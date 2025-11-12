Las respuestas al crucigrama del 12 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 11 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Empresa propietaria de WhatsApp”, mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en “‘Hot N ___’, canción de Katy Perry”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Extenúa tras mucho trabajo

CANSA

6. Contenta

RISUEÑA

8. Necia

MENTECATA

10. Profesional que estudia los fenómenos atmosféricos

METEORÓLOGO

12. Sección del hospital para pacientes en estado crítico

CTI

13. Rapero del álbum “Illmatic”

NAS

14. Flor de ___ (forma heráldica del lirio)

LIS

15. De precio elevado

CARO

17. Deporte ecuestre

POLO

18. Actuar en Hollywood

ACT

20. ___ Mayor, constelación austral

CAN

21. Península del este de Asia

COREA

23. Calor intenso

ARDOR

26. Percibías el aroma

OLÍAS

27. Divida en porciones

PARTA

28. Herramienta de albañil

LLANA

29. Portan algo

TRAEN

30. “___ hoy nuestro pan de cada día...”

DANOS

31. La acrobacia realizada con un avión

AÉREA

Verticales

1. Espacio para ver largometrajes

CINE

2. ___ Martin, marca británica de automóviles de lujo

ASTON

3. La mujer del hijo

NUERA

4. Sin humedad (pl.)

SECOS

5. Que dura 12 meses

AÑAL

6. Quitarían

RETIRARÍAN

7. Atontar

ATOLONDRAR

8. Empresa propietaria de WhatsApp

META

9. Muy rápido

ÁGIL

10. 1200, en números romanos

MCC

11. Atrevió, arriesgó

OSÓ

16. El Índico es el tercer más grande

OCÉANO

17. Interrumpiré el movimiento

PARARÉ

19. Son exigidas por determinados servicios

TASAS

20. Recibe una señal

CAPTA

21. “Hot N ___”, canción de Katy Perry

COLD

22. ___ a presión

OLLA

24. Observé desde lejos

OTEÉ

25. Anuro saltador

RANA