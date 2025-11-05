Las respuestas al crucigrama del 5 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este miércoles, por ejemplo, necesitás descubrir: “Parte importantísima de un avión”
LA NACION
El crucigrama de este 5 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 1 debe responder a la definición de qué es “Parte importantísima de un avión”, mientras que el interrogante 27 vertical se resuelve con la palabra faltante en “‘Archipiélago ___’: libro de Aleksandr Solzhenitsyn.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Parte importantísima de un avión
MOTOR
6. Ralla la superficie
RASPA
11. Exploté
ABUSÉ
12. Combinaban elementos
UNÍAN
13. Establecimiento para hospedaje
MOTEL
14. Alcanza lo que desea
LOGRA
15. “How I ___ Your Mother”, serie de televisión
MET
16. Engalanan
ADORNAN
18. Socorre
ASISTE
20. “___ Lisa”, obra de Da Vinci
MONA
21. Cuarto individual del convento
CELDA
23. En un tono de voz fuerte
ALTO
26. Descansar de un trabajo
HOLGAR
30. Aleksandr ___, compositor y químico ruso
BORODÍN
32. ___ Thurman, actriz norteamericana
UMA
33. Acepta, obedece
ACATA
34. Colección de mapas geográficos
ATLAS
36. Tener espacio para entrar
CABER
37. Atareado
LIADO
38. Percibiré el aroma
OLERÉ
39. Armas blancas de hojas cortas
DAGAS
Verticales
1. “___ Mia!”, musical basado en las canciones de ABBA
MAMMA
2. Instrumentos usados en orquestas sinfónicas
OBOES
3. ___-frutti
TUTTI
4. Emprendí con audacia
OSÉ
5. Narré un hecho
RELATÉ
6. Cilindro hueco para rizar el pelo
RULO
7. Raro
ANORMAL
8. Aries o tauro
SIGNO
9. Interrumpen el movimiento
PARAN
10. Fruta tropical con corona
ANANÁ
17. Nueva ___, capital de la India
DELHI
19. Motocicleta pequeña y ligera
SCOOTER
22. Pato que es hijo de Quackmore Pato
DONALD
23. Tablero para enseñar a contar
ÁBACO
24. Tipo de anestesia
LOCAL
25. Bloqueé el movimiento
TRABÉ
27. “Archipiélago ___”: libro de Aleksandr Solzhenitsyn
GULAG
28. Adorada, querida
AMADA
29. Planos (los terrenos)
RASOS
31. Regalaré
DARÉ
35. Madre del primo
TÍA
