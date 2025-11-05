Las respuestas al crucigrama del 5 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 5 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Parte importantísima de un avión”, mientras que el interrogante 27 vertical se resuelve con la palabra faltante en “‘Archipiélago ___’: libro de Aleksandr Solzhenitsyn.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Parte importantísima de un avión

MOTOR

6. Ralla la superficie

RASPA

11. Exploté

ABUSÉ

12. Combinaban elementos

UNÍAN

13. Establecimiento para hospedaje

MOTEL

14. Alcanza lo que desea

LOGRA

15. “How I ___ Your Mother”, serie de televisión

MET

16. Engalanan

ADORNAN

18. Socorre

ASISTE

20. “___ Lisa”, obra de Da Vinci

MONA

21. Cuarto individual del convento

CELDA

23. En un tono de voz fuerte

ALTO

26. Descansar de un trabajo

HOLGAR

30. Aleksandr ___, compositor y químico ruso

BORODÍN

32. ___ Thurman, actriz norteamericana

UMA

33. Acepta, obedece

ACATA

34. Colección de mapas geográficos

ATLAS

36. Tener espacio para entrar

CABER

37. Atareado

LIADO

38. Percibiré el aroma

OLERÉ

39. Armas blancas de hojas cortas

DAGAS

Verticales

1. “___ Mia!”, musical basado en las canciones de ABBA

MAMMA

2. Instrumentos usados en orquestas sinfónicas

OBOES

3. ___-frutti

TUTTI

4. Emprendí con audacia

OSÉ

5. Narré un hecho

RELATÉ

6. Cilindro hueco para rizar el pelo

RULO

7. Raro

ANORMAL

8. Aries o tauro

SIGNO

9. Interrumpen el movimiento

PARAN

10. Fruta tropical con corona

ANANÁ

17. Nueva ___, capital de la India

DELHI

19. Motocicleta pequeña y ligera

SCOOTER

22. Pato que es hijo de Quackmore Pato

DONALD

23. Tablero para enseñar a contar

ÁBACO

24. Tipo de anestesia

LOCAL

25. Bloqueé el movimiento

TRABÉ

27. “Archipiélago ___”: libro de Aleksandr Solzhenitsyn

GULAG

28. Adorada, querida

AMADA

29. Planos (los terrenos)

RASOS

31. Regalaré

DARÉ

35. Madre del primo

TÍA