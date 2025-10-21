Las respuestas al crucigrama del 21 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Lugar donde hay árboles frutales, especialmente manzanos”
LA NACION
El crucigrama de este 21 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 8 debe responder a la definición de qué es “Infracciones penales castigadas por ley”, mientras que el interrogante 17 se resuelve con la palabra faltante en “Con una mano detrás y ___ delante: sin nada.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Lugar donde hay árboles frutales, especialmente manzanos
POMAR
6. Muy frías
HELADAS
8. Ofrecieron algo a alguien
DEDICARON
10. Producen otra vez
RECREAN
11. Saque nulo en el tenis
LET
13. Modificó
ALTERÓ
14. Prefijo que significa “mil millones”
GIGA
15. Diadema
TIARA
16. Desafíos
RETOS
17. Con una mano detrás y ___ delante: sin nada
OTRA
18. “Acércate aquí” (2 palabras)
VEN ACÁ
19. Personaje conocido por su papel en el diluvio
NOÉ
20. Procesar los alimentos
DIGERIR
21. Que tiene relación con la salud y la higiene (fem.)
SANITARIA
23. País en el cuerno de África
SOMALIA
24. Materiales de las cortinas
TELAS
Verticales
1. Cantera
PEDRERA
2. Percibiera el perfume
OLIERA
3. Antigua colonia portuguesa en Asia
MACAO
4. “La costilla de ___”, película con Spencer Tracy
ADÁN
5. Extensión de archivos comprimidos
RAR
6. Unidades de superficie de 10.000 m²
HECTÁREAS
7. Desamparada
SOLITARIA
8. Infracciones penales castigadas por ley
DELITOS
9. Busca un acuerdo
NEGOCIA
10. ___ de biblioteca: sujeto que lee muchos libros
RATÓN
12. Determinar el valor de algo
TASAR
14. Sui ___: singular
GENERIS
16. Gratifica
REGALA
18. Necesario como el aire o el agua
VITAL
20. Cuéntame
DIME
22. “___ Today”, canción de Imagine Dragons
NOT