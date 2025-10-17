Las respuestas al crucigrama del viernes 17 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Señal distintiva”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este viernes 17 de octubre de 2025 incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es “Señal distintiva”, mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en “A gusto.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Rozan con los labios.
Besan
6. Circulan en Estados Unidos.
Dólares
8. Mantengan una charla.
Dialoguen
10. A ___: con comodidad.
Gusto
11. Engalanar con adornos.
Ornar
13. Expresión de partida.
Adiós
14. ‘El jorobado de ___ Dame’, película.
Notre
15. Gato de los dibujos animados.
Tom
16. Vocales trillizas.
III
17. Contrae una responsabilidad.
Asume
20. Señal distintiva.
Marca
22. Acostumbrar, frecuentar.
Soler
23. Zodiaco del carnero, regido por Marte.
Aries
24. De tono ácido e ingenioso.
Satíricas
26. Los porqués.
Razones
27. Pasan de dentro a fuera.
Salen
Verticales
1. Ostentación en el porte exterior.
Boato
2. Amigos de ‘ellas’.
Ellos
3. San portugués.
São
4. Gas noble de símbolo Ar.
Argón
5. Prefijo que significa ‘nervio’.
Neuro
6. Encubrir con astucia la intención.
Disimular
7. Vivirías una emoción.
Sentirías
8. No del todo convincentes.
Dudosos
9. Detectores de aromas.
Narices
10. Felinas hembras.
Gatas
12. Expresabas alegría.
Reías
18. Fines que motivan.
Metas
19. Levanta los pelos del miedo.
Eriza
20. Estado de EE. UU. cuya capital es Augusta.
Maine
21. Margen u orilla.
Arcén
25. Función en un equipo.
Rol
Otras noticias de Audiencia
"Se hace pasar por loco". Doble femicidio de Córdoba: el abogado que rechazó defender a Pablo Laurta afirmó que “es absolutamente imputable”
"Todos llorando". Habló una mamá del colegio de Palermo donde falló un experimento de ciencias: “Fue durísimo, todos llorando”
Detección temprana. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
Más leídas