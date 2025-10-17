LA NACION

Las respuestas al crucigrama del viernes 17 de octubre de 2025

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Señal distintiva”

El crucigrama de este viernes 17 de octubre de 2025 incluye 32 desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 20 debe responder a la definición de qué es “Señal distintiva”, mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en “A gusto.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Rozan con los labios.

Besan

6. Circulan en Estados Unidos.

Dólares

8. Mantengan una charla.

Dialoguen

10. A ___: con comodidad.

Gusto

11. Engalanar con adornos.

Ornar

13. Expresión de partida.

Adiós

14. ‘El jorobado de ___ Dame’, película.

Notre

15. Gato de los dibujos animados.

Tom

16. Vocales trillizas.

III

17. Contrae una responsabilidad.

Asume

20. Señal distintiva.

Marca

22. Acostumbrar, frecuentar.

Soler

23. Zodiaco del carnero, regido por Marte.

Aries

24. De tono ácido e ingenioso.

Satíricas

26. Los porqués.

Razones

27. Pasan de dentro a fuera.

Salen

Verticales

1. Ostentación en el porte exterior.

Boato

2. Amigos de ‘ellas’.

Ellos

3. San portugués.

São

4. Gas noble de símbolo Ar.

Argón

5. Prefijo que significa ‘nervio’.

Neuro

6. Encubrir con astucia la intención.

Disimular

7. Vivirías una emoción.

Sentirías

8. No del todo convincentes.

Dudosos

9. Detectores de aromas.

Narices

10. Felinas hembras.

Gatas

12. Expresabas alegría.

Reías

18. Fines que motivan.

Metas

19. Levanta los pelos del miedo.

Eriza

20. Estado de EE. UU. cuya capital es Augusta.

Maine

21. Margen u orilla.

Arcén

25. Función en un equipo.

Rol

