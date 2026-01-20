Año Nuevo Chino: por qué este 2026 del Caballo de Fuego no es bueno para los nacidos bajo el signo de la Rata
Las personas representadas por este animal podrían enfrentar inestabilidad y se les recomienda ser cautelosos en el amor y los negocios
El Año Nuevo Chino bajo la poderosa influencia del Caballo de Fuego, presenta un panorama especialmente desafiante para quienes nacieron bajo el signo de la Rata. Gracias a la oposición directa entre ambos animales en el zodíaco oriental, este ciclo tendrá una fuerte inestabilidad emocional y varios obstáculos que pondrán a prueba la astucia y la adaptación de los roedores.
Qué significa que el Caballo y la Rata sean signos opuestos en el zodíaco chino
Según las revelaciones de la adivina Tong Pik-ha, en el año del Caballo de Fuego el signo de la Rata entrará en conflicto frontal con la deidad Tai Sui. Esta oposición vaticina un periodo de gran inestabilidad, aunque existen formas de suavizar el impacto. La clave estará en el uso del oro y la plata, así como de los números 4 y 9, para atraer la fortuna, señaló el sitio South China Morning Post.
Para “apaciguar” las aguas, se aconseja buscar la luz, participar en festejos y evitar ambientes lúgubres. Las personas que nacieron en el Año de la Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020), deberán tener cuidado también en estas áreas:
- Ámbito profesional
Bajo la influencia del Caballo, la Rata enfrentará un ciclo de autogestión. Las estrellas sugieren que los avances profesionales dependerán del sudor propio y no de la suerte. Una sombra financiera planea sobre este signo, por lo que la prudencia económica debe ser la prioridad: se aconseja decir “no” a las inversiones de riesgo y tener “cuidado” con los compromisos financieros con terceros, consignó The Qi Flow.
Los empresarios verán una evolución favorable si logran adaptarse al mercado; los trabajadores bajo nómina sentirán la presión de una “estrella maligna” que invisibiliza sus logros ante sus superiores. La recomendación es clara: austeridad en el gasto diario y cautela extrema si se planea una transición laboral.
- Relaciones sentimentales
Este será un año de fluctuaciones para el signo de la Rata. Para quienes disfrutan de una relación sólida, es el momento ideal para evolucionar hacia una nueva etapa, como el matrimonio, para neutralizar la inestabilidad del ciclo, señaló South China Morning Post.
En el caso de las parejas que no contemplan cambios formales, la paciencia será clave. Se aconseja reducir las quejas y aplicar la técnica del “distanciamiento saludable” para mitigar las peleas.
Para los solteros, los hombres necesitarán una actitud más proactiva en reuniones, mientras que las mujeres deberán ser cautelosas en el trabajo para no caer en triángulos amorosos o relaciones sin futuro.
- Salud
La salud de las Ratas estará bajo la lupa. Para contrarrestar esta influencia y proteger el entorno familiar, se sugiere una actitud proactiva. En el ámbito de los viajes, se advierte sobre posibles accidentes o extravíos, por lo que la previsión financiera mediante seguros es obligatoria.
Para “limpiar” el camino, los guías espirituales sugieren realizar una limpieza dental o una donación de sangre voluntaria, que actuarán como un escudo energético contra accidentes más graves.
Cuándo comienza el Año Nuevo Chino y cuáles son las energías del Caballo de Fuego
El Año Nuevo Chino comienza el próximo 17 de febrero de 2026, y el calendario lunar inaugura el ciclo del Caballo de Fuego, una poderosa alianza de dinamismo y vitalidad que augura una etapa de profunda renovación, reveló Architectural Digest.
Como séptimo integrante del zodiaco chino, el Caballo es el emblema máximo de la libertad, la elegancia y la fuerza indomable. Representa una energía en perpetuo movimiento que se resiste al estancamiento, impulsando a explorar nuevos límites mentales y geográficos.
Quienes nacen bajo este signo poseen un carisma magnético y una naturaleza genuina que exige espacios abiertos y libertad para actuar. Será un ciclo de transformaciones radicales, ideal para quienes buscan lanzar proyectos visionarios y cambiar su forma de ver el mundo.
