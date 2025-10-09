Las respuestas al crucigrama del 9 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Caballo desde que nace hasta que muda los dientes de leche”
El crucigrama de este 9 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Caballo desde que nace hasta que muda los dientes de leche”, mientras que el interrogante 6 horizontal se resuelve con la palabra faltante en “‘___ llena, corazón contento’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Caballo desde que nace hasta que muda los dientes de leche
POTRO
6. “___ llena, corazón contento”
BARRIGA
8. Abre
DESCIERRA
10. Sustracción
RESTA
11. Prenda para cubrir y abrigar la cabeza
GORRO
13. Divisiones de obras escénicas
ACTOS
14. Admití
ASUMÍ
15. 1002, en números romanos
MII
16. Efecto cómico rápido e inesperado
GAG
17. Cerca (2 palabras)
A MANO
20. Casa de moda de Italia
PRADA
22. Ejemplo de energía limpia y renovable
SOLAR
23. Modelo de automóvil con cuatro puertas
SEDÁN
24. Atraídas
SEDUCIDAS
26. Perspicaces
SAGACES
27. Divisiones de un arte
RAMOS
Verticales
1. Hierba que come el ganado
PASTO
2. Depredadores marinos blancos y negros
ORCAS
3. Prefijo con “ángulo” o “ciclo”
TRI
4. Moja
RIEGA
5. Seres fantásticos que se alimentan de carne humana
OGROS
6. Brutales
BESTIALES
7. Llenas de pliegues
ARRUGADAS
8. Hablamos
DECIMOS
9. Son formadas con buques de guerra
ARMADAS
10. Tallos de los árboles
RAMAS
12. Escuchen
OIGAN
18. Algo que las 2-Vertical saben hacer muy bien
NADAR
19. Estadio de la vida de la mariposa
ORUGA
20. Prefijo que significa “actividad mental”
PSICO
21. Hay sociales y eléctricas
REDES
25. Uno de los hijos de Noé
CAM
