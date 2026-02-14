Astróloga y experta en Feng Shui revela qué deben “soltar” los signos del Zodíaco antes del Año Nuevo Chino

El Año Nuevo Chino se acerca y, con él, llega un momento clave para renovar energías y cerrar ciclos. Sin embargo, para que la energía fluya de acuerdo con los principios del Feng Shui, primero es necesario identificar y “soltar”, es decir, desprenderse de aquello que ya no suma. Una especialista en astrología china explica cuáles son las claves energéticas de esta transición y detalla qué debe dejar atrás cada signo para evitar el estancamiento y abrirse a las bendiciones del nuevo ciclo.

Qué deben “soltar” los signos antes del Año Nuevo Chino

Ante el inicio del Año del Caballo, que comenzará el 17 de febrero, la experta en astrología china y Feng Shui Vicki Iskandar destacó la importancia de cerrar conscientemente el Año de la Serpiente.

Tras dejar lo que les pesa de lado, los signos podrán alinearse con la prosperidad del Caballo de Fuego (Instagram/@lente.ecuestre)

Según explicó, el pasaje del Fuego Yin al Fuego Yang potenciará los procesos de transformación iniciados en 2025, lo que exigirá desapegarse de patrones, hábitos y mentalidades obsoletas, de acuerdo con declaraciones recogidas por la revista People.

Lo que cada signo debe soltar, según la especialista es lo siguiente:

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El cierre del ciclo requiere priorizar la calma. Iskandar recomienda soltar la ansiedad y la reactividad, regular el sistema nervioso y abandonar la tensión para avanzar hacia un crecimiento más estable.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El desafío es dejar atrás el exceso y la dispersión. La especialista sugiere abandonar hábitos que diluyen el enfoque para asumir nuevas responsabilidades con disciplina y claridad.

Oveja o Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Debe soltar el apego a lo previsible. La comodidad excesiva puede convertirse en un obstáculo si no se liberan los límites emocionales que protegen, pero también estancan.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La clave está en no aferrarse al éxito pasado. Iskandar advierte que las bendiciones pueden transformarse en cargas si no se sueltan posesiones innecesarias y dependencias emocionales.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Debe liberar heridas emocionales del pasado. Soltar ese dolor permitirá disfrutar plenamente del Año del Caballo.

Los signos deberán soltar patrones obsoletos para recibir la energía del nuevo ciclo con ligereza (Intagram/@caminosdeconocimiento)

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El reto es dejar atrás la humildad limitante. Es momento de soltar la timidez y la autocrítica para asumir su autoridad y permitir que otros reconozcan su valor.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Debe desprenderse del miedo residual tras un año desafiante. Liberar la ansiedad permitirá reconstruir con mayor seguridad en el nuevo ciclo.

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

El desafío central es soltar la resistencia al cambio. Aferrarse a lo conocido solo generará fricción frente a la energía acelerada del Caballo.

Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Debe dejar atrás los cuestionamientos internos y la autocrítica paralizante que debilitan su seguridad antes del Año Nuevo Lunar.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El cierre del ciclo exige soltar la tensión y el agotamiento. Reconectar con la naturaleza será clave para restaurar el equilibrio interno.

El nuevo ciclo lunar trae grandes cambios y transformaciones en el 2026 (Pixabay/Vladvictoria)

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Debe soltar la necesidad de complacer a los demás. Liberarse del miedo al conflicto permitirá establecer límites claros y tomar decisiones firmes.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El paso esencial es abandonar la narrativa de derrota. Soltar el pesimismo ayudará a recuperar la confianza y asumir un rol de liderazgo durante el Año del Caballo.