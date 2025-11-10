Las respuestas al crucigrama del 10 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Disturbio con intención política”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 10 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es “Salvajismo”, mientras que el interrogante 3 Vertical se resuelve con la palabra faltante en “___ Einstein, físico alemán.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Mar de ___: lago salado de Asia que se está secando
ARAL
5. Los líderes de una mafia
CAPOS
10. Prefijo con “visión” y “novela”
TELE
11. Unido con hilo y aguja
COSIDO
12. Blanco
ALBO
13. Que no tiene principios éticos
AMORAL
14. Productora de “honey”
BEE
15. Tan solo
APENAS
16. Añadida a algo
AGREGADA
18. Salvajismo
ATROCIDAD
21. Objetos individuales
UNIDADES
23. Reflexiona
MEDITA
25. Ganso doméstico
OCA
26. Señal que guía a embarcaciones
BALIZA
27. ___ queen, artista como RuPaul
DRAG
28. Consumir del todo
AGOTAR
29. Puede ser sonora o tropical
ONDA
30. Ceder gratuitamente
DONAR
31. ___ Penn, actor estadounidense
SEAN
Verticales
1. Unía
ATABA
2. Aparta
RELEGA
3. ___ Einstein, físico alemán
ALBERT
4. Signo para los nacidos en el inicio de agosto
LEO
5. Mesurada
COMEDIDA
6. Disturbio con intención política
ASONADA
7. Hoguera para cremación
PIRA
8. Homenajes en verso
ODAS
9. Elemento de la bandera de Ruanda
SOL
11. Preparar
CAPACITAR
15. Sufrir angustiosamente
AGONIZAR
17. Muy sabia
ERUDITA
19. Engalané
ADORNÉ
20. Período de diez años
DÉCADA
22. Carl ___: científico estadounidense
SAGAN
23. Hechicero
MAGO
24. ___ Musk: fundador de SpaceX
ELON
26. ___ Bunny, cantante de “Un Preview”
BAD
27. PlayStation lanzada en 2000
DOS
