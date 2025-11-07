Las respuestas al crucigrama del 7 de noviembre de 2025

El crucigrama de este 7 de noviembre de 2025 incluye desafíos para los amantes del lenguaje español. La palabra horizontal número 18 debe responder a la definición de qué es “Caballo alado de la mitología”, mientras que el interrogante 5 vertical se resuelve con la palabra faltante en “‘El ___ y la nada’, obra de Sartre.” Cada pista fue cuidadosamente seleccionada para poner a prueba tanto la memoria como la agudeza verbal de los jugadores, con referencias literarias, culturales y cotidianas.

Horizontales

1. Como todas las mujeres en las listas de millonarios de Forbes

Ricas

6. Reemplácenlos en la guardia

Releven

8. Esencial en toda situación

Necesaria

10. Extraordinariamente grande

Colosal

11. “La ___ en rose”, canción de Édith Piaf

Vie

13. Caminos más cortos

Atajos

14. País vecino de Colombia

Perú

15. Envases para atún

Latas

16. Importancia de una acción

Valor

17. Caminaban de acá para allá

Iban

18. Caballo alado de la mitología

Pegaso

19. Soberano de Moscovia

Zar

20. Incursiones policiales

Redadas

21. Gobernantas supremas

Soberanas

23. Torpes en cierta habilidad

Negados

24. Planas, sin arrugas

Lisas

Verticales

1. Junten lo esparcido

Recojan

2. No afectados por un accidente

Ilesos

3. Interrumpes un trabajo

Cesas

4. Garantía, crédito

Aval

5. “El ___ y la nada”, obra de Sartre

Ser

6. Contaron lo sucedido

Relataron

7. Puestas al mismo nivel

Niveladas

8. Te dabas cuenta

Notabas

9. Gallardas, elegantes

Airosas

10. “Harry Potter y el ___ de fuego”

Cáliz

12. Billetes por Madrid

Euros

14. Creyentes de dioses antiguos

Paganos

16. Prohibida por norma o ley

Vedada

18. Frutos dulces de piel fina

Peras

20. Mandé con firmeza

Regí

22. Unidad de intensidad sonora

Bel