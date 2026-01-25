Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 26 al 31 de enero

Jimena La Torre informó cómo será el horóscopo para la semana que va desde el sábado 26 al 31 de enero. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga contó pormenorizadamente cómo será el camino de cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte.

Aries

El ritmo habitual de los arianos los invita a actuar con más intuición que impulso. Marte en Piscis los ayuda a escuchar lo que sienten antes de avanzar y cerrar etapas internas.

Carta de la suerte : El Sumo sacerdote. “Aumenta la conexión espiritual con tus valores”.

Tauro

Marte en Piscis impulsa a los taurinos a ayudar, colaborar y poner su energía en servicio de amistades y proyectos colectivos. Su entrega puede hacer que pierdan la estabilidad emocional.

Carta de la suerte : La Luna. “La intuición eliminará tus miedos inconscientes”.

Géminis

Los geminianos estarán movilizados por su vocación y objetivos profesionales. En esta semana es indispensable actuar guiado por la inspiración y no solo por lógica.

Carta de la suerte : La Estrella. “Visión a futuro y protección en lo que emprendes”.

Cáncer

Aumentan las ganas de los nacidos bajo el signo de Cáncer de expandirse emocional y espiritualmente. Marte en Piscis los lleva a confiar, viajar, estudiar y abrirse a nuevas experiencias.

Carta de la suerte : El Mago. “Tendrás la capacidad de crear nuevas realidades”.

Leo

Los nacidos en Leo atravesarán profundos procesos emocionales. Será tiempo de sanar, entregarse a la causa y transformarse.

Carta de la suerte : La Templanza. “Equilibrio emocional y sanación progresiva”.

Virgo

A los nacidos en Virgo les tocará poner el foco en sus parejas y sociedades. Marte en Piscis los ayuda a empatizar y comprender para no gastar energías en discusiones innecesarias.

Carta de la suerte : La Muerte. “Fortalecerás tus vínculos y acuerdos”.

Libra

La mejora en los hábitos y rutinas de los librianos van de la mano al escuchar a wu cuerpo que les pide bajar las exigencias.

Carta de la suerte : Los Enamorados. “Tus decisiones alinearán la mente y el corazón”.

Escorpio

Los escorpianos atravesarán un proceso donde se combinan la creatividad y el deseo. Marte en Piscis los conecta con el disfrute y el amor.

Carta de la suerte : El Ermitaño. “Alimentá tu conexión con la verdad”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario estarán movilizados por temas familiares y del hogar. Llegó el momento de sanar vínculos.

Carta de la suerte : As de Copas. “Apertura emocional y sanación afectiva”.

Capricornio

Los capricornianos deben suavizar su forma de comunicarse. Marte en Piscis los impulsa a hablar desde la emoción y no desde la lógica.

Carta de la suerte : Reina de Copas. “Sé sensible a la hora de expresarte”.

Acuario

Los acuarianos enfocan su energía en lo económico y en mejorar la autoestima. Marte en Piscis telos lleva a confiar en su talento.

Carta de la suerte : Ancho de Copas. “Utilizá la sensibilidad como un recurso”.

Piscis

Se activa la fuerza interior de una manera sutil. Los piscianos actuarán guiados por la intuición y la sensibilidad.