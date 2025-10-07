Las respuestas al crucigrama del 7 de octubre de 2025

El crucigrama de este 7 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “exbaloncestista estadounidense”, mientras que el interrogante 14 se resuelve con la palabra faltante en “Establecimiento con pequeños departamentos independientes”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. ___ Johnson, exbaloncestista estadounidense

MAGIC

6. Realizada

HECHA

11. De la misma clase

IGUAL

12. Correo electrónico (voz i.)

EMAIL

13. Pérdida grande de fortuna

RUINA

14. Establecimiento con pequeños departamentos independientes

MOTEL

15. “¡Ah, vale!”

AJA

16. Situada en un lugar

UBICADA

18. Curada

SANADA

20. ___ Maiden, banda de la canción “Fear Of The Dark”

IRON

21. Analizó un tema

PENSÓ

23. Ayuda a ver letras pequeñas

LUPA

26. Profesional que controla y restringe publicaciones

CENSOR

30. Irregular

ANORMAL

32. Anudo

ATO

33. Material para tatuajes

TINTA

34. Brillan en la oscuridad

LUCES

36. Prototipo de perfección

IDEAL

37. Cocínala a la parrilla

ÁSALA

38. Contó una historia

NARRÓ

39. Extraños, excéntricos

RAROS

Verticales

1. Ves

MIRAS

2. Barrita puntiaguda

AGUJA

3. Llevan

GUÍAN

4. ___ Fleming: creador de James Bond

IAN

5. ___ Debussy, compositor francés

CLAUDE

6. Prefijo que significa “medio”

HEMI

7. Sentimiento que altera el estado mental

EMOCIÓN

8. País con una gran reserva de gas natural

CATAR

9. Apesto

HIEDO

10. ___ Kardec, sistematizador del espiritismo

ALLAN

17. En algunos juegos, conjunto de las puestas de los jugadores

BANCA

19. Desunir

APARTAR

22. Lacrar

SELLAR

23. Idioma de la frase “Errare humanum est”

LATÍN

24. Fusionada

UNIDA

25. Colocar en un lugar

PONER

27. Extraer

SACAR

28. Marido de Desdémona en la literatura

OTELO

29. Flores muy aromáticas

ROSAS

31. Perjudicial

MALO

35. EE. UU. en EE. UU.

USA