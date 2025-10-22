Las respuestas al crucigrama del 22 de octubre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Animal cubierto de púas”
El crucigrama de este 22 de octubre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 9 debe responder a la definición de qué es “Pastas de carne consumidas con pan”, mientras que el interrogante 31 se resuelve con la palabra faltante en “Johnny ___, interpretó al pirata Jack Sparrow.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Elegancia
GARBO
6. Hoja de metal
CHAPA
11. Irreligiosas, como Ayn Rand
ATEAS
12. Desviación de una ruta principal
RAMAL
13. Pasta para sellar cartas
LACRE
14. Cumpla
ACATE
15. Se comunica con Dios
ORA
16. Consentir
ACCEDER
18. Tejido epidérmico
PIEL
20. Con elegancia en el actuar
AIROSO
21. Habitual
USUAL
23. Extremos superiores
ÁPICES
26. Similar, parecido
AFÍN
30. Una de las virtudes teologales
CARIDAD
32. Interjección del flamenco
OLÉ
33. Que tiene atrevimiento
OSADO
34. Ciudad minera de Alemania
ESSEN
36. Triunfes
GANES
37. “¡Date ___!”: “¡Rápido!”
PRISA
38. Animal cubierto de púas
ERIZO
39. Trozos largos de madera
PALOS
Verticales
1. Baile precursor de la polca
GALOP
2. ___ 2600, videoconsola
ATARI
3. Reincide
RECAE
4. Tienda donde se venden bebidas alcohólicas
BAR
5. Expresión para aclarar (2 palabras)
O SEA
6. Sufijo que significa “gobierno”
CRACIA
7. Llevarla a cabo
HACERLA
8. Estimado, querido
AMADO
9. Pastas de carne consumidas con pan
PATÉS
10. Cornisa
ALERO
17. Litigio judicial
CAUSA
19. Claridad mental
LUCIDEZ
22. Suave y liso al tacto
SEDOSO
23. Refugia
ACOGE
24. ___ por alto: no considera
PASAR
25. Nacido en Tabriz o Teherán
IRANÍ
27. Resto de un triceratops
FÓSIL
28. Que no ha sufrido daño
ILESO
29. Muchachitas
NENAS
31. Johnny ___, interpretó al pirata Jack Sparrow
DEPP
35. “Sr. y ___ Smith”, película de 2005
SRA
