Horóscopo semanal de Niño Prodigio: las predicciones para todos los signos del 19 al 25 de enero de 2026

Víctor Florencio, el famoso astrólogo conocido como Niño Prodigio, reveló qué les depara a los signos del zodíaco en la tercera semana de enero de 2026. En estos días, comienza la temporada de Acuario, cargada de energía inspiradora, evolución espiritual y nuevos comienzos.

Las predicciones de Niño Prodigio del 19 al 25 de enero de 2026

Niño Prodigio, publicó en su cuenta oficial de YouTube las predicciones para cada signo del zodíaco. El psíquico develó que la era de Acuario trae consigo muchos cambios, ideas nuevas, innovación y la oportunidad de mirar hacia el futuro desde otra perspectiva.

Signos de Fuego

Aries (21 de marzo al 19 de abril): la era de Acuario invita a trabajar en equipo y confiar en los demás . El astrólogo señala que es importante pedir ayudar para avanzar sobre algún proyecto de forma rápida, ya que en la unión está la fuerza.

Niño Prodigio aseguró que los sagitarianos deben enfocarse esta semana en cosas nuevas y diferentes (YouTube/Niño Prodigio)

Signos de Tierra

Tauro (20 de abril al 20 de mayo): Niño Prodigio señala que llegan nuevas oportunidades que los acercarán más a las metas propuestas. El tarotista aseguró que la autenticidad será la mejor carta de presentación.

Niño Prodigio reveló las predicciones para cada signo durante la era de Acuario, que comienza el 20 de diciembre (YouTube/NiñoProdigio)

Signos de Aire

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): se activa el deseo de viajar y de vivir nuevas experiencias , tanto en el trabajo como en la parte de la educación. Niño Prodigio señala que las personas de Géminis encontrarán la energía de la aventura en esta temporada de Acuario.

Niño Prodigio aconsejó a las personas de Libra retomar actividades que los hagan felices (YouTube/NiñoProdigio)

Signos de Agua

Cáncer (21 de junio al 22 de julio): esta era se mueven temas de intimidad, confianza y relaciones . El astrólogo indica que se pueden dar conversaciones incómodas, pero que ayudarán a aclarar el camino, para obtener mayores amistades.

En cuanto a la Copa de la Suerte, Niño Prodigio reveló los siguientes números 32, 49, 14, 05, 95 y 09. El astrólogo cerró su mensaje con la afirmación “con Dios todo, sin él nada”.