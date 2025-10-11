Las respuestas al crucigrama del 11 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Argumentos de obras literarias”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 11 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Argumentos de obras literarias”, mientras que el interrogante 20 se resuelve con la palabra faltante en “XII - IX”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Argumentos de obras literarias
TRAMAS
7. Emitir su sonido (el pollo y otras aves)
PIAR
11. Prescribí un medicamento
RECETÉ
12. Quebrada
ROTA
13. Exploten
ABUSEN
14. Líquido empleado como anestésico
ÉTER
15. Andas de acá para allá
VAS
16. Antiguo imperio transcontinental
OTOMANO
18. Terminación para “Brasil” y “hogar” (fem. pl.)
EÑAS
20. XII - IX
III
21. Persona extremadamente parecida a otra
SOSIA
23. Nacidas en Moscú o Novosibirsk
RUSAS
27. Cerveza inglesa ligera
ALE
29. Condimento asiático
MISO
30. El resultado de una mala gestión
FRACASO
34. ___ amour: mi amor en francés
MON
35. Información en el pedigrí
RAZA
36. Choque emocional
TRAUMA
38. Encargados de criar y educar a los niños
AYOS
39. Perteneciente a los ojos
OCULAR
40. “Lo barato sale ___”
CARO
41. Curará una enfermedad
SANARÁ
Verticales
1. A ___ de: por entre
TRAVÉS
2. Conjunto de ganado
REBAÑO
3. Culpas
ACUSAS
4. División del año
MES
5. Descreído, como Nietzsche
ATEO
6. Viví una emoción
SENTÍ
7. De alta gama (voz i.)
PREMIUM
8. Letra del alfabeto griego equivalente a la vocal “i”
IOTA
9. Unan
ATEN
10. Difícil de encontrar
RARO
17. Entender lo que dicen
OÍR
19. Por precaución (2 palabras)
SI ACASO
22. Nombre dado a Dios por los musulmanes
ALÁ
24. Reproduce comportamientos
SIMULA
25. Empezar a verse
ASOMAR
26. Causara ruido
SONARA
28. Los que están aquí
ESTOS
30. Traje de etiqueta para hombre
FRAC
31. Línea
RAYA
32. Ave muy utilizada en cetrería
AZOR
33. Mamífero de la familia de los delfines
ORCA
37. Hasta el momento
AÚN
