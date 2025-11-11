Las respuestas al crucigrama del 11 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 11 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 2 debe responder a la definición de qué es “Resina fósil de color amarillo”, mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en “___ King Cole, cantante de “L-O-V-E”.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.





Horizontales





1. Transitan por un lugar

PASAN

6. Aseadas

LIMPIAS

8. Limar para dar forma

DESBASTAR

10. Habla para que otro escriba

DICTA

11. Sujetar con nudo

LAZAR

13. Premio codiciado por actores, directores y productores

OSCAR

14. Hospedó

ALOJÓ

15. Interpreté el texto

LEÍ

16. ___ King Cole, cantante de “L-O-V-E”

NAT

17. Longeva

AÑOSA

20. Casa de moda de Italia

PRADA

22. Anfibios que croan

RANAS

23. Sistema de detección remota

RADAR

24. Aceptamos

RECIBIMOS

26. Pasamos de dentro a fuera

SALIMOS

27. Desafían

RETAN

Verticales





1. Superficie dedicada a carreras deportivas

PISTA

2. Resina fósil de color amarillo

ÁMBAR

3. Lugar de relajación

SPA

4. Separa

AISLA

5. Perteneciente al nacimiento

NATAL

6. Divisiones de un libro de una materia

LECCIONES

7. Condimentados

SAZONADOS

8. Dibujar

DISEÑAR

9. Quebradas

RAJADAS

10. Unidad monetaria de El Salvador

DÓLAR

12. Dar vueltas

ROTAR

18. Llevar hacia afuera

SACAR

19. Di protección

ASILÉ

20. Hija del tío

PRIMA

21. Don ___, inquilino del Señor Barriga

RAMÓN

25. La más pequeña unidad de información

BIT