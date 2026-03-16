Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 16 al 22 de marzo

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Contarás con la capacidad para avanzar, pero deberás tener en cuenta la realidad y, en muchos casos, realizar cambios con respecto al manejo del dinero. Si tomás conciencia de las propias capacidades y combinás actitud con esfuerzo, será un tiempo de expansión y desarrollo tanto en el mundo de los negocios como en la vida personal. En esta etapa, la Rata no deberá olvidar las lecciones aprendidas. Has realizado notables esfuerzos para ponerte en forma, disciplinar el cuerpo y la mente y entrar en una dinámica constructiva, destinada a convertirte en una persona más sólida, fuerte y segura.

Tendencia : momentos intensos en la intimidad. Flechazos, salidas y disfrute.

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Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Búfalo tendrá la oportunidad de hacer un pequeño avance y esto alegrará la semana. Deberás centralizar tu energía positiva en el trabajo, donde encontrarás las mejores condiciones para expresar tu creatividad. Una forma de reflexionar y pensar las cosas con realismo te permitirá trabajar a un ritmo moderado, con mayor eficiencia y dedicación. La alimentación y el descanso equilibrado resultarán esenciales para mantener tu vitalidad: reordenarte deberá ser tu prioridad. La tendencia a vivir el amor como una simbiosis podría generar conflictos y llevar a la pareja a marcar los límites de su individualidad.

Tendencia : la clave para evitar conflictos será el humor y la complicidad.

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Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Tiempo ideal para el Tigre en cuanto a establecer un nuevo orden en todos sus asuntos. La planificación de gastos y de tareas serán muy útiles en estos días, ya que podría reinar cierta desorganización en tu entorno laboral y finanzas domésticas. Pronto se encaminará tu economía, mientras tanto es importante mantener una postura positiva y esperanzadora. El Tigre vivirá una etapa de grandes oportunidades en cuanto a los afectos. Se resuelven temas de pareja, mejora la convivencia y los más solitarios abrirán su corazón al amor, con grandes posibilidades de encontrar a alguien especial que movilice fuertemente su mundo emocional.

Tendencia : en cada decisión algo se gana y algo se pierde.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

En la vida del Gato está comenzando un tiempo de apertura y oportunidades que en muchos casos, llegarán de lugares impensados. Se estimula tu mundo inconsciente, estarás perceptivo y deberás seguir tus corazonadas. Pero también, esta energía puede despertar asuntos del pasado que no han sido resueltos y que permanecen ocultos. Es tiempo de revisar y reconciliarte con aquello que ha dejado su marca. Un profundo cambio interior comienza a tener lugar en la vida de relación, mayor comprensión y madurez que beneficia las alianzas. El buen humor permitirá avanzar con confianza y comunicarte con fluidez.

Tendencia : fuerza interior capaz de vencer cualquier obstáculo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón será uno de los signos más favorecidos en esta etapa ya que encontrará oportunidades y estímulos a su paso. El momento invita a la apertura y una nueva forma de comunicarte que traerá grandes satisfacciones, tanto en lo laboral como en el ámbito personal. Habrá buenas perspectivas en cuanto a la economía y una sensación de liberación impregnará tu vida de mayor armonía y bienestar. La habilidad para los negocios se verá incrementada y una poderosa intuición te guiará en los momentos más desafiantes. La experiencia y madurez emocional abrirán nuevas puertas en cuanto a los afectos y la vida de relación.

Tendencia : necesidad de manifestar flexibilidad y adaptabilidad.

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Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La poderosa intuición que posee la Serpiente estará muy desarrollada, tendrá golpes de suerte y podrá, con astucia, liberarse de cualquier tipo de problema. Será muy difícil influir en tu ánimo o que te saquen de eje ya que sabrás lo que tenés que hacer y el momento apropiado para actuar. Nada impedirá tu avance, que podrá ser lento, pero constante. Sin embargo, podrías tener un gran desgaste mental, debido a situaciones que, aunque no sean graves, contrariarán tu forma de pensar y desenvolverte. Compartir más tiempo en familia y con los afectos, cuidar el cuerpo y dar espacio al ocio, te ayudará a combatir el estrés.

Tendencia : seguir lo que dicte tu corazón.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Comenzarás una etapa decisiva para su futuro personal y profesional ya que la influencia del momento, en el año de tu signo, te invita a revisar, analizar y profundizar en tus deseos y objetivos. Tal vez algunos asuntos relacionados a trámites o comunicación, se encuentren demorados. Será prudente no presionar y esperar el tiempo propicio para que las cosas maduren. En el amor, el sensual y apasionado Caballo vivirá un proceso de reevaluación en donde será necesario dar un cierre definitivo al pasado. Dar vuelta la página, adaptarte a los cambios y conectar con tus verdaderas necesidades y deseos será el gran desafío.

Tendencia : mayor toma de consciencia para lograr una identidad más profunda y auténtica.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Estarás en movimiento, con intensa comunicación y muy conectado. Será conveniente estar atento, ya que podrías recibir pedidos y propuestas que serán especiales. Una etapa en la que la Cabra podrá mejorar en todo sentido, estimular su autoconfianza, al igual que sus ingresos y beneficios laborales. La Cabra es delicada y puede sentirse frágil en cuanto a la vida afectiva, por lo que muchas veces le cuesta demostrar lo que siente. Esta etapa será ideal para manifestar tu lado más sensible, sin volverte vulnerable. Excelente para la vida afectiva, las circunstancias en el amor y el espíritu idealista de la Cabra, la alejarán del plano terrenal.

Tendencia : organizarte para obtener la armonía que anhelás.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Semana activa y positiva. El desarrollo de algún proyecto novedoso resultará atractivo y estimulante para el inquieto Mono. Con gran entusiasmo desempeñarás tus actividades aunque deberás programar tu agenda para no verte sobrecargado. Favorable en temas relacionados a los sentimientos así como para resolver problemas pendientes en el trabajo. Algo concluye felizmente para dar comienzo a una nueva etapa. No te resistas y dejá atrás lo que ya no es adecuado para este momento. Recibirás el apoyo de personas de confianza, la intensa vida social te obligará a estar activo y posibilitará nuevos e interesantes contactos.

Tendencia : periodo de preparación hacia decisiones trascendentales.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Etapa de cambios y transformaciones para el Gallo. Desarmar estructuras rígidas y amoldarte a lo nuevo te ayudará a captar señales con mente abierta y sin prejuicios. El área del dinero estará movilizada, habrá gastos pero también ingresos suficientes; deberás estar atento y no actuar impulsivamente para no desequilibrar tu presupuesto. Una respuesta positiva que esperabas desde hace tiempo podrá efectuarse en estos días y encender la semana. Las relaciones ocuparán un lugar esencial; debiendo en muchos casos adaptarte a las necesidades y deseos del otro. Cuidado con la excesiva crítica hacia la pareja.

Tendencia : dejar de lado aquello que no aporta nada positivo a tu vida.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es posible que surja algún contratiempo o aplazamiento en las actividades diarias del Perro. Podría haber cierta necesidad de aislamiento o espiritualidad. Deberás analizar cada situación antes de lanzarte a la acción, de este modo evitarás errores o arrepentimientos. Pronto comenzarás una etapa de progreso y expansión. Esta influencia hará que encuentres nuevas oportunidades de desarrollo personal que tal vez te lleve a cambiar drásticamente tu estilo de vida. El panorama afectivo se aclara y experimentarás un clima de romanticismo que llenará tu vida de entusiasmo y alegría. Apropiado para tomar decisiones en el ámbito sentimental.

Tendencia : las actitudes cambiantes pueden ocasionar roces y discusiones.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Nuevo ciclo positivo y esperanzador. El Chancho recibirá una buena influencia que despertará sus talentos más preciados. Trabajador ambicioso e incansable, esta etapa será muy benéfica ya que aportará acción, buena energía y creatividad. Surgirán nuevas oportunidades en la profesión, deberás estar atento y abrirte a las nuevas situaciones que se presenten, ya que la impronta del momento traerá renovación, osadía y prosperidad. Podrá haber ascensos o bien conseguir un nuevo empleo que cumpla con tus expectativas. Una etapa de más conciliaciones que desacuerdos en el amor.