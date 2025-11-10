Las respuestas al crucigrama del 10 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 10 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es “Salvajismo”, mientras que el interrogante 3 Vertical se resuelve con la palabra faltante en “___ Einstein, físico alemán.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Mar de ___: lago salado de Asia que se está secando

ARAL

5. Los líderes de una mafia

CAPOS

10. Prefijo con “visión” y “novela”

TELE

11. Unido con hilo y aguja

COSIDO

12. Blanco

ALBO

13. Que no tiene principios éticos

AMORAL

14. Productora de “honey”

BEE

15. Tan solo

APENAS

16. Añadida a algo

AGREGADA

18. Salvajismo

ATROCIDAD

21. Objetos individuales

UNIDADES

23. Reflexiona

MEDITA

25. Ganso doméstico

OCA

26. Señal que guía a embarcaciones

BALIZA

27. ___ queen, artista como RuPaul

DRAG

28. Consumir del todo

AGOTAR

29. Puede ser sonora o tropical

ONDA

30. Ceder gratuitamente

DONAR

31. ___ Penn, actor estadounidense

SEAN

Verticales

1. Unía

ATABA

2. Aparta

RELEGA

3. ___ Einstein, físico alemán

ALBERT

4. Signo para los nacidos en el inicio de agosto

LEO

5. Mesurada

COMEDIDA

6. Disturbio con intención política

ASONADA

7. Hoguera para cremación

PIRA

8. Homenajes en verso

ODAS

9. Elemento de la bandera de Ruanda

SOL

11. Preparar

CAPACITAR

15. Sufrir angustiosamente

AGONIZAR

17. Muy sabia

ERUDITA

19. Engalané

ADORNÉ

20. Período de diez años

DÉCADA

22. Carl ___: científico estadounidense

SAGAN

23. Hechicero

MAGO

24. ___ Musk: fundador de SpaceX

ELON

26. ___ Bunny, cantante de “Un Preview”

BAD

27. PlayStation lanzada en 2000

DOS