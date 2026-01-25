Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 26 al 31 de enero
Los signos del Zodíaco sentirán el impacto de los movimientos del Sol y la posición de la Luna; la astróloga indicó cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno
- 3 minutos de lectura'
Jimena La Torre informó cómo será el horóscopo para la semana que va desde el sábado 26 al 31 de enero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó pormenorizadamente cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte.
Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana
Aries
El ritmo habitual de los arianos los invita a actuar con más intuición que impulso. Marte en Piscis los ayuda a escuchar lo que sienten antes de avanzar y cerrar etapas internas.
- Carta de la suerte: El Sumo sacerdote. “Aumenta la conexión espiritual con tus valores”.
Tauro
Marte en Piscis impulsa a los taurinos a ayudar, colaborar y poner su energía en servicio de amistades y proyectos colectivos. Su entrega puede hacer que pierdan la estabilidad emocional.
- Carta de la suerte: La Luna. “La intuición eliminará tus miedos inconscientes”.
Géminis
Los geminianos estarán movilizados por su vocación y objetivos profesionales. En esta semana es indispensable actuar guiado por la inspiración y no solo por lógica.
- Carta de la suerte: La Estrella. “Visión a futuro y protección en lo que emprendes”.
Cáncer
Aumentan las ganas de los nacidos bajo el signo de Cáncer de expandirse emocional y espiritualmente. Marte en Piscis los lleva a confiar, viajar, estudiar y abrirse a nuevas experiencias.
- Carta de la suerte: El Mago. “Tendrás la capacidad de crear nuevas realidades”.
Leo
Los nacidos en Leo atravesarán profundos procesos emocionales. Será tiempo de sanar, entregarse a la causa y transformarse.
- Carta de la suerte: La Templanza. “Equilibrio emocional y sanación progresiva”.
Virgo
A los nacidos en Virgo les tocará poner el foco en sus parejas y sociedades. Marte en Piscis los ayuda a empatizar y comprender para no gastar energías en discusiones innecesarias.
- Carta de la suerte: La Muerte. “Fortalecerás tus vínculos y acuerdos”.
Libra
La mejora en los hábitos y rutinas de los librianos van de la mano al escuchar a wu cuerpo que les pide bajar las exigencias.
- Carta de la suerte: Los Enamorados. “Tus decisiones alinearán la mente y el corazón”.
Escorpio
Los escorpianos atravesarán un proceso donde se combinan la creatividad y el deseo. Marte en Piscis los conecta con el disfrute y el amor.
- Carta de la suerte: El Ermitaño. “Alimentá tu conexión con la verdad”.
Sagitario
Los nacidos en Sagitario estarán movilizados por temas familiares y del hogar. Llegó el momento de sanar vínculos.
- Carta de la suerte: As de Copas. “Apertura emocional y sanación afectiva”.
Capricornio
Los capricornianos deben suavizar su forma de comunicarse. Marte en Piscis los impulsa a hablar desde la emoción y no desde la lógica.
- Carta de la suerte: Reina de Copas. “Sé sensible a la hora de expresarte”.
Acuario
Los acuarianos enfocan su energía en lo económico y en mejorar la autoestima. Marte en Piscis telos lleva a confiar en su talento.
- Carta de la suerte: Ancho de Copas. “Utilizá la sensibilidad como un recurso”.
Piscis
Se activa la fuerza interior de una manera sutil. Los piscianos actuarán guiados por la intuición y la sensibilidad.
- Carta de la suerte: As de Oro. “Te llegará una oportunidad única para materializar un proyecto”.