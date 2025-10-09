Las respuestas al crucigrama del 9 de octubre de 2025

El crucigrama de este 9 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Caballo desde que nace hasta que muda los dientes de leche”, mientras que el interrogante 6 horizontal se resuelve con la palabra faltante en “‘___ llena, corazón contento’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Caballo desde que nace hasta que muda los dientes de leche

POTRO

6. “___ llena, corazón contento”

BARRIGA

8. Abre

DESCIERRA

10. Sustracción

RESTA

11. Prenda para cubrir y abrigar la cabeza

GORRO

13. Divisiones de obras escénicas

ACTOS

14. Admití

ASUMÍ

15. 1002, en números romanos

MII

16. Efecto cómico rápido e inesperado

GAG

17. Cerca (2 palabras)

A MANO

20. Casa de moda de Italia

PRADA

22. Ejemplo de energía limpia y renovable

SOLAR

23. Modelo de automóvil con cuatro puertas

SEDÁN

24. Atraídas

SEDUCIDAS

26. Perspicaces

SAGACES

27. Divisiones de un arte

RAMOS

Verticales

1. Hierba que come el ganado

PASTO

2. Depredadores marinos blancos y negros

ORCAS

3. Prefijo con “ángulo” o “ciclo”

TRI

4. Moja

RIEGA

5. Seres fantásticos que se alimentan de carne humana

OGROS

6. Brutales

BESTIALES

7. Llenas de pliegues

ARRUGADAS

8. Hablamos

DECIMOS

9. Son formadas con buques de guerra

ARMADAS

10. Tallos de los árboles

RAMAS

12. Escuchen

OIGAN

18. Algo que las 2-Vertical saben hacer muy bien

NADAR

19. Estadio de la vida de la mariposa

ORUGA

20. Prefijo que significa “actividad mental”

PSICO

21. Hay sociales y eléctricas

REDES

25. Uno de los hijos de Noé

CAM