Las respuestas al crucigrama del domingo 12 de octubre de 2025

El crucigrama de este 12 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 7 debe responder a la definición de qué es “El de Constantino está ubicado en Roma”, mientras que el interrogante 1 vertical se resuelve con la palabra faltante en “Hijo de Odín.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Pactos

TRATOS

7. El de Constantino está ubicado en Roma

ARCO

11. Viví en un lugar

HABITÉ

12. Papá ___: Santa Claus

NOEL

13. Escucharen

OYEREN

14. Cada una de las mamas de una vaca

UBRE

15. Cúpula de la ___: monumento de Jerusalén

ROCA

16. Tonta

TARADA

18. Trabajadora que atiende a otros

SERVIDORA

20. Muestra aprecio hacia alguien

AMA

21. Albergar

APOSENTAR

27. Tim ___, director de cine

BURTON

28. Estado de EE. UU. cuya capital es Salt Lake City

UTAH

30. Lago entre Canadá y Estados Unidos

ERIE

31. Cubría

TAPABA

33. El de Nicaragua es “En Dios Confiamos”

LEMA

34. Posarse en el agua

AMARAR

35. País al norte de Camboya

LAOS

36. Válida según las leyes

LÍCITA

Verticales

1. Hijo de Odín

THOR

2. ___ X: ondas electromagnéticas utilizadas en medicina

RAYOS

3. Rudimentos de un saber

ABECÉ

4. ___ la toalla: rendirse

TIRAR

5. Sufijo para formar aumentativos

OTE

6. Emotivo

SENTIMENTAL

7. Animal como la rana

ANURO

8. Apropiarse de algo contra la voluntad de su dueño

ROBAR

9. Marrana

CERDA

10. Aceita, engrasa

OLEA

17. Personaje bíblico que es siempre representado desnudo

ADÁN

19. Escultura en forma de jarrón

VASO

21. Dorada

ÁUREA

22. Hijo de la tía

PRIMO

23. Observas desde un lugar alto

OTEAS

24. Rapero de la canción “Ghost”

TUPAC

25. Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200

ATARI

26. Ciudad costera de Marruecos

RABAT

27. Alexander Graham ___, inventor británico

BELL

29. Producirá

HARÁ

32. Amigo en francés

AMI