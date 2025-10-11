Las respuestas al crucigrama del 11 de octubre de 2025

El crucigrama de este 11 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Argumentos de obras literarias”, mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en “XII - IX”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Argumentos de obras literarias

TRAMAS

7. Emitir su sonido (el pollo y otras aves)

PIAR

11. Prescribí un medicamento

RECETÉ

12. Quebrada

ROTA

13. Exploten

ABUSEN

14. Líquido empleado como anestésico

ÉTER

15. Andas de acá para allá

VAS

16. Antiguo imperio transcontinental

OTOMANO

18. Terminación para “Brasil” y “hogar” (fem. pl.)

EÑAS

20. XII - IX

III

21. Persona extremadamente parecida a otra

SOSIA

23. Nacidas en Moscú o Novosibirsk

RUSAS

27. Cerveza inglesa ligera

ALE

29. Condimento asiático

MISO

30. El resultado de una mala gestión

FRACASO

34. ___ amour: mi amor en francés

MON

35. Información en el pedigrí

RAZA

36. Choque emocional

TRAUMA

38. Encargados de criar y educar a los niños

AYOS

39. Perteneciente a los ojos

OCULAR

40. “Lo barato sale ___”

CARO

41. Curará una enfermedad

SANARÁ

Verticales

1. A ___ de: por entre

TRAVÉS

2. Conjunto de ganado

REBAÑO

3. Culpas

ACUSAS

4. División del año

MES

5. Descreído, como Nietzsche

ATEO

6. Viví una emoción

SENTÍ

7. De alta gama (voz i.)

PREMIUM

8. Letra del alfabeto griego equivalente a la vocal “i”

IOTA

9. Unan

ATEN

10. Difícil de encontrar

RARO

17. Entender lo que dicen

OÍR

19. Por precaución (2 palabras)

SI ACASO

22. Nombre dado a Dios por los musulmanes

ALÁ

24. Reproduce comportamientos

SIMULA

25. Empezar a verse

ASOMAR

26. Causara ruido

SONARA

28. Los que están aquí

ESTOS

30. Traje de etiqueta para hombre

FRAC

31. Línea

RAYA

32. Ave muy utilizada en cetrería

AZOR

33. Mamífero de la familia de los delfines

ORCA

37. Hasta el momento

AÚN