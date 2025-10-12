Las respuestas al crucigrama del domingo 12 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “El de Constantino está ubicado en Roma”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 12 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 7 debe responder a la definición de qué es “El de Constantino está ubicado en Roma”, mientras que el interrogante 1 vertical se resuelve con la palabra faltante en “Hijo de Odín.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Pactos
TRATOS
7. El de Constantino está ubicado en Roma
ARCO
11. Viví en un lugar
HABITÉ
12. Papá ___: Santa Claus
NOEL
13. Escucharen
OYEREN
14. Cada una de las mamas de una vaca
UBRE
15. Cúpula de la ___: monumento de Jerusalén
ROCA
16. Tonta
TARADA
18. Trabajadora que atiende a otros
SERVIDORA
20. Muestra aprecio hacia alguien
AMA
21. Albergar
APOSENTAR
27. Tim ___, director de cine
BURTON
28. Estado de EE. UU. cuya capital es Salt Lake City
UTAH
30. Lago entre Canadá y Estados Unidos
ERIE
31. Cubría
TAPABA
33. El de Nicaragua es “En Dios Confiamos”
LEMA
34. Posarse en el agua
AMARAR
35. País al norte de Camboya
LAOS
36. Válida según las leyes
LÍCITA
Verticales
1. Hijo de Odín
THOR
2. ___ X: ondas electromagnéticas utilizadas en medicina
RAYOS
3. Rudimentos de un saber
ABECÉ
4. ___ la toalla: rendirse
TIRAR
5. Sufijo para formar aumentativos
OTE
6. Emotivo
SENTIMENTAL
7. Animal como la rana
ANURO
8. Apropiarse de algo contra la voluntad de su dueño
ROBAR
9. Marrana
CERDA
10. Aceita, engrasa
OLEA
17. Personaje bíblico que es siempre representado desnudo
ADÁN
19. Escultura en forma de jarrón
VASO
21. Dorada
ÁUREA
22. Hijo de la tía
PRIMO
23. Observas desde un lugar alto
OTEAS
24. Rapero de la canción “Ghost”
TUPAC
25. Marca de videojuegos con las consolas 2600 y 5200
ATARI
26. Ciudad costera de Marruecos
RABAT
27. Alexander Graham ___, inventor británico
BELL
29. Producirá
HARÁ
32. Amigo en francés
AMI
Otras noticias de Audiencia
Más leídas
- 1
Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 2
Horóscopo: cómo será tu semana del 12 al 18 de octubre de 2025
- 3
Diane Keaton: adiós a la estrella que definió en el cine cómo es el amor en los tiempos modernos
- 4
España despachó a Georgia con un golazo y apunta directo al Mundial, con la Finalissima ante la Argentina en el horizonte