Las respuestas al crucigrama del 13 de octubre de 2025

El crucigrama de este 13 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 18 debe responder a la definición de qué es “Cuerpos salinos usados para la navegación”, mientras que el interrogante 19 horizontal se resuelve con la palabra faltante en “”Sorry ___ Sorry", canción de Demi Lovato." Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Zeus, para Afrodita

PADRE

6. Otra vez (2 palabras)

DE NUEVO

8. Rechazaba

REPUDIABA

10. Quitar vello del cuerpo

DEPILAR

11. Lugar de relajación

SPA

13. Consumir del todo

AGOTAR

14. Parar en Nueva York

STOP

15. Asentar sobre un apoyo

BASAR

16. Porfiado

TERCO

17. ___ Abeba: capital de Etiopía

ADÍS

18. No automático

MANUAL

19. “Sorry ___ Sorry”, canción de Demi Lovato

NOT

20. Evento de fútbol o baloncesto

PARTIDO

21. Degustado

SABOREADO

23. Circundaba

RODEABA

24. ___ nova, estilo musical brasileño

BOSSA

Verticales

1. Semillas del melón

PEPITAS

2. Invalidar

ANULAR

3. No estar seguro de una cosa

DUDAR

4. Celebrar con risa

REÍR

5. “Primera dama”

EVA

6. Colocar en un lugar determinado

DEPOSITAR

7. Bloqueada

OBSTRUIDA

8. Mojados

REGADOS

9. Tímido, sin mucho ánimo

APOCADO

10. Donaban, regalaban

DABAN

12. Hermano gemelo de Artemisa

APOLO

14. Tomaba asiento

SENTABA

16. Quehaceres

TAREAS

18. Cuerpos salinos usados para la navegación

MARES

20. Realizó un corte de ramas

PODÓ

22. ___ Esponja, personaje de los dibujos animados

BOB