Las respuestas al crucigrama del 2 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este domingo, por ejemplo, necesitás descubrir: “Paraíso del Génesis”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 2 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 9 debe responder a la definición de qué es “Jefe de una organización criminal”, mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en “‘Salió el tiro por la ___’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Va a un lugar
ACUDE
6. Rudimentos de una ciencia
ABECÉ
11. Puedes crear uno en YouTube
CANAL
12. Moverse como los peces
NADAR
13. Serie como “Dragon Ball Z”
ANIME
14. Ciudad invadida en la guerra civil siria
ALEPO
15. Entera
TODA
16. Lisos
PLANOS
17. Grande periodo de tiempo
ERA
18. Fast ___: comida rápida en inglés
FOOD
19. Que recuerdan con cariño un tiempo pasado (fem.)
NOSTÁLGICAS
24. Marca de galletas redondas
OREO
25. Ovni en Ohio
UFO
26. Líder en la Conferencia de Yalta
STALIN
29. Grupo de personas con una ascendencia común
CLAN
30. Vasijas
POTES
31. Grita con desesperación
CLAMA
32. Querré
AMARÉ
33. 50%
MITAD
34. Malestar con náuseas y pérdida del equilibrio
MAREO
35. Hijo del constructor del laberinto de Creta (mit.)
ÍCARO
Verticales
1. Cumplan
ACATEN
2. Como el pájaro que canta
CANORO
3. Organización de las Naciones ___
UNIDAS
4. Mujer noble
DAMA
5. Última letra de “vital”
ELE
6. Semejante
ANÁLOGO
7. De poca sustancia
BALADÍ
8. Paraíso del Génesis
EDÉN
9. Jefe de una organización criminal
CAPO
10. Dios griego, hijo de Afrodita y Ares
EROS
16. Polvo recogido por abejas
POLEN
18. Miembro de un grupo religioso judío antiguo
FARISEO
20. Soporté algo que no me gustaba
TOLERÉ
21. “Salió el tiro por la ___”
CULATA
22. Dar reputación
AFAMAR
23. Que ha emitido un ruido
SONADO
26. Publicidad no deseada enviada por correo electrónico
SPAM
27. Conquista
TOMA
28. Quitar la capacidad de movimiento
ATAR
29. Sonido de un botón presionado
CLIC
31. 901, en números romanos
CMI
