Las respuestas al crucigrama del 10 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas. En la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Composiciones líricas que exaltan algo o a alguien”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama del 10 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué son “Composiciones líricas que exaltan algo o a alguien”, mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en “___ polar: carnívoro del Ártico.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Composiciones líricas que exaltan algo o a alguien
ODAS
5. Asientos de estatuas
BASAS
10. Camina por distracción
PASEA
12. Ciudad más poblada de Siria
ALEPO
13. Ni un poco espontáneo
ANTINATURAL
15. Nacidos en Córcega
CORSOS
16. Perjudiqué
DAÑÉ
17. ___ polar: carnívoro del Ártico
OSO
18. Conocer con amplitud
DOMINAR
20. Convertir en polvo o harina
MOLER
21. Someter a un nuevo examen, para corregir
REVISAR
24. Vehículo utilitario deportivo
SUV
27. “¿Y tú quién ___?”
ERES
28. Indefinida, borrosa
DIFUSA
30. Quitadas con violencia
ARREBATADAS
32. Prefijo que significa “cuatro”
TETRA
33. Que tiene atrevimiento
OSADO
34. Átomo de carga eléctrica negativa
ANIÓN
35. En seguimiento de
TRAS
Verticales
1. Que no deja pasar la luz
OPACO
2. “___ hoy nuestro pan de cada día...”
DANOS
3. Cuerpo celeste
ASTRO
4. Número de lados de un hexágono
SEIS
5. Murciélago en inglés
BAT
6. Hacer mención
ALUDIR
7. Se convertirán en
SERÁN
8. Agarra con la mano
APAÑA
9. Tener costumbre
SOLER
11. Electrodos positivos
ÁNODOS
14. Arrasada
ASOLADA
19. Cualidad digna de reconocimiento
MÉRITO
20. De valor escaso
MÍSERO
21. Vuelve a amarrar
REATA
22. No acierten
ERREN
23. Derramé
VERTÍ
24. Transpirar
SUDAR
25. Que no es nueva
USADA
26. Las arterias son sanguíneos
VASOS
29. ___ food: comida rápida en inglés
FAST
31. Ray-___, marca de gafas de sol
BAN
