Las respuestas al crucigrama del 10 de octubre de 2025

El crucigrama del 10 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué son “Composiciones líricas que exaltan algo o a alguien”, mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en “___ polar: carnívoro del Ártico.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Composiciones líricas que exaltan algo o a alguien

ODAS

5. Asientos de estatuas

BASAS

10. Camina por distracción

PASEA

12. Ciudad más poblada de Siria

ALEPO

13. Ni un poco espontáneo

ANTINATURAL

15. Nacidos en Córcega

CORSOS

16. Perjudiqué

DAÑÉ

17. ___ polar: carnívoro del Ártico

OSO

18. Conocer con amplitud

DOMINAR

20. Convertir en polvo o harina

MOLER

21. Someter a un nuevo examen, para corregir

REVISAR

24. Vehículo utilitario deportivo

SUV

27. “¿Y tú quién ___?”

ERES

28. Indefinida, borrosa

DIFUSA

30. Quitadas con violencia

ARREBATADAS

32. Prefijo que significa “cuatro”

TETRA

33. Que tiene atrevimiento

OSADO

34. Átomo de carga eléctrica negativa

ANIÓN

35. En seguimiento de

TRAS

Verticales

1. Que no deja pasar la luz

OPACO

2. “___ hoy nuestro pan de cada día...”

DANOS

3. Cuerpo celeste

ASTRO

4. Número de lados de un hexágono

SEIS

5. Murciélago en inglés

BAT

6. Hacer mención

ALUDIR

7. Se convertirán en

SERÁN

8. Agarra con la mano

APAÑA

9. Tener costumbre

SOLER

11. Electrodos positivos

ÁNODOS

14. Arrasada

ASOLADA

19. Cualidad digna de reconocimiento

MÉRITO

20. De valor escaso

MÍSERO

21. Vuelve a amarrar

REATA

22. No acierten

ERREN

23. Derramé

VERTÍ

24. Transpirar

SUDAR

25. Que no es nueva

USADA

26. Las arterias son sanguíneos

VASOS

29. ___ food: comida rápida en inglés

FAST

31. Ray-___, marca de gafas de sol

BAN