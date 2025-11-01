Las respuestas al crucigrama del 1 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Manjar con huevas de esturión frescas”
El crucigrama de este 1 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 30 debe responder a la definición de qué es “Puede ser de dibujo o de juego”, mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en “___ Gomez, cantante estadounidense.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Manjar con huevas de esturión frescas
CAVIAR
7. Marcharte
IRTE
11. Colocó firmemente
ASENTÓ
12. Gas usado en anuncios luminosos
NEÓN
13. Antigua ciudad de Grecia
DELFOS
14. Leche de ___: ingrediente del queso gruyer
VACA
15. Tostar el lomo al fuego
ASAR
16. Exponen sus argumentos
ALEGAN
18. Brotaba
AFLORABA
20. Cumbre
ÁPICE
23. ___ térmicas: regiones definidas de acuerdo a su temperatura
ZONAS
24. Señales de una enfermedad
SÍNTOMAS
26. Arduo
PENOSO
27. Lo mismo
IDEM
31. Hacer subir
IZAR
32. Tardé
DEMORÉ
34. Roedor de cabeza pequeña y patas cortas
RATA
35. Diferente a todas las demás
ÚNICAS
36. Pronombre demostrativo en plural
ESOS
37. ___ Gomez, cantante estadounidense
SELENA
Verticales
1. A ___ nada: de manera frecuente
CADA
2. Cartas de la baraja con letras
ASES
3. Cilindro de cera para alumbrar
VELA
4. Transgresoras
INFRACTORAS
5. Sujetó con ligaduras
ATÓ
6. Arbusto con espinas y flores
ROSAL
7. Que no parece verdadero
INVEROSÍMIL
8. Ronald ___, político estadounidense
REAGAN
9. Palpaba
TOCABA
10. ___ rojas: las estrellas más comunes de la Vía Láctea
ENANAS
17. Barro fino y barnizado de que están hechos los platos
LOZA
19. Ni un poco bonitos
FEOS
20. Quise
ASPIRÉ
21. Composiciones musicales
PIEZAS
22. Ingénito
INNATO
25. ___ operandi: manera especial de actuar
MODUS
28. Número de dioses olímpicos
DOCE
29. Solían ser
ERAN
30. Puede ser de dibujo o de juego
MESA
33. Comienzo de la niñez
ENE
