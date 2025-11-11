Las respuestas al crucigrama del 11 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Premio codiciado por actores, directores y productores”
El crucigrama de este 11 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 2 debe responder a la definición de qué es “Resina fósil de color amarillo”, mientras que el interrogante 16 se resuelve con la palabra faltante en “___ King Cole, cantante de “L-O-V-E”.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Transitan por un lugar
PASAN
6. Aseadas
LIMPIAS
8. Limar para dar forma
DESBASTAR
10. Habla para que otro escriba
DICTA
11. Sujetar con nudo
LAZAR
13. Premio codiciado por actores, directores y productores
OSCAR
14. Hospedó
ALOJÓ
15. Interpreté el texto
LEÍ
16. ___ King Cole, cantante de “L-O-V-E”
NAT
17. Longeva
AÑOSA
20. Casa de moda de Italia
PRADA
22. Anfibios que croan
RANAS
23. Sistema de detección remota
RADAR
24. Aceptamos
RECIBIMOS
26. Pasamos de dentro a fuera
SALIMOS
27. Desafían
RETAN
Verticales
1. Superficie dedicada a carreras deportivas
PISTA
2. Resina fósil de color amarillo
ÁMBAR
3. Lugar de relajación
SPA
4. Separa
AISLA
5. Perteneciente al nacimiento
NATAL
6. Divisiones de un libro de una materia
LECCIONES
7. Condimentados
SAZONADOS
8. Dibujar
DISEÑAR
9. Quebradas
RAJADAS
10. Unidad monetaria de El Salvador
DÓLAR
12. Dar vueltas
ROTAR
18. Llevar hacia afuera
SACAR
19. Di protección
ASILÉ
20. Hija del tío
PRIMA
21. Don ___, inquilino del Señor Barriga
RAMÓN
25. La más pequeña unidad de información
BIT
