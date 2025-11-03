Las respuestas al crucigrama del 3 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este lunes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Instrumento de cuerda pulsada”
LA NACION
El crucigrama de este 3 de noviembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 4 debe responder a la definición de qué es “Científica que estudia al ser humano”, mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en “‘Guns N’ ___, banda de la canción “November Rain”'.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Instrumento como el arcabuz o la flecha
ARMA
5. Borrar del ___: hacer desaparecer
MAPA
9. Entidad política como Marruecos
REINO
11. Sentimiento intenso de miedo
PAVOR
12. Rajé
PARTÍ
13. De segunda mano
USADO
14. Espantosos
ATERRADORES
16. “¿A ti te pasó ___?”
ESO
17. Darse cuenta de algo
NOTAR
18. Zeus, para Atenea
PADRE
20. Cambia, muda
TROCA
22. CD-___
ROM
25. Extendidas
PROLONGADAS
28. Como los cabellos sin rizos
LISOS
29. Formé una idea
OPINÉ
30. Cariño
APEGO
31. Muy ocupada
LIADA
32. Organización del Programa Apolo
NASA
33. Dios olímpico de la guerra
ARES
Verticales
1. Instrumento de cuerda pulsada
ARPA
2. Amarré otra vez
REATÉ
3. Veas
MIRES
4. Científica que estudia al ser humano
ANTROPÓLOGA
5. Utilización de los masajes con fines medicinales
MASOTERAPIA
6. Mezquina
AVARA
7. Facultad para hacer algo
PODER
8. Son dos en las esposas
AROS
10. Atender los ruegos
OÍR
11. Vergüenza
PUDOR
15. Van a pie
ANDAN
19. Persecución
ACOSO
20. Trozo de intestino de un animal
TRIPA
21. Guns N’ ___, banda de la canción “November Rain”
ROSES
23. Tener aversión
ODIAR
24. Ordené
MANDÉ
25. ___ de estudios: programa estructurado para el aprendizaje
PLAN
26. Tanto del fútbol y del polo
GOL
27. “¡No ___ tan dramático!”
SEAS
