los diez elementos que debes retirar del hogar para sacarle el mayor provecho posible a la llegada del Año Nuevo Chino.

Los diez elementos que debés eliminar de tu hogar

1) Ropa acumulada: es la primera condición a revisar durante esta celebridad. Esto incluye: prendas agujereadas, desteñidas o antiguas que ocupan un lugar innecesario y representan un apego al pasado. Una de las recomendaciones es donar toda esa indumentaria no solo para liberar espacio físico, sino para renovar las energías.

2) Juego de sábanas: es otro ítem que suele acumularse en los hogares. La intención es solamente quedarse con lo necesario y descartar cualquier tipo de juego de sábanas que esté desvencijado o en desuso; el Feng Shui, para aclarar el panorama, indicó que con solamente dos pares de sábanas alcanza para la rotación adecuada.

3) Recipientes de comida: también denominados tuppers, estos contenedores, de plástico o vidrio, suelen coleccionarse en los estantes y, en algunos casos, no tienen tapas al haberse extraviado.

La acumulación de recipientes obstaculizan la energía, según el Feng Shui Pilar Camacho

4) Vajilla suelta: esto incluye platos de diferentes colores, juegos de cubiertos con más tenedores que cuchillos y cucharas antiguas que están deformadas debido a su antigüedad. Ante esto se recomienda juntar toda la vajilla y seleccionar cuáles objetos sirven y los que no.

5) Cajas vacías de electrodomésticos: un clásico de la cocina de muchos hogares. Al sacar el electrodoméstico de su envase, la caja queda almacenada en alacenas, ocupando un lugar indispensable para otros objetos de valor y mayor rotación en la vida diaria.

6) Documentación antigua: los papeles son otro ítem a desechar si se quiere aprovechar la llegada del Año Nuevo Chino. Según el Feng Shui, la acumulación de esta documentación obstaculiza la energía y, por ende, se requiere clasificarla y desecharla.

7) Muebles sin uso: en esta ocasión, estos equipamientos ocupan un lugar importante en los ambientes y generan un efecto negativo en lo visual.

La acumulación de muebles se desaconseja para recibir el Año Nuevo Chino

8) Flores secas o marchitas: según el Feng Shui simbolizan el desgaste. De esta forma, deben tirarse y cambiar por unas nuevas para atraer la alegría en el hogar.

9) Frascos y envases de vidrio o plástico: la acumulación de estos recipientes no solo genera un olor desagradable en el interior de los mismos, sino que también causa un rechazo visual.

10) Teléfono fijo: completamente en desuso, este artefacto, que sirvió para comunicarse en años anteriores, entra en el grupo de los elementos que deben retirarse del hogar para generar una armonía diferente.