Las respuestas al crucigrama del 19 de octubre de 2025

El crucigrama de este domingo 19 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Víbora venenosa”, mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en “¡No vuelvas a hablarme de ESA manera!”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Objetivo del destructor

ASOLAR

7. Objeto que atrae a los metales

IMÁN

11. Agarré con firmeza

SUJETÉ

12. Bossa ___, estilo musical brasileño

NOVA

13. Inclinación a aliviar el sufrimiento

PIEDAD

14. Onomatopeya que imita un sonido leve

TRIS

15. Mueve hacia arriba

IZA

16. Aguantada con resignación

SUFRIDA

18. Ofrecerá voluntariamente

DARÁ

20. Ingeniería enfocada en redes nerviosas

NEURAL

21. Construcciones de los pájaros

NIDOS

23. Se vuelva más grande

CREZCA

26. Puede ser platónico

AMOR

30. Desafina

DISUENA

32. “¡No vuelvas a hablarme de ___ manera!”

ESA

33. Desafié

RETÉ

34. Eruditas

CULTAS

36. Vía de administración de una píldora

ORAL

37. Pensaba

IDEABA

38. Capa de pintura

MANO

39. Separar

AISLAR

Verticales

1. Víbora venenosa

ÁSPID

2. País con la sede de la FIFA

SUIZA

3. Mirar superficialmente un texto

OJEAR

4. Componente para iluminar con bajo consumo

LED

5. Sujetas con ligaduras

ATAS

6. Repetición de una palabra

REDUNDANCIA

7. Entrometida

INTRUSA

8. ___ de hambre: estar famélico (fig.)

MORIR

9. Codiciosa, ansiosa

ÁVIDA

10. Relativo a la nariz

NASAL

17. Desprovisto de belleza

FEO

19. Arponcillo para pescar

ANZUELO

22. Levanté (la bandera)

ICÉ

23. Disco que ya está en desuso

CD-ROM

24. Soltara una carcajada

RIERA

25. Se encuentran en un lugar

ESTÁN

27. Elemento químico como el calcio

METAL

28. Arriesgaba

OSABA

29. Pasar un cuerpo rozando ligeramente otro

RASAR

31. Marca alemana de automóviles de lujo

AUDI

35. ___ Luthiers, grupo argentino humorístico-musical

LES

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.