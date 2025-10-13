Las respuestas al crucigrama del 13 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Semillas del melón”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 13 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 18 debe responder a la definición de qué es “Cuerpos salinos usados para la navegación”, mientras que el interrogante 19 horizontal se resuelve con la palabra faltante en “”Sorry ___ Sorry", canción de Demi Lovato." Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Zeus, para Afrodita
PADRE
6. Otra vez (2 palabras)
DE NUEVO
8. Rechazaba
REPUDIABA
10. Quitar vello del cuerpo
DEPILAR
11. Lugar de relajación
SPA
13. Consumir del todo
AGOTAR
14. Parar en Nueva York
STOP
15. Asentar sobre un apoyo
BASAR
16. Porfiado
TERCO
17. ___ Abeba: capital de Etiopía
ADÍS
18. No automático
MANUAL
19. “Sorry ___ Sorry”, canción de Demi Lovato
NOT
20. Evento de fútbol o baloncesto
PARTIDO
21. Degustado
SABOREADO
23. Circundaba
RODEABA
24. ___ nova, estilo musical brasileño
BOSSA
Verticales
1. Semillas del melón
PEPITAS
2. Invalidar
ANULAR
3. No estar seguro de una cosa
DUDAR
4. Celebrar con risa
REÍR
5. “Primera dama”
EVA
6. Colocar en un lugar determinado
DEPOSITAR
7. Bloqueada
OBSTRUIDA
8. Mojados
REGADOS
9. Tímido, sin mucho ánimo
APOCADO
10. Donaban, regalaban
DABAN
12. Hermano gemelo de Artemisa
APOLO
14. Tomaba asiento
SENTABA
16. Quehaceres
TAREAS
18. Cuerpos salinos usados para la navegación
MARES
20. Realizó un corte de ramas
PODÓ
22. ___ Esponja, personaje de los dibujos animados
BOB
Otras noticias de Audiencia
Más leídas
- 1
A qué hora es la final de La Voz Argentina y cómo votar al ganador
- 2
Doble crimen en Córdoba: encontraron al niño de 5 años tras el asesinato de su madre y su abuela
- 3
La Voz Argentina: por qué hoy no se sabrá quién es el ganador
- 4
Fuerte cruce entre Esteban Bullrich y Nicolás Márquez por el Premio Nobel a Corina Machado