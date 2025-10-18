Las respuestas al crucigrama del sábado 18 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas. En la edición de este sábado, por ejemplo, necesitás descubrir: “Donde se cuelgan cuadros y espejos”
LA NACION
El crucigrama de este 18 de octubre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Donde se cuelgan cuadros y espejos”, mientras que el interrogante 10 se resuelve con la palabra faltante en “Aposento principal de la casa”. Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Donde se cuelgan cuadros y espejos
PARED
6. Onerosas
CARAS
11. Hice una selección
ELEGÍ
12. Puerto de Ucrania
ODESA
13. Con gran fortuna (pl.)
RICOS
14. Sus frutos son muy oleaginosos
NOGAL
15. Tipo de pila
AAA
16. Miedosa
MEDROSA
18. Dicen otra vez
REPITEN
20. Renovarse
RENACER
22. Formular una hipótesis
SUPONER
24. Afiliar
ASOCIAR
27. Sudán ___ Sur
DEL
29. Aerolínea con sede en Chile
LATAM
30. Admito
ASUMO
32. Instrumento para abrir surcos
ARADO
33. Contrario de altas
BAJAS
34. Sin enfermedades (pl.)
SANOS
35. Alaba, venera
ADORA
Verticales
1. Fruto de piel fina y forma ovalada
PERA
2. Unir a una cosa
ALIAR
3. Reincidir en los mismos vicios
RECAER
4. “Yo” en el psicoanálisis de Freud
EGO
5. Reducimos
DISMINUIMOS
6. Premiaba
CONDECORABA
7. Enriquezcan visualmente
ADORNEN
8. Mojó los girasoles
REGÓ
9. Sobresalen de las vasijas
ASAS
10. Aposento principal de la casa
SALA
17. Avance en el desarrollo de una acción
ETAPA
19. Ingrediente del sushi
PESCADO
21. Disminuyó
REDUJO
23. Mover la canoa
REMAR
24. Partes de un A320
ALAS
25. Esposa de Abraham, según la Biblia
SARA
26. Alianza militar creada en 1949 (sigla)
OTAN
28. Piedra para pavimentar
LOSA
31. Triste en inglés
SAD
