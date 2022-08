Horóscopo de Virgo de hoy: jueves 4 de Agosto de 2022

Por nada del mundo evite postergar los cambios que ya tiene proyectados hace tiempo. Prepárese, ya que hoy será una jornada dedicada para las innovaciones.

Fechas: 24 de Agosto al 22 de Septiembre

Qué le espera a Virgo el jueves 4 de Agosto

Amor: Será una jornada positiva para fortalecer las amistades que tiene olvidadas hace meses. No deje de comunicarse con sus seres queridos por mucho tiempo.

Riqueza: Sepa que debe evitar cualquier gasto importante sin haber analizado su presupuesto, ya que podría arrepentirse de la mala decisión que tomó.

Bienestar: Haga lo posible por aumentar la autoestima. Si no puede solo, asista a un buen terapeuta que pueda ayudarlo a evolucionar y revalorizarse a sí mismo.

Semana del 12 al 18 de julio

Mercurio (regente del ascendente en Virgo) continúa en Cáncer (signo de agua, sensible) y su propuesta se orienta hacia una comunicación más empática, afectiva. También puede ser que estés con una energía más sensible y menos racional. Por otro lado, el miércoles fue la Luna llena en Capricornio, que cerró un ciclo de seis meses en la zona de tu carta natal asociada a la identidad. Es buen momento para que te hagas cargo de tus talentos. Tip: no te olvides de cuidarte a vos.

Qué decía el horóscopo de Virgo en el día de ayer

Durante esta jornada deberá mantener su autoestima alta, procure no claudicar. Sepa que esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados en la vida.

Amor: Procure no temerle al compromiso. Será un buen momento para empezar a planear junto a su alma gemela el futuro de su relación amorosa.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado para invertir en ese negocio, deberá consultar a un amigo antes de tomar esa decisión financiera.

Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.

