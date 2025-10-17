Las respuestas al crucigrama del 19 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Objeto que atrae a los metales”
El crucigrama de este domingo 19 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 1 debe responder a la definición de qué es “Víbora venenosa”, mientras que el interrogante 32 se resuelve con la palabra faltante en “¡No vuelvas a hablarme de ESA manera!”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Objetivo del destructor
ASOLAR
7. Objeto que atrae a los metales
IMÁN
11. Agarré con firmeza
SUJETÉ
12. Bossa ___, estilo musical brasileño
NOVA
13. Inclinación a aliviar el sufrimiento
PIEDAD
14. Onomatopeya que imita un sonido leve
TRIS
15. Mueve hacia arriba
IZA
16. Aguantada con resignación
SUFRIDA
18. Ofrecerá voluntariamente
DARÁ
20. Ingeniería enfocada en redes nerviosas
NEURAL
21. Construcciones de los pájaros
NIDOS
23. Se vuelva más grande
CREZCA
26. Puede ser platónico
AMOR
30. Desafina
DISUENA
32. “¡No vuelvas a hablarme de ___ manera!”
ESA
33. Desafié
RETÉ
34. Eruditas
CULTAS
36. Vía de administración de una píldora
ORAL
37. Pensaba
IDEABA
38. Capa de pintura
MANO
39. Separar
AISLAR
Verticales
1. Víbora venenosa
ÁSPID
2. País con la sede de la FIFA
SUIZA
3. Mirar superficialmente un texto
OJEAR
4. Componente para iluminar con bajo consumo
LED
5. Sujetas con ligaduras
ATAS
6. Repetición de una palabra
REDUNDANCIA
7. Entrometida
INTRUSA
8. ___ de hambre: estar famélico (fig.)
MORIR
9. Codiciosa, ansiosa
ÁVIDA
10. Relativo a la nariz
NASAL
17. Desprovisto de belleza
FEO
19. Arponcillo para pescar
ANZUELO
22. Levanté (la bandera)
ICÉ
23. Disco que ya está en desuso
CD-ROM
24. Soltara una carcajada
RIERA
25. Se encuentran en un lugar
ESTÁN
27. Elemento químico como el calcio
METAL
28. Arriesgaba
OSABA
29. Pasar un cuerpo rozando ligeramente otro
RASAR
31. Marca alemana de automóviles de lujo
AUDI
35. ___ Luthiers, grupo argentino humorístico-musical
LES
