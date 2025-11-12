Las respuestas al crucigrama del 12 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este martes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Deporte ecuestre”
LA NACION
El crucigrama de este 11 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Empresa propietaria de WhatsApp”, mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en “‘Hot N ___’, canción de Katy Perry”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Extenúa tras mucho trabajo
CANSA
6. Contenta
RISUEÑA
8. Necia
MENTECATA
10. Profesional que estudia los fenómenos atmosféricos
METEORÓLOGO
12. Sección del hospital para pacientes en estado crítico
CTI
13. Rapero del álbum “Illmatic”
NAS
14. Flor de ___ (forma heráldica del lirio)
LIS
15. De precio elevado
CARO
17. Deporte ecuestre
POLO
18. Actuar en Hollywood
ACT
20. ___ Mayor, constelación austral
CAN
21. Península del este de Asia
COREA
23. Calor intenso
ARDOR
26. Percibías el aroma
OLÍAS
27. Divida en porciones
PARTA
28. Herramienta de albañil
LLANA
29. Portan algo
TRAEN
30. “___ hoy nuestro pan de cada día...”
DANOS
31. La acrobacia realizada con un avión
AÉREA
Verticales
1. Espacio para ver largometrajes
CINE
2. ___ Martin, marca británica de automóviles de lujo
ASTON
3. La mujer del hijo
NUERA
4. Sin humedad (pl.)
SECOS
5. Que dura 12 meses
AÑAL
6. Quitarían
RETIRARÍAN
7. Atontar
ATOLONDRAR
8. Empresa propietaria de WhatsApp
META
9. Muy rápido
ÁGIL
10. 1200, en números romanos
MCC
11. Atrevió, arriesgó
OSÓ
16. El Índico es el tercer más grande
OCÉANO
17. Interrumpiré el movimiento
PARARÉ
19. Son exigidas por determinados servicios
TASAS
20. Recibe una señal
CAPTA
21. “Hot N ___”, canción de Katy Perry
COLD
22. ___ a presión
OLLA
24. Observé desde lejos
OTEÉ
25. Anuro saltador
RANA
