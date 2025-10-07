Las respuestas al crucigrama del 7 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Exbaloncestista estadounidense”
El crucigrama de este 7 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “exbaloncestista estadounidense”, mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en “Establecimiento con pequeños departamentos independientes”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. ___ Johnson, exbaloncestista estadounidense
MAGIC
6. Realizada
HECHA
11. De la misma clase
IGUAL
12. Correo electrónico (voz i.)
13. Pérdida grande de fortuna
RUINA
14. Establecimiento con pequeños departamentos independientes
MOTEL
15. “¡Ah, vale!”
AJA
16. Situada en un lugar
UBICADA
18. Curada
SANADA
20. ___ Maiden, banda de la canción “Fear Of The Dark”
IRON
21. Analizó un tema
PENSÓ
23. Ayuda a ver letras pequeñas
LUPA
26. Profesional que controla y restringe publicaciones
CENSOR
30. Irregular
ANORMAL
32. Anudo
ATO
33. Material para tatuajes
TINTA
34. Brillan en la oscuridad
LUCES
36. Prototipo de perfección
IDEAL
37. Cocínala a la parrilla
ÁSALA
38. Contó una historia
NARRÓ
39. Extraños, excéntricos
RAROS
Verticales
1. Ves
MIRAS
2. Barrita puntiaguda
AGUJA
3. Llevan
GUÍAN
4. ___ Fleming: creador de James Bond
IAN
5. ___ Debussy, compositor francés
CLAUDE
6. Prefijo que significa “medio”
HEMI
7. Sentimiento que altera el estado mental
EMOCIÓN
8. País con una gran reserva de gas natural
CATAR
9. Apesto
HIEDO
10. ___ Kardec, sistematizador del espiritismo
ALLAN
17. En algunos juegos, conjunto de las puestas de los jugadores
BANCA
19. Desunir
APARTAR
22. Lacrar
SELLAR
23. Idioma de la frase “Errare humanum est”
LATÍN
24. Fusionada
UNIDA
25. Colocar en un lugar
PONER
27. Extraer
SACAR
28. Marido de Desdémona en la literatura
OTELO
29. Flores muy aromáticas
ROSAS
31. Perjudicial
MALO
35. EE. UU. en EE. UU.
USA
