Las respuestas al crucigrama del 23 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este jueves, por ejemplo, necesitás descubrir: “Mamífero cazado por el hombre primitivo”
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
El crucigrama de este 23 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 27 debe responder a la definición de qué es “Aposento para fiestas”, mientras que el interrogante 37 se resuelve con la palabra faltante en “Christopher ___: director de ‘Interestelar’.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. ___ Newton, científico inglés
ISAAC
6. Beben
TOMAN
11. Hermosa
BELLA
12. Película dirigida por Almodóvar
ÁTAME
13. Inventar cosas nuevas
IDEAR
14. Alisar con un instrumento de acero
LIMAR
15. Ciudad más poblada de Croacia
ZAGREB
17. ___ de ensayo
TUBO
18. Pieza en forma de circunferencia
ARO
19. Oficial al mando de un escuadrón
CAPITÁN
21. Objetos en un candelero
VELAS
22. Desagradables al tacto
ÁSPEROS
25. Prefijo que significa “después de”
POS
28. Derribarse
CAER
29. Cuchillo corto para afeitar la barba
NAVAJA
31. Ni neutra ni básica
ÁCIDA
33. Perteneciente a los riñones
RENAL
34. Trivial
BANAL
35. Obra de William Shakespeare
OTELO
36. Tostada al fuego
ASADA
37. Christopher ___: director de “Interestelar”
NOLAN
Verticales
1. Isla de España, en el archipiélago de las Baleares
IBIZA
2. Tranquilizar utilizando medicamentos
SEDAR
3. Argumentó como prueba
ALEGÓ
4. Parte del tejado
ALAR
5. Necesitar
CARECER
6. ___ cual: de la misma forma
TAL
7. Inflamación del oído
OTITIS
8. Mamífero cazado por el hombre primitivo
MAMUT
9. Quería
AMABA
10. Emperador romano, se le atribuye el incendio de Roma
NERÓN
16. Era dominado por Maradona
BALÓN
20. Cruzaron un lugar
PASARON
21. Lo que es cierto y real
VERDAD
22. Completa, finaliza
ACABA
23. Extraes
SACAS
24. Ordena el cabello
PEINA
25. Tablero para avisos
PANEL
26. ¡Dios quiera!
OJALÁ
27. Aposento para fiestas
SALÓN
30. Derecho de prohibir algo
VETO
32. Apéndice del buitre
ALA
Otras noticias de Audiencia
Más leídas
- 1
La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump
- 2
Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
- 3
Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones
- 4
“Mi hija iba a ser abanderada hasta que explotó todo”. El drama de las mamás de adolescentes con problemas de consumo y salud mental