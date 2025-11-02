Las respuestas al crucigrama del 2 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 2 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 9 debe responder a la definición de qué es “Jefe de una organización criminal”, mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en “‘Salió el tiro por la ___’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Va a un lugar

ACUDE

6. Rudimentos de una ciencia

ABECÉ

11. Puedes crear uno en YouTube

CANAL

12. Moverse como los peces

NADAR

13. Serie como “Dragon Ball Z”

ANIME

14. Ciudad invadida en la guerra civil siria

ALEPO

15. Entera

TODA

16. Lisos

PLANOS

17. Grande periodo de tiempo

ERA

18. Fast ___: comida rápida en inglés

FOOD

19. Que recuerdan con cariño un tiempo pasado (fem.)

NOSTÁLGICAS

24. Marca de galletas redondas

OREO

25. Ovni en Ohio

UFO

26. Líder en la Conferencia de Yalta

STALIN

29. Grupo de personas con una ascendencia común

CLAN

30. Vasijas

POTES

31. Grita con desesperación

CLAMA

32. Querré

AMARÉ

33. 50%

MITAD

34. Malestar con náuseas y pérdida del equilibrio

MAREO

35. Hijo del constructor del laberinto de Creta (mit.)

ÍCARO

Verticales

1. Cumplan

ACATEN

2. Como el pájaro que canta

CANORO

3. Organización de las Naciones ___

UNIDAS

4. Mujer noble

DAMA

5. Última letra de “vital”

ELE

6. Semejante

ANÁLOGO

7. De poca sustancia

BALADÍ

8. Paraíso del Génesis

EDÉN

9. Jefe de una organización criminal

CAPO

10. Dios griego, hijo de Afrodita y Ares

EROS

16. Polvo recogido por abejas

POLEN

18. Miembro de un grupo religioso judío antiguo

FARISEO

20. Soporté algo que no me gustaba

TOLERÉ

21. “Salió el tiro por la ___”

CULATA

22. Dar reputación

AFAMAR

23. Que ha emitido un ruido

SONADO

26. Publicidad no deseada enviada por correo electrónico

SPAM

27. Conquista

TOMA

28. Quitar la capacidad de movimiento

ATAR

29. Sonido de un botón presionado

CLIC

31. 901, en números romanos

CMI