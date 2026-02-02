Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 2 al 8 de febrero

Rata (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata estará centrada en sí misma y tendrá oportunidad de observar y registrar qué cambios necesita realizar para avanzar y vivir con mayor plenitud. Experimentarás avances en tu nivel de consciencia, por lo que podrás apreciar el presente como el lugar valioso para la inventiva creativa y estarás empeñado en concretar resultados en cada área de vida. El vuelo creativo en los negocios te permitirá incrementar las ganancias. También es un tiempo propicio para presentar solicitudes, firmar acuerdos, comprar y vender o cerrar tratos comerciales. Realizar actividad física, caminar o hacer yoga ayudará a sentirte más liviano y relajado. En el amor, te abrirás camino a lo nuevo, pero para ello deberás cerrar un capítulo y terminar con aquello que ya cumplió su ciclo.

Tendencia : fortalecer la confianza y desarrollar autoestima.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Esta semana recibirás buenas energías que prometen estabilidad en cuanto a lo económico y laboral. Estarás particularmente creativo y es posible que lo que siembres en esta etapa brinde importantes frutos en el futuro. A su vez, hacer cambios positivos en la forma de comunicarte allanan el camino hacia interesantes negocios o proyectos. En el amor, el Búfalo será puesto a prueba. Las circunstancias te llevan a cuestionar ciertas conductas y comprender que la constante desconfianza no ayuda en asuntos afectivos. Todo mejorará si se presta atención a las necesidades del otro, se aprende a consensuar y se deja de lado la incertidumbre.

Tendencia : recibir con alegría sabios consejos.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Este período se destaca tanto por la acción como por el desarrollo interno. La poderosa influencia que recibe el Tigre esta semana señala el momento de cerrar etapas, terminar lo que esté pendiente, dejar de lado lo que resulte tóxico o negativo y conectar con tus verdaderos deseos. Será oportuno para desarrollar talentos, mejorar habilidades y trabajar con otras personas de manera armoniosa y productiva. Se pondrá a prueba la capacidad de adaptación y flexibilidad del Tigre. Mantenerte calmo será esencial a la hora de tomar decisiones. A su vez, mejora la vida de relación a través de la solidez y el aplomo.

Tendencia : buenas noticias en cuanto a un tema familiar.

Gato (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. 2023)

El movimiento positivo y constructivo será constante en la vida de quien haya nacido un año Gato. Pero deberás seguir adelante con tus proyectos sin desalentarte, ya que se trata de un tiempo óptimo para luchar por lo que querés. Es ideal para mejorar determinados aspectos del mundo laboral y centrar tus objetivos, ya que podrás descubrir nuevas maneras de desarrollar tus talentos y generar nuevos recursos. La paciencia será una dura prueba para este signo, por lo que será preciso ser cuidadoso; ver claramente tus objetivos y avanzar hacia ellos con determinación. Será uan etapa estimulante en cuanto al amor, ya que tendrás vivencias que enriquecen tu corazón y autoestima.

Tendencia : vencer el desánimo del entorno y reponer energías.

Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Manifestarás una mayor comprensión y podrás ver las cosas desde otro ángulo. El Dragón buscará nuevas formas de abordar los problemas para encontrar soluciones acordes a sus expectativas. Se trata de un tiempo de madurez, concreciones y puesta en marcha de nuevos proyectos, que en muchos casos incluirán a otras personas. La perseverancia y la acción decidida se unirán para dar excelentes resultados, tanto en el ámbito económico-laboral como en el plano personal. Por el otro lado, la vida de relación propone el desafío de emprender cambios; el reto estará en aceptar y empatizar con las necesidades y los momentos del otro.

Tendencia : dar espacio a la recreación y el relax será reparador y vivificante.

Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Esta semana este signo estará abocada al trabajo, la profesión y carrera. El mundo social se activa y estarás muy solicitado. Vivirás una renovación y será un tiempo de cierre en algún sentido. La Serpiente presenta la cualidad energética de quien sabe finalizar algo para poder iniciar otra cosa. En esta etapa manejarás como nadie tiempo y energía, pero deberás hacer lugar para que la luz de lo nuevo entre. La personalidad sólida, constante y determinada de este signo permitirá manejar las emociones y comprender que muchas veces al llegar a la meta anhelada, en el camino quedan atrás personas y situaciones.

Tendencia : fluir con lo que la vida ofrece sin resistencias.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Es un tiempo ideal para realizar aquellos esfuerzos y sacrificios que exige la vida para alcanzar una meta mayor y satisfactoria. La necesidad de estabilidad que comenzará a sentir el Caballo hará que se interese en las cosas prácticas, el orden y la organización. Más sistemático y esmerado en la labor cotidiana, estarás reacio a dejar un trabajo o una actividad a medias. Deberás cuidarte y no excederte al asumir demasiadas responsabilidades ya que la tensión podría provocar estrés y afectar tu bienestar. Para el amor, es tiempo de fortalecer vínculos, desarrollar empatía y subsanar cualquier desacuerdo.

Tendencia : una buena noticia en cuanto a las finanzas alegra la semana.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Empieza un periodo de buenas oportunidades para hacer dinero y destacarte a través de acciones acertadas. Las energías que actúan sobre la Cabra ayudarán en los negocios, transacciones o cuestiones laborales que estaban inconclusas. Se movilizan temas demorados o que te permitirá iniciar un ciclo muy positivo para mejorar la economía e incluso darte algún gusto especial. Será importante para este signo cuidar la salud y dedicar tiempo suficiente al descanso y bienestar. El romance estará de tu lado y te regalará momentos de mucha pasión. Es tiempo de potenciar el placer y la intensa capacidad de amar que posees.

Tendencia : gestionar equilibradamente la energía.

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Estarás atento a tu propio crecimiento y podrás avanzar en proyectos que beneficien tu carrera. Comenzarás un período propicio para subsanar asuntos legales pendientes. Revisarás las acciones de asesores o representantes y tal vez realices algún cambio en este sentido. Además, una energía efervescente impregnará al Mono de coraje y entusiasmo, pero tendrás que controlar los impulsos y actuar con diplomacia, así como perseverar y mantenerte en tus convicciones sin dejarte turbar por las opiniones ajenas. En ese sentido, dulcificar el carácter será la premisa para esta etapa afectiva. Lograrás equilibrar tus sentimientos y tomar decisiones sobre mayores compromisos.

Tendencia : ponerse en movimiento, bailar, caminar o realizar ejercicios.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Cambios imprevistos podrían sacudir el clima laboral y modificar horarios y tareas. El Gallo deberá equilibrar su pasión con la razón, estar atento y organizarse bien. Te manejarás mucho mejor con una estrategia planificada y ordenando tu día a día para no sobrecargarte. Sin embargo, la semana estará protegida y, si bien algunos asuntos marcharán lento, contarás con una sensibilidad especial que te advertirá sobre posibles riesgos. Algún proyecto que incluya a otros podrá mantenerte con pila y entusiasmado. Deberás seguir tus intuiciones, ya que una corazonada dará en el blanco y puede abrirte a un nuevo horizonte sentimental.

Tendencia : tiempo de reencuentros, de unir fuerzas y pensar colectivamente.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Es un buen momento laboral para el Perro. Podrás ocupar un cargo de mayor responsabilidad y prestigio, además de encontrar buena predisposición y cooperación en el entorno. Es posible que recibas ayuda o una nueva propuesta y será ideal para actualizar y modernizar los métodos de trabajo. Sin embargo, podrán surgir gastos no programados, por lo que deberás ordenar papeles y mantener al día las cuentas. Las circunstancias familiares y de tu entorno serán positivas y te sentirás muy cercano a tus seres queridos. Una alegre complicidad afianzará las uniones; mientras que algo inesperado encenderá tu vida y te llenará de ilusión.

Tendencia : apelar al buen humor cuando todo se tense.

Chancho (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Chancho es de metabolismo lento, pero constante; necesita organizar su vida y no le gusta la improvisación. En este período tendrás oportunidad de desarrollar tu talento y creatividad. Con una buena organización, podrás realizar todo lo que te propongas. Puede surgir la posibilidad de estar en contacto con público o bien tener una agitada vida social. El desafío estará en no dispersarte y enfocar las energías de manera concreta y positiva. Este tiempo presentará matices interesantes en las relaciones humanas que estarán marcadas por el compromiso y la entrega, y se presentará la oportunidad de tomar una decisión importante en la pareja.