Las respuestas al crucigrama del 21 de octubre de 2025

El crucigrama de este 21 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Infracciones penales castigadas por ley”, mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en “Con una mano detrás y ___ delante: sin nada.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Lugar donde hay árboles frutales, especialmente manzanos

POMAR

6. Muy frías

HELADAS

8. Ofrecieron algo a alguien

DEDICARON

10. Producen otra vez

RECREAN

11. Saque nulo en el tenis

LET

13. Modificó

ALTERÓ

14. Prefijo que significa “mil millones”

GIGA

15. Diadema

TIARA

16. Desafíos

RETOS

17. Con una mano detrás y ___ delante: sin nada

OTRA

18. “Acércate aquí” (2 palabras)

VEN ACÁ

19. Personaje conocido por su papel en el diluvio

NOÉ

20. Procesar los alimentos

DIGERIR

21. Que tiene relación con la salud y la higiene (fem.)

SANITARIA

23. País en el cuerno de África

SOMALIA

24. Materiales de las cortinas

TELAS

Verticales

1. Cantera

PEDRERA

2. Percibiera el perfume

OLIERA

3. Antigua colonia portuguesa en Asia

MACAO

4. “La costilla de ___”, película con Spencer Tracy

ADÁN

5. Extensión de archivos comprimidos

RAR

6. Unidades de superficie de 10.000 m²

HECTÁREAS

7. Desamparada

SOLITARIA

8. Infracciones penales castigadas por ley

DELITOS

9. Busca un acuerdo

NEGOCIA

10. ___ de biblioteca: sujeto que lee muchos libros

RATÓN

12. Determinar el valor de algo

TASAR

14. Sui ___: singular

GENERIS

16. Gratifica

REGALA

18. Necesario como el aire o el agua

VITAL

20. Cuéntame

DIME

22. “___ Today”, canción de Imagine Dragons

NOT