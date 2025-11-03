Las respuestas al crucigrama del 3 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 3 de noviembre incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra vertical número 4 debe responder a la definición de qué es “Científica que estudia al ser humano”, mientras que el interrogante 21 se resuelve con la palabra faltante en “‘Guns N’ ___, banda de la canción “November Rain”'.” Cada pista ha sido cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Instrumento como el arcabuz o la flecha

ARMA

5. Borrar del ___: hacer desaparecer

MAPA

9. Entidad política como Marruecos

REINO

11. Sentimiento intenso de miedo

PAVOR

12. Rajé

PARTÍ

13. De segunda mano

USADO

14. Espantosos

ATERRADORES

16. “¿A ti te pasó ___?”

ESO

17. Darse cuenta de algo

NOTAR

18. Zeus, para Atenea

PADRE

20. Cambia, muda

TROCA

22. CD-___

ROM

25. Extendidas

PROLONGADAS

28. Como los cabellos sin rizos

LISOS

29. Formé una idea

OPINÉ

30. Cariño

APEGO

31. Muy ocupada

LIADA

32. Organización del Programa Apolo

NASA

33. Dios olímpico de la guerra

ARES

Verticales

1. Instrumento de cuerda pulsada

ARPA

2. Amarré otra vez

REATÉ

3. Veas

MIRES

4. Científica que estudia al ser humano

ANTROPÓLOGA

5. Utilización de los masajes con fines medicinales

MASOTERAPIA

6. Mezquina

AVARA

7. Facultad para hacer algo

PODER

8. Son dos en las esposas

AROS

10. Atender los ruegos

OÍR

11. Vergüenza

PUDOR

15. Van a pie

ANDAN

19. Persecución

ACOSO

20. Trozo de intestino de un animal

TRIPA

21. Guns N’ ___, banda de la canción “November Rain”

ROSES

23. Tener aversión

ODIAR

24. Ordené

MANDÉ

25. ___ de estudios: programa estructurado para el aprendizaje

PLAN

26. Tanto del fútbol y del polo

GOL

27. “¡No ___ tan dramático!”

SEAS