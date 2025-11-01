Las respuestas al crucigrama del 1 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 1 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 30 debe responder a la definición de qué es “Puede ser de dibujo o de juego”, mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en “___ Gomez, cantante estadounidense.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Manjar con huevas de esturión frescas

CAVIAR

7. Marcharte

IRTE

11. Colocó firmemente

ASENTÓ

12. Gas usado en anuncios luminosos

NEÓN

13. Antigua ciudad de Grecia

DELFOS

14. Leche de ___: ingrediente del queso gruyer

VACA

15. Tostar el lomo al fuego

ASAR

16. Exponen sus argumentos

ALEGAN

18. Brotaba

AFLORABA

20. Cumbre

ÁPICE

23. ___ térmicas: regiones definidas de acuerdo a su temperatura

ZONAS

24. Señales de una enfermedad

SÍNTOMAS

26. Arduo

PENOSO

27. Lo mismo

IDEM

31. Hacer subir

IZAR

32. Tardé

DEMORÉ

34. Roedor de cabeza pequeña y patas cortas

RATA

35. Diferente a todas las demás

ÚNICAS

36. Pronombre demostrativo en plural

ESOS

37. ___ Gomez, cantante estadounidense

SELENA

Verticales

1. A ___ nada: de manera frecuente

CADA

2. Cartas de la baraja con letras

ASES

3. Cilindro de cera para alumbrar

VELA

4. Transgresoras

INFRACTORAS

5. Sujetó con ligaduras

ATÓ

6. Arbusto con espinas y flores

ROSAL

7. Que no parece verdadero

INVEROSÍMIL

8. Ronald ___, político estadounidense

REAGAN

9. Palpaba

TOCABA

10. ___ rojas: las estrellas más comunes de la Vía Láctea

ENANAS

17. Barro fino y barnizado de que están hechos los platos

LOZA

19. Ni un poco bonitos

FEOS

20. Quise

ASPIRÉ

21. Composiciones musicales

PIEZAS

22. Ingénito

INNATO

25. ___ operandi: manera especial de actuar

MODUS

28. Número de dioses olímpicos

DOCE

29. Solían ser

ERAN

30. Puede ser de dibujo o de juego

MESA

33. Comienzo de la niñez

ENE