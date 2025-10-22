LA NACION

Las respuestas al crucigrama del 22 de octubre de 2025

En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Animal cubierto de púas”

El crucigrama de este 22 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español
El crucigrama de este 22 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 9 debe responder a la definición de qué es “Pastas de carne consumidas con pan”, mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en “Johnny ___, interpretó al pirata Jack Sparrow.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales


1. Elegancia

GARBO

6. Hoja de metal

CHAPA

11. Irreligiosas, como Ayn Rand

ATEAS

12. Desviación de una ruta principal

RAMAL

13. Pasta para sellar cartas

LACRE

14. Cumpla

ACATE

15. Se comunica con Dios

ORA

16. Consentir

ACCEDER

18. Tejido epidérmico

PIEL

20. Con elegancia en el actuar

AIROSO

21. Habitual

USUAL

23. Extremos superiores

ÁPICES

26. Similar, parecido

AFÍN

30. Una de las virtudes teologales

CARIDAD

32. Interjección del flamenco

OLÉ

33. Que tiene atrevimiento

OSADO

34. Ciudad minera de Alemania

ESSEN

36. Triunfes

GANES

37. “¡Date ___!”: “¡Rápido!”

PRISA

38. Animal cubierto de púas

ERIZO

39. Trozos largos de madera

PALOS

Verticales

1. Baile precursor de la polca

GALOP

2. ___ 2600, videoconsola

ATARI

3. Reincide

RECAE

4. Tienda donde se venden bebidas alcohólicas

BAR

5. Expresión para aclarar (2 palabras)

O SEA

6. Sufijo que significa “gobierno”

CRACIA

7. Llevarla a cabo

HACERLA

8. Estimado, querido

AMADO

9. Pastas de carne consumidas con pan

PATÉS

10. Cornisa

ALERO

17. Litigio judicial

CAUSA

19. Claridad mental

LUCIDEZ

22. Suave y liso al tacto

SEDOSO

23. Refugia

ACOGE

24. ___ por alto: no considera

PASAR

25. Nacido en Tabriz o Teherán

IRANÍ

27. Resto de un triceratops

FÓSIL

28. Que no ha sufrido daño

ILESO

29. Muchachitas

NENAS

31. Johnny ___, interpretó al pirata Jack Sparrow

DEPP

35. “Sr. y ___ Smith”, película de 2005

SRA

