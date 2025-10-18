Las respuestas al crucigrama del sábado 18 de octubre de 2025

El crucigrama de este 18 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Donde se cuelgan cuadros y espejos”, mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en “Aposento principal de la casa”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Donde se cuelgan cuadros y espejos

PARED

6. Onerosas

CARAS

11. Hice una selección

ELEGÍ

12. Puerto de Ucrania

ODESA

13. Con gran fortuna (pl.)

RICOS

14. Sus frutos son muy oleaginosos

NOGAL

15. Tipo de pila

AAA

16. Miedosa

MEDROSA

18. Dicen otra vez

REPITEN

20. Renovarse

RENACER

22. Formular una hipótesis

SUPONER

24. Afiliar

ASOCIAR

27. Sudán ___ Sur

DEL

29. Aerolínea con sede en Chile

LATAM

30. Admito

ASUMO

32. Instrumento para abrir surcos

ARADO

33. Contrario de altas

BAJAS

34. Sin enfermedades (pl.)

SANOS

35. Alaba, venera

ADORA

Verticales

1. Fruto de piel fina y forma ovalada

PERA

2. Unir a una cosa

ALIAR

3. Reincidir en los mismos vicios

RECAER

4. “Yo” en el psicoanálisis de Freud

EGO

5. Reducimos

DISMINUIMOS

6. Premiaba

CONDECORABA

7. Enriquezcan visualmente

ADORNEN

8. Mojó los girasoles

REGÓ

9. Sobresalen de las vasijas

ASAS

10. Aposento principal de la casa

SALA

17. Avance en el desarrollo de una acción

ETAPA

19. Ingrediente del sushi

PESCADO

21. Disminuyó

REDUJO

23. Mover la canoa

REMAR

24. Partes de un A320

ALAS

25. Esposa de Abraham, según la Biblia

SARA

26. Alianza militar creada en 1949 (sigla)

OTAN

28. Piedra para pavimentar

LOSA

31. Triste en inglés

SAD