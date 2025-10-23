Las respuestas al crucigrama del 23 de octubre de 2025

El crucigrama de este 23 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 27 debe responder a la definición de qué es “Aposento para fiestas”, mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en “Christopher ___: director de ‘Interestelar’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales





1. ___ Newton, científico inglés

ISAAC

6. Beben

TOMAN

11. Hermosa

BELLA

12. Película dirigida por Almodóvar

ÁTAME

13. Inventar cosas nuevas

IDEAR

14. Alisar con un instrumento de acero

LIMAR

15. Ciudad más poblada de Croacia

ZAGREB

17. ___ de ensayo

TUBO

18. Pieza en forma de circunferencia

ARO

19. Oficial al mando de un escuadrón

CAPITÁN

21. Objetos en un candelero

VELAS

22. Desagradables al tacto

ÁSPEROS

25. Prefijo que significa “después de”

POS

28. Derribarse

CAER

29. Cuchillo corto para afeitar la barba

NAVAJA

31. Ni neutra ni básica

ÁCIDA

33. Perteneciente a los riñones

RENAL

34. Trivial

BANAL

35. Obra de William Shakespeare

OTELO

36. Tostada al fuego

ASADA

37. Christopher ___: director de “Interestelar”

NOLAN

Verticales





1. Isla de España, en el archipiélago de las Baleares

IBIZA

2. Tranquilizar utilizando medicamentos

SEDAR

3. Argumentó como prueba

ALEGÓ

4. Parte del tejado

ALAR

5. Necesitar

CARECER

6. ___ cual: de la misma forma

TAL

7. Inflamación del oído

OTITIS

8. Mamífero cazado por el hombre primitivo

MAMUT

9. Quería

AMABA

10. Emperador romano, se le atribuye el incendio de Roma

NERÓN

16. Era dominado por Maradona

BALÓN

20. Cruzaron un lugar

PASARON

21. Lo que es cierto y real

VERDAD

22. Completa, finaliza

ACABA

23. Extraes

SACAS

24. Ordena el cabello

PEINA

25. Tablero para avisos

PANEL

26. ¡Dios quiera!

OJALÁ

27. Aposento para fiestas

SALÓN

30. Derecho de prohibir algo

VETO

32. Apéndice del buitre

ALA