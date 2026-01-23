Mhoni Vidente: cuáles son los signos con más fortuna en la era de Acuario
La astróloga anticipó qué signos del zodíaco atravesarán un período favorable en el amor, el trabajo y la economía entre el 21 de enero y el 20 de febrero
- 2 minutos de lectura'
Mhoni Vidente compartió sus predicciones para la era de Acuario, que irá del 21 de enero al 20 de febrero. A partir de lecturas de tarot y referencias astrológicas, presentó escenarios sobre lo que, según su visión, les ocurrirá a las personas nacidas bajo los distintos signos del zodíaco, con foco en temas de trabajo, dinero y vínculos personales.
Las predicciones para los signos durante la era de Acuario
La astróloga cubana adelantó que los signos del zodíaco que tendrán buena fortuna durante el mes son Acuario, Géminis, Libra y Aries. Esto se verá reflejado en en cuestiones de progreso, estabilidad económica y triunfos laborales.
- Acuario
Con la carta de El Loco y El Mago, tendrá buena fortuna en todos los sentidos. “Es un signo visionario con tendencia a hacerse millonario este 2026″, aseguró.
Las personas nacidas bajo este signo deberán tener confianza en sí mismas para alcanzar sus objetivos durante su era. La astróloga les recomendó estudiar relaciones públicas, idiomas o administración.
- Géminis
Según la astróloga, tienen una gran dualidad y son muy bueno para hacer negocios. Aunque tendrán que cuidarse de las malas energías y no volver a situaciones del pasado.
- Libra
En cuanto a Libra, Mhoni Vidente explica que es el signo del progreso y de la dualidad total. “Crecerán económicamente, tendrán progreso en cuestiones de acumulación de riqueza, además de encontrar el amor verdadero”, aseguró.
Aries
Tendrán mucha abundancia durante esta era, y también encontrarán el amor estable, y se beneficiarán de la energía de Acuario.
Los números mágicos con los que estos signos zodiacales atraerán la buena fortuna son el 00, 13 y 21. Mientras que sus colores serán el blanco y el azul intenso.
