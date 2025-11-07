Las respuestas al crucigrama del 7 de noviembre de 2025
En este pasatiempo online debés completar palabras en dirección horizontal y vertical dentro de una cuadrícula; para este fin, vas a tener pistas, en la edición de este viernes, por ejemplo, necesitás descubrir: “Caballo alado de la mitología”
El crucigrama de este 7 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es “Caballo alado de la mitología”, mientras que el interrogante 5 vertical se resuelve con la palabra faltante en “‘El ___ y la nada’, obra de Sartre.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.
Horizontales
1. Como todas las mujeres en las listas de millonarios de Forbes
Ricas
6. Reemplácenlos en la guardia
Releven
8. Esencial en toda situación
Necesaria
10. Extraordinariamente grande
Colosal
11. “La ___ en rose”, canción de Édith Piaf
Vie
13. Caminos más cortos
Atajos
14. País vecino de Colombia
Perú
15. Envases para atún
Latas
16. Importancia de una acción
Valor
17. Caminaban de acá para allá
Iban
18. Caballo alado de la mitología
Pegaso
19. Soberano de Moscovia
Zar
20. Incursiones policiales
Redadas
21. Gobernantas supremas
Soberanas
23. Torpes en cierta habilidad
Negados
24. Planas, sin arrugas
Lisas
Verticales
1. Junten lo esparcido
Recojan
2. No afectados por un accidente
Ilesos
3. Interrumpes un trabajo
Cesas
4. Garantía, crédito
Aval
5. “El ___ y la nada”, obra de Sartre
Ser
6. Contaron lo sucedido
Relataron
7. Puestas al mismo nivel
Niveladas
8. Te dabas cuenta
Notabas
9. Gallardas, elegantes
Airosas
10. “Harry Potter y el ___ de fuego”
Cáliz
12. Billetes por Madrid
Euros
14. Creyentes de dioses antiguos
Paganos
16. Prohibida por norma o ley
Vedada
18. Frutos dulces de piel fina
Peras
20. Mandé con firmeza
Regí
22. Unidad de intensidad sonora
Bel
