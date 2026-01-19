Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 19 al 25 de enero

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Se viene una semana de intenso movimiento para la Rata. En el trabajo, deberás enfocar tus esfuerzos sin fijarte tanto en pequeños detalles y centrándote directamente en lo importante. La tendencia a ser demasiado exigente con vos y con los demás podría generar tensión y fricciones en el medioambiente. Deberás estar atento a las señales que envía tu cuerpo. Si hay estrés, podrías sentirte agobiado o con falta de voluntad. Cuida la alimentación a fin de mantener el sistema nervioso equilibrado. En el amor, llega un tiempo reparador, ideal para compartir planes, proyectos y excelentes momentos.

Tendencia : viajar y desconectar.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Creatividad e innovación podrán ser la clave de esta semana para el Búfalo. Si dejas fluir tu naturaleza emprendedora, podrás darle un nuevo impulso a tu vida laboral y salir adelante en negocios independientes. De todos modos, necesitarás aplicar cambios en tus ocupaciones, manejarte con cautela, organizarte y establecer prioridades. En esta etapa podrás reconocer tus propias debilidades y transformar lo necesario para mejorar en cada aspecto de tu vida. En tanto, un nuevo amor puede desplegar todo tu atractivo para conquistarlo. Se incentiva la sexualidad y tus noches podrán ser apasionadas y ardientes.

Tendencia : soltar, reacomodar y reconciliar con el pasado.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es un tiempo propicio para atender asuntos relacionados al hogar, así como ciertos cambios en el ámbito laboral. Puede darse un período de grandes desafíos para el Tigre que podrá recuperar territorio en el área laboral y resolver temas en la casa. Será preciso plantear tus propósitos con precisión y sin omitir detalles. De este modo, lograrás enfocarte y contar con la adhesión de los demás. En el amor encontrarás equilibrio: las energías que actúan sobre tu signo durante estos días harán que la vida en pareja sea armoniosa y fluya con más facilidad. Particular sensibilidad y empatía que favorece las relaciones.

Tendencia : cultivar la confianza personal y evitar el autoboicot.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Compartir proyectos e ideas te llenará de entusiasmo y encenderá la creatividad y originalidad propias de tu signo. Te sentirás con ganas de participar en trabajos grupales y ocupar un lugar de liderazgo. Las actividades humanitarias traerán satisfacción al espíritu altruista del Gato. Te moverás con mayor libertad y sentirás que es posible disfrutar de tus tareas cotidianas. En tanto, un posible viaje corto puede surgir de manera inesperada y repentina. No pierdas la oportunidad, ya que una pequeña escapada puede cambiar tu ánimo, alejarte de la rutina y lograr mayor bienestar. Por su parte, un excesivo apego podría entorpecer las relaciones de pareja.

Tendencia : dejar atrás viejas posturas y abrirse a lo nuevo.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La influencia del momento llevará a este signo a realizar varios replanteos respecto a los pasos a seguir. Algún asunto casero puede trabarse o sufrir postergaciones. Las demoras podrían generar cierta impotencia. Deberás manejar con habilidad los temas prácticos y esperar para tomar decisiones importantes. Con el correr de los días, tu lado más inspirado se irá acentuando, y es posible que encuentres soluciones definitivas sobre viejos asuntos. El Dragón irradia fuerza, carisma y su magnetismo personal resulta casi irresistible. Esta será una etapa ideal para enamorarte, fortalecer una unión y sentir plenitud en tus relaciones.

Tendencia : atracción por temas filosóficos y espirituales.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

El desarrollado sexto sentido e instinto particular que posee la Serpiente la llevará por interesantes y nuevos caminos. Sentirás que la suerte te acompaña y será buen momento para encontrar socios o establecer contactos provechosos. Las circunstancias permitirán que muchos deseos, antes considerados lejanos, estén ahora más cercanos. Si necesitas formarte y actualizar conocimientos para renovarte, no dudes en hacerlo, ya que beneficiará tu carrera. Por otro lado, se trata de un momento de decisiones y replanteos respecto a las relaciones. Una visión más abierta te llevará a disfrutar, sentir placer y estar en buena compañía.

Tendencia : nuevos estímulos a través de la lectura y asuntos intelectuales.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Empieza una etapa de definiciones y nuevos comienzos para el Caballo. Tal vez debas dejar algo atrás o bien un proceso del pasado llegue a su fin. Al promediar la semana, una noticia inesperada puede hacerte cambiar de rumbo de modo favorable. Deberás estar atento y no desaprovechar las oportunidades que puedan surgir. La salud estará a favor siempre y cuando evites cualquier exceso. Tendrás momentos de gran introspección donde te plantearás el verdadero sentido de tus actos y la forma de abordar las relaciones. Un análisis a fondo disipará dudas y te permitirá vivir el amor de un modo diferente.

Tendencia : tiempo sin sombras; sin dudas ni incertidumbres.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La vida social cobra un gran empuje que favorecerá las actividades y vida laboral de la Cabra. Estarás en una fase muy fértil en ideas; con el correr de los días tu comunicación mejorará y recopilarás mucha información, por lo que será el momento de hacer planes y mostrar ambición. Será necesario mantener la perseverancia para llevar a buen fin tus propósitos. Alejarte de todo lo negativo y conflictivo será una buena opción para allanar el camino. También es un buen momento para tomarte vacaciones, viajar y conectar con amigos. Habrá un descubrimiento interno que favorecerá los enamoramientos y las relaciones en general.

Tendencia : tiempo para asentarte sin dejar de divertirte.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El ingenioso y ágil Mono posee un impulso positivo natural que lo lleva a triunfar en cada cosa que emprenda. Aunque deba enfrentar grandes desafíos, cuando quiere algo, nada lo detiene. En estos días te sentirás dispuesto a alcanzar tus objetivos más preciados y podrás iniciar nuevas actividades enfocadas en tu crecimiento tanto en el campo laboral como en lo personal. La influencia de esta etapa hará florecer alguna nueva idea que pronto podrás materializar. En el amor, tendrás que estar atento sobre aquello que proyectás en el otro, así como tener cuidado con no idealizar ni dejarte ilusionar por falsas promesas.

Tendencia : seguir tu poderosa intuición.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Tu fortaleza y dedicación al trabajo estarán reforzadas por una actitud positiva. El Gallo, perseverante y precavido, necesita tener todo bajo control, sino puede sentirse frustrado. En esta etapa recobrarás el entusiasmo y tendrás nuevas perspectivas respecto a tu carrera. En general, la época será favorable para tus intereses económicos, siempre que sigas tus corazonadas. En el amor, iniciarás una etapa de introspección que te servirá para aclarar las confusiones que perturban tu relación. Apostar al diálogo y la complementación ante las diferencias será la clave para superar cualquier escollo.

Tendencia : embellecer el hogar te hará sentir renovado.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Cambia el panorama y la rutina del Perro. Es una excelente ocasión para librarte de ataduras y esquemas caducos. Lo ideal será estar abierto a los cambios que el momento propone y, de este modo, la expansión y el éxito te acompañarán. Surge la necesidad de cerrar un capítulo, hacer balance, soltar y terminar con cuestiones del pasado, ya sea en cuanto a las propias conductas como a relaciones, trabajo y forma de vida. La comunicación será dinámica y podrás destacarte por la habilidad para empatizar. Pondrás en marcha un proyecto en pareja y el amor florecerá en cada paso que den juntos.

Tendencia : momento de asumir algunos riesgos.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Aparecerán nuevas posibilidades laborales que el Chancho sabrá valorar. Los esfuerzos para elevar tu posición darán sus frutos y es probable que recibas una buena noticia en estos días que cambie para bien tu situación. Deberás saber repartirte, ya que las demandas serán muchas, tanto en lo profesional como en la vida íntima y familiar. La energía que actúa ahora en tu vida requiere de mayor flexibilidad y adaptabilidad porque recibirás algunas presiones en ambos sectores. Tendrás buenas novedades, pero también reclamos. Para mantenerte saludable, será preciso hacer actividades físicas de tu agrado.